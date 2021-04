Kolberg

Im Jahre 1250 verlieh Herzog Wartislaw III. von Pommern-Demmin Greifswald das Lübische Recht. Fünf Jahre später privilegierte er gemeinsam mit dem Camminer Bischof Hermann von Gleichen Kolberg. Die deutschen Einwanderer sollen mehrheitlich aus dem Raum Greifswald gestammt haben. Da das Lübische Recht in der Greifswalder Form eingeführt wurde, wurde der Rat der Stadt am Ryck Berufungsbehörde für Kolberg bei strittigen Angelegenheiten.

Die dadurch begründete enge Beziehung lässt sich auch im zweiten Kolberger Stadtbuch für die Jahre 1373 bis 1436 nachvollziehen. Herausgegeben von Prof. Dietrich Poeck, liegt es jetzt gedruckt vor. Die Historische Kommission für Pommern hat es dankenswerterweise in ihre im Böhlauverlag erscheinende Reihe „Quellen zur Pommerschen Geschichte“ aufgenommen. Die zugehörige Handschrift wurde zunächst im Kolberger Stadtarchiv verwahrt, gelangte in preußischer Zeit nach Stettin und befindet sich heute im Landesarchiv Greifswald. Das erste Stadtbuch ist verloren.

Dass man sich in Kolberg während des Mittelalters auch im 15. Jahrhundert noch an die eigene Mutterstadt innerhalb des Lübischen Rechts, also Greifswald, erinnerte, kann man unter anderem daran sehen, dass im Stadtbuch Flur- bzw. Straßennamen wie Greifswald (hier in der Regel niederdeutsch Gripeswold) und auch selten das niederdeutsche Gripswoldeken also „Greifswäldchen erscheinen. Diese Erwähnung erfolgt mehr als fünf Mal so häufig wie die Stralsunds und auch deutlich häufiger als Stettins.

Hopfengärten und Wirtshäuser

Herausgeber Dietrich Poeck hat eine kenntnisreiche Einleitung zu den 5727 Eintragungen verfasst. Sie sind überwiegend lateinisch verfasst, die Ausgangstexte waren auf Niederdeutsch. Wie Poeck schreibt, wird der starke Einfluss der Kolberger Bürger auf die umliegenden Bürger deutlich. Es gab große Hopfengärten. Die Bierproduktion war ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Bei der Lektüre des Stadtbuchs wird auch deutlich, dass es eine ganze Reihe von Wirtshäusern gegeben haben muss.

Salzgewinnung war die Grundlage des Erfolgs

Die große Bedeutung der Stadt an der Persante beruhte damals natürlich noch nicht auf dem Kurbetrieb, sondern der Salzgewinnung. Das wird an den vielen Eintragungen im Stadtbuch zum Verkauf, zur Verpfändung und Vererbung von Salzkoten, also Häusern zum Sieden von Salz. Besonders am Markt standen Steinhäuser. Wie wichtig der Zugang zu Wasser war, lässt sich ebenfalls an den Eintragungen im Kolberger Stadtbuch ablesen.

Die Bürger des mittelalterlichen Kolbergs machten sich Sorgen um die Erinnerungen an sie nach dem Tod. Sie stifteten Geld für ein jährliches Gedenken in der Kirche, für Kerzen. Auch sollte für Arme gespendet werden. Das Stadtbuch liefert eine Fülle von Informationen.

Info: Dietrich W. Poeck (Hg): Das zweite Kolberger Stadtbuch 1373-1436, ISBN 978-3-412-51762-5, 100 Euro

Von Eckhard Oberdörfer