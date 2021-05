Stadtradeln in Greifswald: HC Vorpommern will Welt „umrunden“

Greifswald

Möglichst viele Strecken mit dem Rad zurücklegen, der Umwelt zuliebe: Als eine von 1644 Kommunen bundesweit ist die Stadt Greifswald erneut bei der dreiwöchigen Aktion „Stadtradeln“ vertreten. Vorstände und Mitglieder von neun hiesigen Sportvereinen legten beim Startschuss am Sonnabend gleich ein paar Hundert Kilometer zurück.

Vorneweg radelte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) in Begleitung der Vorstände des Greifswalder Ruderclubs Hilda. „Das Hauptziel ist natürlich, dazu anzuregen, im Alltag vom Auto auf das Rad umzusteigen“, so Fassbinder, der selbst jeden Tag rund zwölf Kilometer auf dem Drahtesel zurücklege. Allerdings schätze er auch den sportlichen Charakter des Stadtradelns und befand sich damit am Sonnabend in bester Gesellschaft.

Zehn Kilometer Staffelfahrt am ersten Tag

Statt einer großen Eröffnungsveranstaltung hatte der Stadtsportbund zum Auftakt die Vorstände der Greifswalder Sportvereine zur corona-gerechten Staffelfahrt aufgefordert. Vom Fangenturm am Museumshafen, am Ryck entlang, über die Klappbrücke in Wieck und zurück über die Ladebower Chaussee zum Museumshafen – rund zehn Kilometer Strecke. Vertreten waren unter anderen die HSG Uni Greifswald, der Greifswalder FC und der FSV Blau-Weiß Greifswald sowie der HC Vorpommern und die Vorpommern Vandals.

Manche Klubs starteten mit mehreren Kleingruppen, um die entsprechenden Abstände wahren zu können. Einige Vorstände und Vereinsmitglieder legten mehrere Runden zurück. Sie alle zusammen sorgten während der siebenstündigen Aktion gleich am ersten Tag des Stadtradelns für mehrere Hundert Kilometer auf dem Greifswalder Punktekonto.

Nach geschafften Kilometern: Sportler bekommen Infopaket über Partnerstädte

Erst im vergangenen Jahr schafften die Greifswalder dabei einen neuen Rekord. Insgesamt 190 000 Kilometer legten alle beteiligten Einwohner 2020 in den drei Wochen zurück – so viel wie bei keiner der vorherigen fünf Teilnahmen. Spitzenreiter waren die Handballer vom HC Vorpommern, die insgesamt 27 000 Kilometer beisteuerten. In diesem Jahr wollen alle aktiven Spielerinnen und Spieler aus dem Erwachsenen- und Nachwuchsbereich zusammen mit ihren Vereinsvorständen noch eine Schippe drauf packen. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr mit dem Rad zusammen die Welt zu umrunden“, erzählt HC-Trainerin Rita Kremer.

Geplant ist natürlich keine tatsächliche Reise. Vielmehr wollen alle Vereinsmitglieder zusammen rund 40 000 Kilometer auf dem Rad zurücklegen. So viel bräuchte es, um einmal den Äquator abzufahren. Auf dem Weg würde der HC-Nachwuchs auch die Partnerstädte Greifswalds „besuchen“. Immer wenn genug Kilometer zusammengekommen sind, um die Luftlinie zu einer der Städte bewältigen zu können, bekommen die Jugendlichen ein Infopaket zu der jeweiligen Gemeinde. Angefangen mit Osnabrück (408 Kilometer entfernt) bis hin zum brasilianischen Pomerode (rund 10 800 Kilometer).

Von Alexander Kruggel