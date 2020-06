Stadtradeln in Greifswald endet mit neuen Rekorden

Greifswald

Wer hätte das gedacht? Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gab es bei der diesjährigen Stadtradel-Aktion in Greifswald eine wahre Rekordflut – sowohl bei den Teilnehmern, den Teams als auch den geradelten Kilometern. 925 Aktive aus 75 Teams legten in den vergangenen drei Wochen insgesamt 190 429 Kilometer zurück. Verglichen mit einem modernen Kleinwagen vermieden sie damit auf dieser Strecke Emissionen in Höhe von 28 Tonnen Kohlendioxid.

„Mit diesem Ergebnis wurden unsere Erwartungen weit übertroffen“, zeigte sich Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) überrascht. „Die Radlerinnen und Radler legten sogar rund 550 Kilometer mehr zurück als im bisherigen Rekordjahr 2018. Das ist eine super Leistung“, würdigte er das Engagement. Jahr für Jahr können sich weitere Radler für diese sportliche Aktion begeistern, legten Enthusiasmus und Teamgeist an den Tag.

Großer Erfolg für die Stadt

Das sei eine schöne Sache und ein großer Erfolg für die Stadt. Es habe sich gezeigt, dass viele Greifswalder gerade in Zeiten von Corona besonders motiviert seien, aufs Fahrrad zu steigen und damit etwas für ihre Gesundheit und Fitness zu tun.

Für Umwelt und Klima sei die Fortbewegung mit dem Rad oder zu Fuß ohnehin am besten. Der OB selbst legt seit Jahren fast alle innerstädtischen Fahrten mit dem Rad zurück. Für das Team der Stadtverwaltung, die Stempelritter, steuerte er 225 Kilometer bei.

Übergabe der Pokale am 9. Juni

Die besten Teams werden jeweils mit einem originellen Pokal von den Kunstwerkstätten geehrt: Die meisten Kilometer, nämlich insgesamt 27 188, legte in diesem Jahr das Team HC Vorpommern Greifswald zurück. Es lieferte sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der BS Eichenbrink, deren Radler insgesamt 25 587 Kilometer schafften. Auf Rang 3 radelten sich die Sportler von Greifswald for Future mit 12 351 Kilometern und damit knapp vor das Team der HSG Uni Greifswald Team Radsport mit 12 262 Gesamtkilometern.

Die meisten Radkilometer pro Teilnehmer legten mit 702 Kilometern die Sportler vom TeamVerstappen zurück. Auf den weiteren Plätzen folgen das Team Fahrradpack (668 km pro Kopf), vor Schöner Pedallieren (561 km pro Kopf) und dem Team Radsport der HSG Uni Greifswald (557 km pro Kopf). Die genauen Ergebnisse finden Sie auf www.stadtradeln.de.

