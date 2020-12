Stadtretter in MV: Wie Kommunen sich gegen das Ladensterben wehren

Wolgast/Wismar

Von der florierenden Einkaufsmeile zu einer Fußgängerzone mit leerstehenden Ladengeschäften? Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern wollen nicht tatenlos zusehen, ob ihre Innenstädte unter dem Druck der Online-Riesen und der Corona-Krise veröden.„Wir müssen jetzt handeln“, sagt Wismars Citymangerin, Victoria Binz-Gruber. Wismar habe derzeit zwar kein großes Leerstands-Problem. „Aber auch wir befürchten, dass einige Einzelhändler und Gastronomen die Corona-Krise nicht überstehen werden.“

Wismar, Ludwigslust, Schwerin und Wolgast sind Mitglieder in dem seit Juni bestehenden bundesweiten Verbund „Stadtretter“. Das Ziel: dem als Folge der Pandemie drohenden oder bereits realen Leerstand Konzepte entgegensetzen und dabei von anderen Städten profitieren. Auch andere Kommunen wie Rostock, Greifswald und Stralsund stemmen sich gegen die Corona-Krise.

Problem mit Ansage

Die Prognosen des Handelsverbandes HDE sind düster. Für Mecklenburg-Vorpommern erwartet der Verband im kommenden Jahr mindestens 300 Geschäftsaufgaben, vor allem in Orten, die vorrangig von Touristen leben. „Mit den Problemen der Restaurants und Hotels ergibt sich für die Innenstädte ein Dominoeffekt“, sagt Stefan Müller-Schleipen, Gründungsmitglied im Netzwerk „Stadtretter“, dem inzwischen deutschlandweit rund 490 Kommunen angehören. Sterben die Läden, verschwinden auch die Restaurants. Sinkt die Aufenthaltsqualiät, bleiben die Passanten aus.

Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger

Die Situation in den Innenstädten ist ein Problem mit Ansage: Der Einzelhandel leidet seit Jahren unter der zunehmenden Macht der Online-Riesen. „Corona wirkt dabei wie ein Brandbeschleuniger“, so Müller-Schleipen. Die großen Handelsketten, davon ist der Stadtretter überzeugt, gehen wegen ihrer omnipräsenten Online-Portale gestärkt aus der Corona-Krise hervor und könnten den Trend zur Filialschließung verstärken. Die Zukunft für lebendige Innenstädte sieht er im lokalen Einzelhandel. „Wir brauchen Läden, die es nur in Wolgast oder Wismar gibt. Das macht die Städte unverwechselbar.“

Viele Ideen: Hybrid-Geschäfte, Pop-Up-Stores

Neue Konzepte sollen wie in Wismar den Erlebniswert und die Aufenthaltsqualität steigern. „Wir wollen unter anderem Hybrid-Anbietern den Weg ebnen“, so Citymanagerin Binz-Gruber. Die Idee dahinter: Händler sollen nicht nur verkaufen, sondern auch Kaffee und Kuchen anbieten. Dem Ganzen ist vielleicht noch eine Manufaktur angeschlossen.

Ergebnis: Das Geschäftsmodell steht damit auf breiterem Fundament. Auch Pop-Up-Stores, die zeilich befristet in leerstehenden Gewerbeimmobilien öffnen, können Kunden ziehen, weil sie auf den Jagdtrieb abheben. Eine Idee aus Mönchengladbach findet Binz-Gruber spannend: Micro-Fashion-Hubs, in denen man sich zum Mädelsabend trifft und Kleidung anprobiert, die man dorthin bestellt hat.

Professionelles Leerstandsmanagement gefragt

Eines der wesentlichen Probleme: Potenzielle Interessenten erfahren nicht, welche Gewerbeimmobilien in den Städten leer stehen, sagt Stadtretter Müller-Schleipen. Deswegen hat Wismar in den vergangenen Monaten ein digitales Leerstandsmanagement aufgebaut. Auf der zentralen Plattform würden alle leerstehenden Gewerbeimmobilien erfasst und sollen zeitnah Immobilienmaklern und künftigen Nachmietern zugänglich gemacht werden, so Binz-Gruber.

In Wolgast ist das Problem schon angekommen. Die Altstadt leidet vor allem darunter, dass ältere Geschäftsinhaber ihre Läden aufgeben und sich keine Nachfolger finden. In Teilen der Innenstadt betrage der Leerstand bereits 50 Prozent, berichtet Ulrike Knoll, die den Bereich Bau und Stadtentwicklung leitet. Wolgast trat Ende Oktober dem Netzwerk „Stadtretter“ bei, mit dem man nun Zugriff auf die Erfahrungen der anderen Städte habe. Eigene Konzepte wie ein Regionalladen im Zentrum sind in Vorbereitung. Die Idee: In dem Laden sollen regionale Händler, die einen eigenen Laden allein wirtschaftlich nicht betreiben können, Regalflächen mieten.

Lokale Online-Portale nur selten erfolgreich

In Stralsund wurden im Frühjahr die Aktion #stralsundliefert ins Leben gerufen. Motto: „Sei loyal. Kauf lokal“, so Stadtsprecher Peter Koslik. Nach relativer Ruhe im Sommer nehme die Plattform inzwischen wieder Fahrt auf. Die Altstadt ist ohne Weihnachtsmarkt leerer, aber sie soll attraktiv sein – durch eine anheimelnde Beleuchtung und durch eine Fotobox, in der sich Passanten vor Baum und Rathauskulisse ablichten lassen können.

Lokale Online-Portale wie in Stralsund haben sich allerdings nicht als Heilsbringer in der Corona-Krise erwiesen. Nur etwa 10 der deutschlandweit 300 kommunalen Online-Portale seien wirklich erfolgreich, sagt Müller-Schleipen. In den Städten sei ein generelles Umdenken erforderlich. Stadtplaner seien gefordert. „Wir haben die Bequemlichkeit der Innenstädte verloren.“ Das beginne bei fehlenden Sitzmöglichkeiten und ende bei mangelnden Toiletten. Fußgängerzonen –so Müller-Schliepen –orientierten sich noch an den Standards des letzten Jahrhunderts.

Rostock : Verweilqualität und Erlebniswert steigern

In Rostock sei man sich der Problematik durchaus bewusst, sagt Citymanager Peter Magdanz. „Wir müssen die Verweilqualität in der Innenstadt erhöhen, den Erlebniswert steigern.“ Dazu gehöre eine anspruchsvolle Gastronomie, Kultur, eine bessere Stadtmöblierung. Wie viele Händler die Corona-Krise nicht überstehen, vermag er nicht zu sagen. „Aber einige Probleme wie die verkehrliche Anbindung hatten wir bereits vorher.“ Allein die Online-Präsenz der Händler zu steigern, helfe der Innenstadt nicht weiter. „Wir benötigen einen vernünftigen Mix aus Online- und Offline-Angeboten.“

Gutschein-System in Greifswald erfolgreich

In Greifswald wurde Anfang November ein Greifswald-Gutschein eingeführt, der nur in Läden und Restaurants der Stadt eingelöst werden kann. Damit bleibt das Geld in der Kommune. Die Resonanz mit mehr als 7000 verkauften Gutscheinen sei überdimensional groß, so der Chef der Greifswald-Marketing GmbH, Maik Wittenbecher. „Wir erleben hier eine große Welle der Solidarität, die durch die Bevölkerung und die Unternehmen geht.“ Noch im Dezember will die Bürgerschaft über fünf Maßnahmepakete zur Revitalisierung der Innenstadt in der Corona-Krise entscheiden. Dazu gehört auch die Schaffung der Stelle eines Innenstadtmanagers.

Von Martina Rathke