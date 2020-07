Greifswald

Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen – findet auch Dana Morcinek. Die Greifswalderin nahm am Montagabend am Ortsteilspaziergang im Stadtteil Schönwalde II teil. In der Vergangenheit beobachtete die Anwohnerin etwas, was ihr zu denken gab: „Ich habe beobachtet, wie eine ältere Dame mit ihrem Rollator kaum über die Schwelle des Gehwegs kam“, erzählt sie. Nicht nur Dana Morcinek sprach an diesem Tag aus, was sie umtreibt – auch andere Bürger des Viertels nutzten die Chance.

Dies war auch eines der Ziele von Simone Dehn, Vorsitzende der Ortsteilvertretung, und Ruth Bördlein, Quartiersmanagerin von Schönwalde II. Im Stadtteil sei bereits viel passiert, was sich bei einem Spaziergang anzuschauen lohnt, so die Vorsitzende. Eine wichtige Rolle würden allerdings die Einwohner spielen: „Wir wollen wissen, was die Bürger beschäftigt, die hier leben“, erklärt sie. „Weiter wollen wir auch Fragen beantworten und Anregungen mitnehmen“, so Ruth Bördlein.

Barrierefreiheit im Viertel

Mehr als 20 Personen nahmen am Austausch teil, darunter Vertreter der Hansestadt Greifswald, der Wohnungsbau-Genossenschaft (WGG), der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG), des Begegnungszentrums „Schwalbe“, Ortsteilvertreter, aber auch Bürger. Dana Morcinek hatte so die Möglichkeit, sich mit ihrem Anliegen direkt an die Beteiligten zu wenden und nachzuhaken. Wird beim Bauen auf Barrierefreiheit geachtet? Was bedeutet barrierefrei und was barrierearm? Auf all das bekam sie eine Antwort.

Mit ihrem Problem stieß die Anwohnerin nicht auf taube Ohren: „Die Stufen sind teilweise sehr hoch, das betrifft dann nicht mehr nur Rollstuhl-, sondern auch Radfahrer“, heißt es aus der Gruppe. Quartiersmanagerin Ruth Bördlein sagt später: „Man hat bei diesem Treffen wieder einmal gemerkt, wie wichtig der Punkt Geh- und Radwege ist.“

Bürger legen Wert auf Rad- und Gehwege

Ein ähnliches Anliegen beschäftigte einen weiteren Bürger. Ihm fiel auf, dass im letzten Abschnitt der Ostrowskistraße, in Richtung Ernst-Thälmann-Ring, kein Gehweg auf der rechten Seite vorhanden ist. Um die Fahrbahn zu überqueren, müssten Fußgänger zuerst die Straßenseite wechseln. „Ich fände es gut, wenn da endlich mal ein ordentlicher Weg hinkommt, so dass man da gefahrlos laufen kann. Genug Platz für einen Gehweg gibt es“, sagt er. Bislang ist der Abschnitt eine Rasenfläche.

Thematisiert wurde auch ein Haufen Sperrmüll, der seit langer Zeit herrenlos herumliegt, und von Insekten befallene Bäume, die nach Ansicht der Anwohner gepflegt werden müssen. Der Vorsitzenden Simone Dehn helfen die Anmerkungen der Bürger sehr: „Ich bin vor allem in der letzten Zeit sehr viel spazieren gegangen, aber alles sieht man dann doch nicht. Umso besser ist es, wenn die Anwohner die Augen offen halten“, sagt sie.

Einblick in Bauprojekte Schönwalde II

Die Organisatorinnen gaben auch einen Einblick in die Entwicklungen der unterschiedlichen Projekte im Stadtteil. Unter anderem betraf das den geplanten Umbau des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, den Neubau der Sporthalle III, die Wirtschaftsakademie sowie die Schwalbe. Auch der Neubau der Kita Marschak und die neue Kindertagesstätte „Nordlichter“ mit integriertem Hort waren Themen.

„In diesem Zuge war es einfach toll, dass auch die WVG und die WGG gesagt haben, dass sie jemanden schicken, um mit denjenigen sprechen zu können, die hier auch tatsächlich bauen“, sagt Simone Dehn. Die nächste Gelegenheit zum Gespräch bietet sich den Anwohnern am 5. August bei der Ortsteilvertretersitzung.

Von Lena-Marie Walter