Stadtwerke-Mitarbeiter spenden 2500 Urlaubsstunden für Risikogruppe 

Greifswald

In der Corona-Krise haben Mitarbeiter der Stadtwerke mit einer beispiellosen Aktion Kollegen unterstützt, die den Corona-Risikogruppen angehören. Wie Stadtwerke-Chef Thomas Prauße sagte, spendeten sie mehr als 2500 Urlaubsstunden an die betroffenen Kollegen.

Und das kam so: „Wir hatten allen Mitarbeitern nach dem 18. März fünf Tage bezahlten Sonderurlaub gegeben, um damit zum einen die Risikogruppen, also Kollegen über 60 Jahre oder mit Vorerkrankungen, zu ihrem Schutz sofort nach Hause zu schicken“, berichtete Prauße. Anderen Kollegen sollte mit dem Sonderurlaub die Möglichkeit eröffnet werden, die Kinderunterbringung zu organisieren.

„Einmalige Solidaritätsbewegung“

Nach den fünf Tagen habe für die Risikogruppe die Frage gestanden, wie es weitergehen solle. „Über das Intranet und unter tatkräftiger Unterstützung durch den Betriebsrat entstand dann eine einmalige Solidaritätsbewegung “, wie Prauße sagte.

„Das macht mich heute noch total stolz.“ Mitarbeiter, die den Sonderurlaub nicht in Anspruch genommen haben, spendeten ihn für die betroffenen Kollegen. „Aus diesem Pool haben wir die Freistellung für die Kollegen der Risikogruppe und für Eltern in Kinderbetreuung weiterhin abgesichert.“

Kurzarbeit in Verwaltung, Vertrieb und Freizeitbad

Trotz dieser Unterstützungsaktion kommen auch die Stadtwerke nicht ohne Kurzarbeit durch die Corona-Krise. Zum 1. Mai werden etwa 80 Mitarbeiter aus den Stadtwerken in Kurzarbeit geschickt. Ob zu 25, 50 oder 100 Prozent werde im Einzelfall entschieden.

Bis dahin seien alle Überstunden abgebaut, wesentliche Voraussetzung dafür, dass überhaupt Kurzarbeit beantragt werden könne. „Die Maßnahme ist unvermeidbar, da das Kundenzentrum geschlossen ist und in der Verwaltung und im Vertrieb Kapazitäten frei werden“, so Prauße.

Im Freizeitbad sind nach Angaben Praußes bereits seit Anfang April 26 Mitarbeiter zu 25 , 50 oder 100 Prozent in Kurzarbeit. Die alljährlichen Revisionsarbeiten, die immer im Juli durchgeführt werden, seien vorgezogen worden – in der Hoffnung, dass das Freizeitbad eventuell im Sommer öffnen und damit ein Teil der Ausfälle kompensiert werden kann. So wurden unter anderem Pumpen, der Chlorbehälter und die Damenduschen erneuert.

Auch im Verkehrsbetrieb seien zudem einige Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen. Die Stadtwerke beschäftigen rund 200 Mitarbeiter, weitere 90 Mitarbeiter arbeiten in den Töchtergesellschaften Freizeitbad und Verkehrsbetrieb.

Anlagenfahrer in Wohncontainern

„Keine Kurzarbeit machen wir dort, wo wir die Versorgung technisch absichern“, so der Firmenchef. Um die Greifswalder mit Strom, Wasser, Fernwärme und Gas zu beliefern, seien Mitarbeiter an diesen neuralgischen Stellen frühzeitig separiert worden, um personelle Ausfälle zu verhindern.

So lebten in den vergangenen vier Wochen beispielsweise Anlagenfahrer des Heizkraftwerkes wie auch des Wasserwerkes wochenweise in Wohncontainern nahe den Anlagen, um das Infektionsrisiko zu minimieren und so die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Im Vordergrund die Wohncontainer auf dem Gelände des Heizkraftwerks an der Jungfernwiese Quelle: Martina Rathke

Einer von ihnen ist Maschinist Steffen Dobslaff. „Der Laden muss ja weiter laufen“, begründete er seine Entscheidung, die hieß, dass er seine Familie eine Woche lang nicht treffen durfte. „Wir wurden hier aber gut versorgt.

Die Firma ließ sogar eine Tischtennisplatte aufbauen, damit wir uns in der freien Zeit beschäftigen können.“ Auch die „operativen Einheiten“, also die Monteure, agieren von zu Hause aus. Das alles soll mögliche große Infektionsketten unter den Mitarbeitern ausschließen.

Erhebliche finanzielle Auswirkungen

Fest steht schon jetzt, so Prauße, dass die Corona-Krise erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Stadtwerke haben werde. Es fehlten Einnahmen im Freizeitbad, das seit Mitte März geschlossen ist. Auch im Busverkehr gingen die Einnahmen deutlich zurück, weil der Verkehrsbetrieb als Schutz vor einer Corona-Infektion den ticketlosen Verkehr einführte. Für Bilanzen sei es aber noch zu früh, betonte Prauße. „Niemand weiß wie lange der Zustand noch anhält.“

Die Mitarbeiter erhalten während der Kurzarbeit 90 beziehungsweise 95 Prozent ihres ausgefallenen Nettogehaltes. Möglich macht dies eine am 16. April geschlossene Vereinbarung zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgeberverbänden. Der Beschluss der Bürgerschaft, das Kurzarbeitergeld auf diese Summe aufzustocken, ist damit für die Stadtwerke-Gruppe nicht mehr notwendig.

Zwei Corona-Fälle bei den Stadtwerken

Bei den Stadtwerken waren bislang zwei Mitarbeiter mit Corona infiziert. Das blieb allerdings ohne Auswirkungen auf das Unternehmen. Alle Kollegen, zu denen die beiden Mitarbeiter Kontakt hatten, seien negativ getestet worden, so Prauße.

Von Martina Rathke