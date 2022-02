Stahlbrode: Deshalb ist dieser Eindringling aus Übersee bisher kein Problem für die Fischer

Stahlbrode

Muschelsucher am Strelasund haben es wahrscheinlich längst gemerkt: Es gibt da jetzt eine hübsche Muschel, die ist weitaus größer als die anderen und vor allem geht sie in Kinderhänden oder Jackentaschen nicht so leicht kaputt. Die Brackwasser-Trogmuschel hat Einzug gehalten.

Ob Nandus, Waschbären, Wollhandkrabben oder Asiatische Marienkäfer – sogenannte invasive Tierarten, also Tiere, die hierzulande ursprünglich nicht zu Hause sind, sich aber zunehmend verbreiten und die hiesige Tierwelt gefährden können, werden mehr. Natürliche Feinde gibt es oft kaum. Aber viele Faktoren entscheiden, ob diese vom Menschen eingeführten oder unabsichtlich eingeschleppten Tiere Elemente der heimischen Fauna werden.

Muschel neu im Strelasund

Seit etwa einem Jahr ist die Brackwasser-Trogmuschel in Vorpommern zu finden. Mittlerweile scheint sie sogar ein fester Bestandteil der Muschelfauna des hiesigen Boddens zu sein. Zumindest am Strand von Stahlbrode ist die auffällig dickschalige bis zu 35 Millimeter Breite messende Muschel im Spülsaum häufig. Noch tritt sie hinter der allgegenwärtigen Sandklaffmuschel zahlenmäßig zurück, hat diese aber schon als größte Muschel abgelöst.

„Muscheln gibt es hier im Stahlbroder Hafen mal mehr, mal weniger“, sagt Fischer Ralph Krehl. „Sie setzen sich an unseren Booten fest, die hier im Hafen liegen.“ Dass es jetzt mit dem Auftreten der Trogmuschel mehr als üblich sein sollen, kann Krehl jedoch nicht bestätigen. Schäden hätten die Muschel jedenfalls nicht verursacht. „Wir kratzen alle Muscheln einmal im Jahr von den Booten ab und dann bekommen sie neue Farbe“, erzählt der Fischer. An den Netzen würden sich die Muscheln generell nicht festsetzen. „Die bleiben ja als Stellnetze nicht wie früher lange im Wasser. Da haben sie keine Chance“, sagt Krehl. Bei den Großreusen zu früheren Zeiten und an den Pfählen der Reusen habe es jedoch immer viele Muscheln gegeben.

Wollhandkrabben ärgern Fischer und Angler

Krehl ärgert sich zwar nicht über die Trogmuschel, die es jetzt neu im Strelasund gibt. Da seien die Wollhandkrabben schon eher lästig, sagt er. Die würden in die Aalkörbe gehen und auch in Netze und man bekommt sie dann schlecht wieder raus. Krehl: „Das kennen wir als Fischer von früher nicht.“ Die mehr als sieben Zentimeter langen und sehr breiten Krabben stammen ursprünglich aus China. Beliebt sind Wollhandkrabben weder bei professionellen noch bei Hobby-Fischern: Sie zerschneiden auch schon mal Netze, zwicken, wenn man sie entfernen will, fressen Fische in Reusen oder Köderfische der Angler ab.

Während es die Wollhandkrabben bereits seit vielen Jahrzehnten im Strelasund gibt, ist die Brackwasser-Trogmuschel erst seit wenigen Jahren an der südlichen Ostseeküste präsent. Zunächst wurde sie im Bereich der Weichselmündung entdeckt, wenig später kamen Meldungen aus Estland und der Travemündung bei Lübeck. Die Muschel scheint in der Ostsee mit ihrem geringen Salzgehalt bevorzugt Schlickböden zu besiedeln und sich als Filtrierer von toten Pflanzenteilen und Plankton zu ernähren. Die Muscheln können fünf bis zehn Jahre alt werden. Fressfeinde wird sie in der Ostsee aufgrund ihrer dicken Schale kaum haben. Tote Muscheln werden jedoch am Strand von Möwen und anderen Aasfressern gefressen.

Wahrscheinlich seit gut 20 Jahren in Europa

Die ursprünglich im Golf von Mexiko beheimatete dreieckige Muschel schaffte wahrscheinlich um das Jahr 2000 den Sprung über den Atlantik, zuerst entdeckte man sie im Hafen von Antwerpen, wo sie sich massenhaft in Kühlwasserrohren vermehrte. Ob die Muschel den Weg in die Ostsee aus der Scheldemündung schaffte oder auf direktem Weg mit Ballastwasser in die Ostsee kam, ist bisher unbekannt.

Wahrscheinlich wird dieses Neozoon ein fester Bestandteil der Ostseefauna werden, genau wie die Sandklaffmuschel, die erst vor vierhundert Jahren in der Ostsee auftauchte und heute nicht mehr wegzudenken ist. Bei den archäologischen Untersuchungen in der Baugrube des Stralsunder Ozeaneums konnte diese ebenfalls aus Nordamerika eingeschleppte Muschelart erstmalig in Schichten entdeckt werden, die sehr wahrscheinlich im 17. Jahrhundert im Hafen zur Ablagerung kamen.

Und in Notzeiten diente die Sandklaffmuschel sogar der menschlichen und tierischen Ernährung, auf den Speiseplan von Fischrestaurants hat sie es aber nicht geschafft. Ob sich die Brackwasser-Trogmuschel einmal als Delikatesse eignet, muss sich erst zeigen.

Von Jörg Ansorge und Almut Jaekel