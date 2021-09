Heringsdorf

Das Baltic Sea Philharmonic und Kristjan Järvi rufen am Freitag, einen Tag vor ihrem ausverkauften Konzert in Peenemünde, von 11 bis 13 Uhr zu einer öffentlichen Strandreinigungsaktion in den Kaiserbädern auf. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Usedomer Musikfestivals und der Kaiserbäder krempeln die 45 Musikerinnen und Musiker sowie der aus Estland stammende Stardirigent die Ärmel hoch und packen an, um den Strand der Seebäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck vom Müll zu befreien.

Auch Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals und Executive Director des Baltic Sea Philharmonic, will mithelfen. „Mit dem Usedomer Musikfestival und dem Baltic Sea Philharmonic feiern wir die Einheit, Vielfalt und Innovationskraft der Ostseeregion. Mehr noch als das, ist das Meer in unserer Mitte Lebensgrundlage für uns alle. Darum ist es wichtig, sich zu engagieren und aktiv einen Beitrag zu leisten. Wir freuen uns, dass wir mit den Kaiserbädern auf Usedom gleich einen Partner gefunden haben, der diese Aktion mit uns in die Tat umsetzt.“

Auch Einwohner und Gäste der Kaiserbäder sind eingeladen, sich der Strandsäuberungsaktion anzuschließen. Treffpunkt am Freitag ist um 10.30 Uhr der Konzertplatz in Seebad Heringsdorf.

Orchester beteiligt sich an verschiedenen Umweltprojekten

Das Thema Umwelt, im Besonderen die immer drastischer werdenden Auswirkungen der Meeresverschmutzung, beschäftigen die Musikerinnen und Musiker des Baltic Sea Philharmonic sehr, denn die Ostsee ist ihre Heimat. Alle Musiker stammen aus Ostsee-Anrainerstaaten.

Mehrere Touren und Konzerte des Orchesters standen bereits im Zeichen seines Engagements für die Umwelt, das Meer, die Natur und die Landschaft. Das Orchester kooperierte in der Vergangenheit auch mit der finnischen John Nurminen Foundation, die Projekte fördert, die sich einer „sauberen“ Ostsee widmen. Kristjan Järvi führte gemeinsam mit dem Baltic Sea Philharmonic das Green Concerto des finnischen Komponisten Severi Pyssalo zum Usedomer Musikfestival im Kraftwerk Peenemünde zur Welturaufführung – ein klingender Aufruf zu mehr Umweltbewusstsein.

Die Umweltminister Finnlands, Estlands und Russlands übernahmen die Schirmherrschaft über die „Baltic Sea Landscapes“-Tour des Orchesters im Jahr 2016. Kimmo Tiilikainen, damaliger Umweltminister Finnlands, würdigte die Bedeutung des Orchesterprojekts und lobte die Vision des Baltic Sea Philharmonic: „Niemand von uns kann die Ostsee allein schützen. Ein Schlüssel die See gesund zu erhalten ist internationale Kooperation. Darum hat das Baltic Sea Philharmonic eine wichtige Nachricht: Die Ostsee kann noch gerettet werden, wir haben aber keine Sekunde zu verlieren.”

Die Strandsäuberung auf Usedom ist die erste von weiteren geplanten Aktionen, die das Orchester und Kristjan Järvi in den nächsten Jahren immer wieder während ihren Konzerttouren rund um die Ostsee einplanen möchten, um ihr Engagement für den Umwelt- und Meeresschutz weiter zu verfestigen.

Von Cornelia Meerkatz