Start für Greifswalds Superbaustelle: Spundwand wird erneuert und teurer

Der Auftrag ist vergeben, die ersten Bauanlaufberatungen sind absolviert und die Museumsschiffe bereits verholt: In der kommenden Woche will die Ueckermünder Firma Colcrete-von Essen Wasserbau GmbH mit der Baustelleneinrichtung für die Erneuerung der Spundwand im Museumshafen beginnen.

Erstes sichtbares Zeichen wird der Aufbau eines Pontons sein, von dem die Arbeiten wasserseitig erfolgen sollen. „Es geht los“, freute sich Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) bei einem Ortstermin. Anfang Juni soll mit sogenannten Austauschbohrungen begonnen werden, im September starten dann die Rammarbeiten für den ersten rund 220 Meter langen Abschnitt der knapp 400 Meter langen Spundwand.

Uferwand droht Richtung Ryck zu kippen

Die Erneuerung der Uferbefestigung an der Südseite des Museumshafens ist Voraussetzung für den Umbau des Hanserings. Voruntersuchungen ergaben, dass die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtete Uferwand in Richtung Ryck zu kippen drohte, was Gutachter als Hinweis auf ein Versagen der Uferkonstruktion werteten.

Mit der davor gesetzten Stahlspundwand soll die Uferbefestigung, die zuletzt 1930/31 instand gesetzt wurde, verstärkt werden. „Die Fachleute gehen davon aus, dass das System 80 bis 100 Jahre hält“, so von Busse. Um die Spundwand zu setzen, hatten die Stadtwerke bereits für 775 000 Euro Kabel auf die andere Seite des Hanserings verlegen lassen.

Mit dem Bau der Spundwand müssen sich Radfahrer und Fußgänger auf Einschränkungen einstellen. Der Promenadenbereich zwischen Steinbecker Brücke und Fußgängerbrücke wird voraussichtlich ab kommender Woche gesperrt. Der Ostseeküsten-Radweg führt dann von Neuenkirchen kommend über die Ladebower Chaussee vorbei am Parkplatz Museumshafen bis zur Drehbrücke. Fußgänger wechseln auf die andere Straßenseite des Hanserings. Für den Autoverkehr ergeben sich keine Behinderungen.

Spundwand-Bau: statt 4,1 jetzt 6,6 Millionen Euro

Wie sich nun herausstellt, haben sich die Kosten für die Spundwand-Erneuerung deutlich erhöht. Ging die Stadt vor einem Jahr noch von Gesamtkosten in Höhe von 4,1 Millionen Euro aus, summiert sich der Bau nach Angaben des Schweriner Infrastrukturministeriums inzwischen auf 6,613 Millionen Euro. „Mit Schreiben vom 18.2.2020 teilte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit, dass die drei Angebote, die auf die europaweite Ausschreibung der Bauleistungen eingegangen sind, deutlich höher ausgefallen seien als die Kostenberechnung“, so Ministeriumssprecherin Renate Gundlach.

Die Steigerung der Baukosten begründete Bausenatorin von Busse mit der „generellen Marktlage“. Im Ausschreibungsverfahren habe sich die Stadt für das kostengünstigste Angebot entschieden. Genau 5,72 Millionen Euro fließen nun aus Städtebaufördermitteln in die Spundwand, von denen die Stadt ein Drittel trägt.

Eine Summe über 0,89 Millionen Euro hatte das Land als Sonderbedarfszuweisung ausgereicht. „Zur Finanzierung des Vorhabens setzt die Stadt Einnahmen des Sondervermögens der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ‚Innenstadt und Fleischervorstadt‘ ein, wie es aus dem Ministerium hieß. „Frisches Geld“, also zusätzliche Finanzhilfen von Bund und Land, seien somit nicht erforderlich gewesen.

Kritik von SPD an Kostensteigerung

Die Baukostensteigerung spült nochmals Wasser auf Mühlen der SPD, die dem Gesamtvorhaben Hansering-Umbau seit Jahren kritisch gegenübersteht. „Das werden die teuersten 900 Meter Straße in Mecklenburg-Vorpommern“, wetterte SPD-Fraktionschef Andreas Kerath. „Wer weiß, wie sich die Kosten für den eigentlichen Straßenbau darstellen.“ Die Ausschreibung für den Hansering ist nach Angaben der Stadtverwaltung inzwischen abgeschlossen. Derzeit würden die Angebote bewertet, so von Busse. Zu den Kosten sowie einem möglichen Baustart machte die Verwaltung keine Angaben.

Die neue Spundwand wird zunächst im Abschnitt zwischen Steinbecker Brücke und Fußgängerbrücke gebaut. „Die Arbeiten sollen nach aktuellem Planungsstand im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein“, so Bauamtsleiter Dieter Schick. Der zweite, etwa 165 Meter lange Abschnitt östlich der Fußgängerbrücke in Richtung Hansehof soll im Juli 2021 beendet werden.

Museumshafen-Verein macht Baufeld frei

Der Museumshafen-Verein hat bereits das künftige Baufeld beräumt und etwa 20 Schiffe in den Hafenbereich östlich der Fußgängerbrücke holen lassen. Damit dort ausreichend Platz für die kleineren Zeesen und Kutter ist, seien die großen Schiffe wie die „ Christian Müther“ oder „Bremerlotse“ nach Wieck verholt worden, sagte der Vorsitzende des Museumhafen-Vereins Ulrich Laukamm-Josten.

Die kleineren Schiffe werden östlich der Fußgängerbrücke „im Päckchen“ liegen. „Allerdings haben wir dadurch keine Gästeliegeplätze mehr“, so Laukamm-Josten. Damit gehen uns 5000 Euro pro Jahr verloren. „Den Winterlagerplatz auf der Nordseite des Rycks will der Verein zeitlich befristet bis November der Baufirma als Lagerplatz zur Verfügung stellen.

305 Pfähle verankern Spundwand im Ufer

Die Arbeiten für die Stahlspundwand, deren Segmente etwa zehn Meter tief im Boden des Rycks verankert werden, erfolgen in zwei Schritten. Bevor die Ramm- beziehungsweise Rüttelarbeiten beginnen, muss das schwer rammbare Material im Boden durch rammbares Material ersetzt werden, wie Peter Lubs erläutert, der im Greifswalder Tief- und Grünflächenamt für Brücken und Häfen zuständig ist.

„Der Boden stammt aus der Eiszeit und ist mit Findlingen durchsetzt. Um auf der sicheren Seite zu sein, werden dafür Austauschbohrungen durchgeführt.“ Danach würden die Segmente in den Boden eingebracht.

Verankert wird die Spundwand mit 305 sogenannten Mikropfählen, die etwa im Abstand von 1,20 Meter schräg nach unten in den Boden des Uferbereichs gebohrt werden. Die Länge der Pfähle variiert – zwischen 22 und 31 Meter. Die Granitdecksteine der alten Uferbefestigung und die Granittreppen, die seit dem 19. Jahrhundert die Kaimauer prägen, werden zum Abschluss wieder verbaut.

