Startschuss für Bolzplatz in Gützkow fällt nach Ostern

Gützkow

Das ohnehin ruhige Leben in der Kleinstadt Gützkow scheint sich mit der Corona-Krise noch einmal verlangsamt zu haben. Dennoch stehen die Zeiger nicht still, wird an wichtigen Projekten gearbeitet. OZ befragte Bürgermeisterin Jutta Dinse (parteilos) zu laufenden Arbeiten, künftigen Plänen, zu Ärgernissen und erfreulichen Begebenheiten.

Die Sanierung des Schlossgymnasiums sollte eigentlich längst beendet sein. Mehrfach berichteten wir über die Gründe der Verzögerung, es gab sowohl bauliche Probleme als auch personelle Engpässe bei den Firmen. Wie ist jetzt der Stand?

Es geht vorwärts. Ich denke, dass zum neuen Schuljahr alles fertig ist. Zur Zeit wird der Außenputz aufgetragen und im Innern laufen eine Reihe von Restarbeiten. Es gab viele kleine Mängel, die noch abgestellt werden müssen. Die Aula ist schon ein richtiges Schmuckstück. Der alte Fußboden darin konnte erhalten bleiben, das war bis zuletzt unklar. Das Parkett wurde abgeschliffen und versiegelt.

Schlosssanierung kostet über drei Millionen Euro

Angesichts unvorhersehbarer Arbeiten und der Dauer der Sanierung stiegen die Kosten. Ursprünglich waren einmal 1,9 Millionen Euro geplant. Ist klar, wie teuer es am Ende wird?

Zuletzt lagen sie bei etwa 3,5 Millionen Euro, doch es gibt noch keine Endabrechnung, erst wenn alles fertig ist.

Im vorigen Jahr sollte in Nachbarschaft der Peenetalschule ein Bolzplatz errichtet werden. Dafür gab es Fördermittel. Doch die Ausschreibung der Arbeiten überstieg bei Weitem die eingeplanten Mittel von rund 100 000 Euro. Sie wollten daher neu ausschreiben? Wie ist das Ergebnis?

Es bleibt dabei: Das Multifunktionsspielfeld kostet eine Stange Geld, rund 169 000 Euro inklusive Planung, wovon wir als Stadt 39 000 Euro übernehmen müssen, der Rest sind Fördermittel. Die Bauarbeiten werden nach Ostern beginnen und sechs bis acht Wochen andauern. Ich hoffe, dass wir nach der Corona-Krise den Platz ordentlich einweihen können.

Fördermittel für neuen Gehweg

Gefreut habe ich mich über zwei weitere Zuwendungsbescheide, die wir als Stadt dieser Tage bekamen. Der eine umfasst 244 400 Euro und ist für die Erneuerung des Weges von der Katholischen Kirche bis zum Kosenowsee inklusive neuer Straßenbeleuchtung. Die Stadt investiert dazu rund 112 000 Euro Eigenmittel. Der Weg soll auf einer Breite von 1,80 Meter ausgebaut werden. Der zweite Fördermittelbescheid umfasst 43 000 Euro und betrifft den geplanten Wanderrastplatz in Kölzin. Den hatte einst die Wählergemeinschaft beantragt. An der Gaststätte wird nun ein großer Pavillon errichtet. Nicht gefördert wurden die E-Ladestationen für Fahrräder. Mal schauen, ob wir andere Wege finden, das noch zu finanzieren.

Fördermittel, das heißt konkret Mittel aus dem Leader-Programm, gab es im vorigen Jahr für die Gestaltung des Rundwegs um den Kosenowsee. 72 000 Euro, die bis Ende 2020 ausgegeben werden müssen. Wie weit ist das Projekt gediehen?

Der Weg wurde bereits wie geplant mit Granulat befestigt. Was zur Fertigstellung des Projekts fehlt, sind noch die Sportgeräte und Bänke. Sie werden 2020 kommen. Was ich zurzeit nicht weiß, ist, wie weit die Peenetalschule mit der Entwicklung der App für den Rundweg ist. Auf alle Fälle wird der Kosenowsee damit für Einheimische und Gäste attraktiver. Nicht verstehen kann ich, dass es immer noch Menschen gibt, die ihren Müll irgendwo in der Natur abladen, wie gerade wieder geschehen. Dabei hat der Gützkower Wertstoffhof auch trotz Corona-Krise geöffnet.

Breitbandausbau ist ins Stocken geraten

Ein wichtiges Thema ist seit Jahren der Breitbandausbau in und um Gützkow. Im Sommer fiel mit großem Bahnhof der Startschuss für die Bauarbeiten. Ende 2020, hieß es damals, sollten 5700 Haushalte und 542 Firmen in dem Projektgebiet Gützkow mit schnellem Internet versorgt sein. Jetzt ruht still der See.

Wir hoffen, dass die Fertigstellung bis Ende 2020 immer noch gelingt. Aber fast alle Arbeiter, die 2019 hier tätig waren, stammen aus Polen. Aufgrund der Corona-Krise sind sie zurzeit zu Hause. Eigentlich sollten die Arbeiten ab 26. März mit den Hausanschlüssen fortgesetzt werden, erst in Breechen/ Neuendorf, dann Vargatz/Bandelin, danach Dargezin/ Dargezin Vorwerk und zum Schluss Gützkow. Zurzeit weiß aber niemand, wann die Arbeiten wieder beginnen.

Noch keine Förderung des Sportlerheims

Der Sportverein Gützkow ergriff voriges Jahr die Initiative, um mit Hilfe einer Förderung ein neues Sportlerheim zu errichten. Gibt es hierzu etwas Neues?

Der Antrag auf Fördermittel wurde beim Landessportbund gestellt, doch leider waren die vorhandenen Mittel ausgeschöpft. Das Thema bleibt also. Froh bin ich, dass im vorigen Jahr zwei Bauprojekte in Gützkow fertiggestellt werden konnten: Das war einmal die Erneuerung der Feldstraße an Kita und Schule und die Errichtung der Stadtmauer.

Darüber hinaus war geplant, den vorbeugenden Brandschutz in mehreren Ortschaften zu verbessern, das heißt Löschwasser bereitzustellen. Ist das gelungen?

In Owstin gibt es jetzt einen Behälter, doch in Upatel, Fritzow, in Gützkow Meierei und in Dargezin Vorwerk stehen die Arbeiten noch aus. Das soll 2020 erledigt werden, dafür haben wir 100 000 Euro im Haushalt eingeplant.

Haushalt für 2020 ist genehmigt

Apropos Haushalt. Hat das Innenministerium den Etat für das laufende Jahr bereits genehmigt?

Ja, bereits Anfang März, so dass wir handlungsfähig sind.

Ist der Haushalt ausgeglichen?

Im Finanzhaushalt, der auch die Investitionsmittel enthält, haben wir ein Defizit von 378 800 Euro. Das kann aber mit liquiden Mitteln aus Vorjahresrechnungen ausgeglichen werden. Unklar ist, wie die nächsten Jahre aussehen. Die Zuschüsse, die wir bislang als ländlicher Zentralort erhalten, fallen Jahr für Jahr geringer aus und ab 2024 sind sie auf Null. Das macht für uns 350 000 Euro weniger in der Kasse. Stattdessen gibt es die Infrastrukturpauschale, die das aber nach jetzigem Stand nicht in der Höhe auffängt. Zudem hat die Stadt mit Mehrkosten zu kämpfen: Die für Eltern beitragsfreie Kita lässt unseren Gemeindeanteil drastisch steigen. Zahlten wir 2019 noch 304 500 Euro, sind es in diesem Jahr 445 600 Euro.

Familiensportfest erst einmal abgesagt

Die Corona-Krise förderte in Greifswald und anderswo viele Hilfsangebote zutage. Wie steht es damit in Gützkow?

Ich hatte aufgerufen zu helfen. Mein Stellvertreter, Andre König, hat das auch über Facebook verbreitet. Wir haben viele Bürger, die helfen möchten, aber niemanden, der das bislang in Anspruch nehmen wollte. Auf dem Lande läuft das auch so ganz gut. Ich danke allen, die sich für andere engagieren, und hoffe, dass wir auch irgendwann unsere Feste nachholen können. Das für Mitte Mai geplante Familiensportfest haben wir bereits abgesagt.

