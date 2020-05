Greifswald

Nach wochenlangem Bangen vor wenigen Tagen die positive Nachricht: Die Traditionsveranstaltung „Kunst offen“ findet trotz der Coronapandemie statt. So werden am Pfingstwochenende bereits zum 26. Mal Künstler und Handwerker von Sonnabend bis Montag ihre Ateliers für die interessierte Öffentlichkeit aufsperren – allerdings unter den geltenden Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

216 Künstler bei „Kunst offen“ in Vorpommern dabei

Im letzten Jahr wurden rund 32.000 Besucher gezählt. In diesem Jahr sagte etwa ein Drittel der angemeldeten Künstler ihre Teilnahme wieder ab, teilte der Tourismusverband Vorpommern mit. 216 Kunstschaffende an 112 Standorten in Vorpommern nehmen nun teil, davon insgesamt 23 in Greifswald und dem Umland.

Besucher sehen die Ausstellung unter dem Titel „Auf den Punkt gebracht“ mit Landschaftsmalereien von Annemarie Hetzheim, Sigrid Elsenhans und Adolf Müller im Pommernhus in der Knopfstraße 1. „Außerdem sind jeden Tag Künstler der Künstlergruppe Buhne vor Ort, die ihre Werke ausstellen“, sagt Annette Herzig, Mitarbeiterin der Helmut-Maletzke-Stiftung, die das Pommernhus trägt.

Expressionismus in der Bahnhofstraße 44: Atelier Keke

Elke Klonikowski, Karin Ende, Kristian Salewski, Bernd Anders und Jens Kirsch werden an allen drei Tagen von 10 bis 16 Uhr in der Kunsthalle in der Knopfstraße 1 sein. Abgesagt wurde für dieses Jahr das Projekt „Vorsicht Kunst! - Wohnen und Arbeiten in der Knopfstraße: Bildende Kunst, Literatur und Musik“, informiert Herzig. Es werde stattdessen im kommenden Jahr auf die Beine gestellt.

Im Atelier Keke finden Freunde experimentierfreudiger, expressionistischer Malerei ihren Anlaufpunkt. Der Künstler Keke Heldt erschaffe Werke, die „keine Dekorationskunst“ sind, wie Vater Dieter Heldt beschreibt, der die Ausstellung in der Greifswalder Bahnhofstraße 44 seit mehreren Jahren organisiert. Man müsse sich mit dem Gezeigten auseinandersetzen - die Werke thematisieren häufig Spannungen und innere Konflikte, unter anderem dargestellt in Porträtmalerei. „Auch ich habe ein Bild bei mir hängen, auf dem ich noch immer neue Details entdecke“, sagt Dieter Heldt.

Garten wird zum Ausstellungsort in Weitenhagen

In Weitenhagen zeigt Susanne Kuhl, Innenarchitektin und Künstlerin, großflächige Öl- und Acrylarbeiten sowie Gouachen. In den Jahren, in denen sie nicht an „Kunst offen“ teilgenommen hätte, seien viele neue Werke entstanden, die sie nun zeigen wolle. Um die Hygienevorgaben zu erfüllen, wird Kuhl die Besucher einzeln ins Atelier führen. In ihrem Garten werden zudem Werke an regengeschützten Plätzen gezeigt. Eine Entscheidung, mit der sie nicht nur die Hygienevorschriften erfüllen kann, sondern die auch der Intention ihrer Werke entspricht. Denn thematisch hat sich die Malerin zuletzt mit dem Thema Natur befasst.

Die Künstlerin Susanne Kuhl aus Weitenhagen beteiligt sich an der Pfingstaktion Kunst:offen. Quelle: Martina Rathke

Schloss Ludwigsburg feiert Saisonauftakt

Der Förderverein Schloss- und Gutshofanlage Ludwigsburg lädt neben einer Verkaufsausstellung mit 20 Künstlern des Pommerschen Künstlerbundes zu einem Pfingstmarkt ein. „Nachdem der für April geplante Kräuter- und Räuchermarkt wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, geben sich zum verspäteten Saisonauftakt auf der Schloss- und Gutshofanlage endlich wieder regionale Händler und Produzenten ein Stelldichein“, sagt Vereinsvorsitzender Sascha Ott. Der Markt findet zeitgleich mit der Künstlerausstellung am Sonnabend, Sonntag und Montag von 10 bis 18 Uhr statt.

Diese Ateliers haben geöffnet An diesen ausgewählten Orten wehen die weiß-blauen „Kunst offen“-Fahnen: Im Gutshaus Wackerow zeigt Susan Wegner eine Auswahl an Ikebana-Rauchbrand-Keramik. Mit dabei ist auch das Rittergut Bömitz, das eine Kunstausstellung mit Werken von Künstlern des Caspar-David-Friedrich-Instituts der Universität Greifswald präsentiert, sowie der PKBKunst-Laden in der Greifswalder Feldstraße 20, der Malerei, Grafik, Skulpturen und Keramik ausstellt. Im Atelier Dickau in der Neuen Straße 4 in Wieck zeigen Bernd Dickau und Gisela Brillowski ihre Malerei. Geöffnet haben außerdem: Keramik-Atelier in Groß Karrendorf, Keramikwerkstatt Kakri in Wackerow, Atelier Gerwien in Wackerow, Gewebe und Objekte in Hinrichshagen, die Feuerwehr Neuenkirchen, Bike Markt Atelier in der Wolgaster Landstraße 17 und die Ackergalerie in Pustow.

23 Künstler in Greifswald und dem Umland dabei

Die vollständige aktualisierte Teilnehmerliste steht zum Download unter www.kunst-offen.net zur Verfügung – es sind auch Flyer im Umlauf, die vor der Coronakrise gedruckt wurden, aber wegen der zahlreichen Absagen nicht mehr aktuell sind.

Von Christopher Gottschalk