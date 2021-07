Greifswald

Es muss nicht immer das Grundstück sein und dann der Kredit für ein neues Haus. Viele Menschen fassen auch den Kauf einer Wohnung oder eines älteren Hauses ins Auge. Das verschafft mehr Flexibilität in der Planung und ist ökologischer. Auch in Greifswald gibt es immer wieder die Möglichkeit, Wohnungen nicht nur bei einem Neubau oder von privat, sondern auch von den beiden großen Wohnungsunternehmen zu kaufen.

Die Wohnungsbaugesellschaft (WVG) und die Wohnungsbaugenossenschaft (WGG) verkaufen beide Wohnungen aus ihrem Bestand. Hinschauen lohnt sich. Allein bei der WVG wurden mehr als 2000 Wohnungen in Greifswald vor mehreren Jahren im Rahmen des Altschuldenhilfegesetzes nach dem Wohnungseigentumsgesetz aufgeteilt und mit dem Verkauf wurde begonnen.

Mehrere hundert Wohnungen können noch verkauft werden

Einige davon wurden bereits verkauft, trotzdem stehen aus diesem Pool noch rund 500 Wohnungen zum Verkauf bereit. Allerdings nicht alle jetzt und nie gleichzeitig. Für den Verkauf der Altbestände gibt es bei der WVG einen eigenen Angestellten. Auf der Internetseite der Gesellschaft kann man sich über den aktuellen Bestand an Verkaufswohnungen informieren und initiativ auf die WVG mit einem Kaufwunsch zugehen. Das Versprechen: Die Wohnungen werden zu moderaten und zu marktüblichen Preisen angeboten. Dabei kann der Preis natürlich variieren. Lage, Größe oder Ausstattung sind dabei ausschlaggebende Kriterien.

Dass die Wohnungen nicht alle gleichzeitig auf dem Markt sind, hat mehrere Gründe. Einer davon ist die Dauer der Umwidmung. Viele der Wohnungen werden auch noch bewohnt. Allerdings ist eine Wohnung in Greifswald mit Mieter eine Geldanlage. Auf Nachfrage bestätigt die WVG, dass die Wohnungen sehr beliebt sind: „Seit Jahren beobachten wir eine konstant hohe Nachfrage, die wir leider nicht immer in Gänze erfüllen können, da unser Angebot nur noch in begrenztem Umfange zur Verfügung steht.“

Keine Wartelisten, aber Bieterverfahren

Auch die WGG hat noch mehrere Wohnungen im Angebot, die aufgrund des Altschuldenhilfegesetzes verkauft werden. Diese Privatisierungsobjekten befinden sich in ganz Greifswald. Das Vorgehen der Genossenschaft ist jedoch anders als bei der WVG: Bei Freizug einer solchen Wohnung wird diese über Immobilienportale und über unsere Homepage angeboten. Die Nachfrage ist unterschiedlich. Wartelisten gebe es hier jedoch keine, da die Wohnungen grundsätzlich im Bieterverfahren verkaufen.

Dieses Verfahren wird nicht nur bei der WGG angewandt, sondern auch immer wieder bei Zwangsversteigerungen. In den eingängigen Immobilienportalen im Internet und aufseiten der Gerichte gibt es immer wieder Inserate in und um Greifswald. Oft alte Häuser, die in teils sehr attraktiven Lagen stehen, in denen es sonst überhaupt keine Grundstücke mehr gibt. Wie so vieles haben diese Angebote ihre Vorteile, aber auch Tücken.

Keine Garantien, Gewährleistung oder Rücktritt vom Kauf

Oft muss die genaue Adresse selbst herausgefunden werden, einige Verkäufer haben nur Musterbilder im Inserat, ein Vor-Ort-Termin, bei dem man sich selbst einen Überblick verschafft, ist auf jeden Fall hilfreich.

Es ist auch hilfreich, einen Begehungstermin oder weitere Informationen, wie etwa den Sanierungsstand, zu erfragen. Denn es gilt: Garantien, Gewährleistung oder der Rücktritt vom Kauf, etwa wegen Baumängeln, gibt es nicht für den Kauf eines Hauses während einer Zwangsversteigerung.

Von Philipp Schulz