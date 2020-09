Lubmin/Greifswald

Computertechnik vom Feinsten: großformatige Flat-Screens, Monitore, Docking-Stationen und Notebooks. Die Regionalschule in Lubmin und die Grundschule in Wusterhusen dürfen sich über zusätzliche Computertechnik freuen. Das Unternehmen Nord Stream 2 hat nach dem weitgehenden Abschluss der Bauarbeiten seine in Lubmin nicht mehr benötigte Computertechnik im Wert von 100 000 Euro den beiden Schulen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zum bestehenden Computerkabinett können die Schüler nun in einem extra eingerichteten Raum an Computerinseln Präsentationen erstellen, Videos und Fotos bearbeiten oder im Internet recherchieren. In der Grundschule Wusterhusen wird zudem der Aufbau eines leistungsfähigen WLAN unterstützt. „Für unsere Schule ist das die Ausweichmöglichkeit, nach der wir immer gesucht haben“, begrüßte Bernd-Ulrich Knorr, Schulleiter in Lubmin, das Engagement der Gazprom-Tochter. „Kleine Arbeitsgruppen können hier selbstständig und losgelöst vom Unterricht arbeiten, Notebooks miteinander vernetzen und die Ergebnisse auf großen Flat-Screens präsentieren.“

Lernbedingungen werden verbessert

Die Annahme der Spende wurde im Amtsausschuss beraten, sagte Verwaltungschefin des Amtes Lubmin, Astrid Holzhüter. Diskussionen habe es keine gegeben. „Als Schulträger der Regionalen Schule in Lubmin haben wir uns sehr über die Spende gefreut, weil mit ihr die Lernbedingungen verbessert werden.“

Kritik: Konzerne sollen nicht Schulunterricht finanzieren

Kritischer sieht man das Engagement hingegen in Greifswald. Auf der letzten Bürgerschaftssitzung hatte die Tierschutzpartei die Annahme einer Nord-Stream-Spende (das Unternehmen, welches die erste Pipeline von Wyborg nach Lubmin verlegte) in Höhe von 1575 Euro für das Humboldt-Gymnasion verhindern wollen, scheiterte aber mit dem Vorstoß. „Es kann nicht sein, dass große Konzerne den Schulunterricht finanzieren“, übt Gabel grundsätzliche Kritik am Schulsponsoring. Bei Nord Stream komme noch hinzu, dass dieses Unternehmen als Gaslieferant für den Klimawandel stehe, so Gabel. Ein Widerspruch, wenn Tausende Schüler in der Bewegung Fridays for Future auf die Straße gehen und den Verzicht auf fossile Brennstoffe fordern. Obwohl bereits alternativ ein Teil des für das Geschichtsprojekt notwendigen Geldes gesammelt wurde, stimmten nur zwei Abgeordnete gegen die Annahme der Spende. Ein Bürgerschaftsmitglied enthielt sich.

Zweijähriger Wartungsvertrag wird gesponsert

Für Nord Stream 2 ist die Spende im Amtsbereich Lubmin ein Teil ihrer breit angelegten Unterstützung der ehrenamtliche Jugendarbeit, wie Unternehmenssprecher Steffen Ebert sagte. Geld floss unter anderem in die Jugendfeuerwehren des Amtsbereiches. Mit 8000 Euro unterstützt Nord Stream 2 die Anschaffung eines Fahrzeugs, für den Nord-Stream-2-Pokal der Jugendfeuerwehren schüttete die Gazprom-Tochter 5000 Euro aus.

Wegen der US-Sanktionen ist die zweite Ostsee-Erdgaspipeline von Russland nach Lubmin entgegen der ursprünglichen Planungen noch nicht fertiggestellt, aber in Lubmin sind die Arbeiten seit 2019 beendet. „Wir haben uns deshalb entschieden, die hier genutzte Computertechnik nicht zu verschrotten, sondern sie einem sinnvollen Zweck zuzuführen und dem Schulträger zu übergeben“, so Ebert. Bevor die Netzwerk- und Computertechnik an die Schulen ging, wurde die Technik gründlich gecheckt. Natürlich seien auch alle Daten gelöscht worden. Teil des Sponsorings ist neben der Hardware ein 24 Monate dauernder Wartungsvertrag mit der Greifswalder Firma Gryps Computer, damit die Technik lange störungsfrei funktioniere.

