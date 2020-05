Stau auf der B 111 und viele Regeln: So lief der erste Urlaubstag auf Usedom

Zempin/Koserow/Heringsdorf/Ahlbeck

Wer als Urlauber auf die Insel Usedom kommt, der sucht Entschleunigung vom stressigen Arbeitsalltag. Auf Usedom will man die unberührte Natur genießen. Was man als Urlauber auf Usedom allerdings auch erleben kann, ist Stau. Um den Touristen am ersten offiziellen Anreisetag nach Corona ein Stück „Normalität“ zu geben, richteten Arbeiter auf der Bundesstraße 111 zwischen Bannemin und Zinnowitz eine halbseitige Sperrung ein, um Totholz und morsche Äste aus den Bäumen zu holen.

Auf beiden Seiten staute sich der Verkehr in der Mittagszeit und am Nachmittag auf mehreren Kilometern. Die anreisenden Urlauber hatten während der Stauphase also genügend Zeit, um zu entschleunigen oder sich die Natur links und rechts der Straße anzusehen. Laut Straßenmeisterei waren die notwendigen Arbeiten ausgeschrieben und geplant. Ob der Montag dafür der optimale Termin war, steht auf einem anderen Blatt.

„Das Ahlbeck“: 37 Anreisen am ersten Tag

Wochenlang bereiteten sich die Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen auf die Ankunft der Gäste vor. Sie erstellten Sicherheits- und Hygienekonzepte, um die Urlauber wieder zu begrüßen. Auch im Hotel „Das Ahlbeck“ kehrte nach mehr als 70 Tagen Schließzeit wieder Leben ein.

Bis Montagabend zählten die Hotelmitarbeiter 37 Anreisen aus vielen Teilen Deutschlands. Damit war das Hotel knapp zur Hälfte belegt. Hoteldirektorin Petra Bensemann freute sich auf die Ankunft der Gäste. Allerdings sind noch nicht alle Mitarbeiter wieder an ihrem Arbeitsplatz. „Ein Teil befindet sich noch in Kurzarbeit, denn wir können nicht mit 100 Prozent Personal nur 60 Prozent Gäste betreuen. Das ist wirtschaftlich nicht möglich“, erklärt sie.

Geräte zum Desinfizieren der Hände gehören zum Standard in jedem Hotel. Quelle: Das Ahlbeck

Hygienemaßnahmen umgesetzt

„Wir haben im Haus ganz viele Schilder angefertigt und sind noch immer dabei“, sagte Bensemann am Vormittag. Die Mitarbeiter waren in den vergangenen Wochen sehr aktiv, um alle Hygienemaßnahmen zu erfüllen. „Es gibt ab sofort zwei Frühstückszeiten, damit die Mindestabstände zwischen den Tischen eingehalten werden können. Auf den Zimmern gibt es keine Dekokissen mehr und die Toiletten werden nach der Desinfizierung gekennzeichnet“, erklärt sie. Bei aller Strenge der Maßnahmen soll die Kontrolle der Mitarbeiter aber mit einem gewissen Lächeln passieren.

Die Toiletten werden nach der Desinfizierung durch die Mitarbeiter gekennzeichnet. Quelle: Das Ahlbeck

Etwa die Hälfte der Gäste bleiben über die Pfingsttage, die andere Hälfte reist allerdings am Freitag wieder ab. „In der Vorwoche hatten wir noch nicht geöffnet und ein Teil der Gäste haben wir auf diese Woche umgebucht“, so Bensemann.

Betten sind zu Pfingsten belegt

Krister Hennige, Chef der Vineta Hotels GmbH auf Usedom, hat die Vorwoche für einen Probelauf über Christi Himmelfahrt genutzt und den „Inselhof Vineta“ am Achterwasser in Zempin für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern geöffnet. Er ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Neustarts und trifft auf viel Verständnis bei seinen Gästen. „Es ist ein gutes Miteinander zwischen uns als Gastgebern und unseren Gästen. Wir versuchen immer einen Weg zu finden, der für beide Seiten eine gute Lösung bietet.“

Zu Pfingsten sind seine Häuser in Zempin und Zinnowitz voll belegt, was in diesen Tagen eben 60 Prozent Bettenauslastung bedeutet. Viele Stammgäste haben schon lange im Voraus gebucht. Andere mussten ihren Urlaub notgedrungen zeitlich nach hinten verschieben und kommen nun über die Feiertage. Wegen der beschränkten Belegungsquote hat Hennige auch noch nicht alle seine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen können. Rund 60 Prozent des Personals ist wieder in den Hotelbetrieb zurückgekehrt.

Personal wechselt sich alle fünf Tage ab

Auch im Best Western Hotel Hanse-Kogge in Koserow ist man für den Neustart gerüstet und freut sich, nach zweieinhalb Monaten des Stillstands nun wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Geschäftsführerin der Hanse-Kogge, Anja Raffelt, und ihr Vater Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, haben sich viele Gedanken um die Wiedereröffnung gemacht.

In der Hanse-Kogge haben sich Anja und Michael Raffelt intensiv Gedanken zum Thema Hygiene gemacht. Um auf Speisekarten verzichten zu können, steht etwa das Speiseangebot auf Tafeln. Quelle: Alexandra Schäfer

„Neben einem Hygienekonzept gibt es auch ein Abstands- und ein Lüftungskonzept. Wir haben alle unsere Mitarbeiter geschult und zwar nicht nur im Umgang mit den Gästen, sondern auch was den Umgang untereinander betrifft.“ Über Pfingsten ist die Auslastung gut, aber es reicht auch hier nicht, um alle Mitarbeiter wieder in Vollzeit zu beschäftigen. Anja Raffelt hat ihr Personal in zwei Teams aufgeteilt, die sich alle fünf Tage abwechseln. So arbeitet zwar nur jeder 50 Prozent, aber dafür alle. „Das ist für uns die fairste Lösung,“ meint die Hotelchefin. Es sei gut, nun wieder in den Tritt kommen.

Lob für Zusammenarbeit im Hotelverband

Rolf Seelige-Steinhoff, Geschäftsführer der Seetelhotels, berichtet Ähnliches. Auch er hat sich mit seinem Team bestmöglich auf die Wiedereröffnung vorbereitet und lobt die exzellente Zusammenarbeit im Hotelverband. Regelmäßiger Austausch halte alle auf dem gleichen Stand und gewährleiste auch gleichen Standard.

Über Pfingsten hätte der Hotelier deutlich mehr als 60 Prozent seiner Betten belegen können, wertet die Quote aber als Teilerfolg für die Branche. Sie mache ihn nicht glücklich, aber Seelige-Steinhoff ist sich seiner Verantwortung, die er für Gäste und Personal trägt, sehr bewusst. „Die Lockerungen sind ein zartes Pflänzchen, das man hegen und pflegen muss. Ein zweiter Shutdown wäre der denkbar schlimmste Fall.“

Silke und ihr Sohn Justin Pohl sind mit die ersten Gäste, die im Kaiserstrand Beach Hotel in Bansin einchecken. Eigentlich war ein Urlaub in Afrika geplant, da der nicht verlegt werden konnte, besuchen die beiden ihr Stammhotel auf Usedom. Quelle: Alexandra Schäfer

Von Hannes Ewert und Alexandra Schäfer