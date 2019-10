Am 21. Oktober gibt es auf der auch „Blaues Wunder“ genannten Peenebrücke wieder Verkehrsbehinderungen. Grund sind Überprüfungen an der Unterkonstruktion. Die Ampelabschnitte sollen immer 100 Meter lang sein.

Staugefahr: Am Montag wieder Ampelregelung auf der Peenebrücke

Kostenlos bis 19:00 Uhr Staugefahr: Am Montag wieder Ampelregelung auf der Peenebrücke