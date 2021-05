Greifswald

Liegt ein geliebter Mensch im Sterben, ist das für die Angehörigen mit Trauer und Leid verbunden. Doch häufig gibt es für die Familie noch weitere Belastungen, die mit dem nahenden Tod eines Verwandten verbunden sind. Viele schwierige Entscheidungen müssen – unter Umständen innerhalb kurzer Zeit – getroffen werden. Dabei steht immer dieselbe Frage im Fokus: Was hätten meine Mutter, mein Vater, meine Großeltern gewollt?

Pfleger sind häufig die ersten Ansprechpartner

„Es ist beispielsweise wichtig, zu klären, ob eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung vorliegt“, sagt Elke Kollmer. Die 51-Jährige ist eine von vier Pflegedienstleitungen im Paul-Gerhardt-Haus der Johanna Odebrecht Stiftung in Greifswald. Zusammen mit ihrem Kollegen Stephan Helbig bereitet sie Angehörige darauf vor, aktiv an der Sterbebegleitung für Familienmitglieder oder enge Freunde teilzunehmen. Dazu geben sie unter anderem Kurse in „Letzter Hilfe“, stehen Angehörigen jedoch auch außerhalb der Veranstaltungen mit Rat und Tat zur Seite. Häufig zählen sie für Personen, die der Situation hilflos gegenüberstehen, zu den ersten Ansprechpartnern.

Viele Fragen sollten frühzeitig geklärt werden

Neben der Aufgabe, das Leid der Sterbenden zu verringern und der Bewältigung der eigenen Trauer gibt es viele mit dem Sterben verbundene Fragen, die frühzeitig geklärt werden können, sind sich Kollmer und Helbig einig. Im Grunde sollte jeder, nicht nur Personen, die wissen, dass sie in Kürze sterben werden, seine Wünsche mit den Angehörigen besprechen. „Es geht darum, vorzusorgen und zu entscheiden. In meinem Alter sollte man sich bereits Gedanken darüber machen, welche Wünsche man hat“, sagt der 65-Jährige.

Was regelt die Patientenverfügung?

Von zentraler Bedeutung sei dabei eine Patientenverfügung. In dieser wird üblicherweise geregelt, welche medizinische Versorgung gewünscht, aber auch, welche Maßnahmen unterlassen werden sollen. Zum Beispiel die künstliche Ernährung über Sonden werde laut Kollmer häufig explizit untersagt. Auch der Begriff der lebenserhaltenden Maßnahmen sollte ganz klar definiert werden: „Für den einen ist das das Anschließen an eine Herz-Lungen-Maschine, für den anderen zählt schon die Gabe von Antibiotika dazu“, erzählt die Pflegedienstleiterin. Für alle medizinischen Fragen sollten zudem Ärzte oder Pfleger hinzugezogen werden. Daneben können auch konkrete Wünsche zum Sterbeort, etwa die gewohnte heimische Umgebung oder die Palliativstation eines Krankenhauses oder Hospizes, in der Patientenverfügung geäußert werden.

Vorsorgevollmacht lässt Raum für persönliche Wünsche

Darüber hinaus sollten eine oder mehrere Vertraute mit einer Vorsorgevollmacht ausgestattet werden, sagt Kollmer. Neben dem möglichen Einzug in ein Pflegeheim und dem Regeln finanzieller Angelegenheiten ist hier auch Platz für persönliche Wünsche. Beispielsweise die Anwesenheit bestimmter Personen in den letzten Tagen und Stunden, ob und welche Musik im Zimmer laufen soll, welchen Ausblick der oder die Sterbende haben möchte. „Auch wenn man etwas unter keinen Umständen will oder eine Person auf keinen Fall sehen möchte, sollte man das klarstellen“, empfiehlt Kollmer.

Kollmer: Einfach auf das Herz hören

Sollten weder Patientenverfügung noch Vorsorgevollmacht vorliegen oder eine Frage unbeantwortet bleiben, ist da schnell die Angst, falsch handeln zu können. „Man sollte in dem Moment einfach auf sein Herz hören und nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden“, rät Kollmer. Wenn der Fokus auf dem Willen des Sterbenden liegt, könne kaum etwas falsch entschieden werden. Vieles ließe sich zudem auch während des Sterbeprozesses noch ändern und anpassen. Nicht selten komme es laut Kollmer vor, dass auch der Sterbende selbst Entscheidungen widerruft.

Von Alexander Kruggel