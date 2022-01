Sternsinger in Greifswald sammeln Spenden für andere Kinder

Greifswald

Trotz der Corona-Pandemie haben die Sternsinger auch in diesem Jahr ihren Segen im Greifswalder Rathaus überbracht. Sie waren, wie überall in Deutschland zum Dreikönigstag, unterwegs. Verkleidet als die drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar bringen sie ihren traditionellen Segen und sammeln für Not leidende Gleichaltrige in aller Welt.

Stellvertretend für die Stadt besuchten die Sternsinger der katholischen Kirchgemeinde St. Joseph das Rathaus. Sie sammelten auch Spenden. In diesem Jahr lautete das Motto der Spendenaktion: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), bedankte sich bei den Sängern. Er betonte, dass die Weisheit, die sie brächten gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je sei.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Philipp Schulz