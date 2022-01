Greifswald

Wenn Katharina Lenz mit ihrer einjährigen Tochter in der Innenstadt unterwegs ist und die Kleine Hunger bekommt, gibt es nur wenige Möglichkeiten, schnell einen Ort zum Stillen zu finden. „Die Situation ist in Greifswald schwierig. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, die mir sofort einfallen“, sagt Lenz.

Sie habe kein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu stillen, schließlich habe sie meist ein passendes Tuch dabei. Beim Bäcker ginge das problemlos, sagt Lenz, die auch eine vierjährige Tochter und einen siebenjährigen Sohn hat. Negative Kommentare oder abfällige Blicke habe sie noch nie bekommen. Doch wer mit dem Thema Stillen weniger offen umgeht, könne sich schwerer tun.

Wickeltisch und Stillecke in Innenstadt

Beim Thema Wickeln fällt ihr folgendes auf: „Häufig sind Wickeltische in den Damentoiletten – da stoßen Väter dann auf Probleme.“ OZ hat nachgefragt: Wo in der Innenstadt können Mütter und Väter schnell und unkompliziert einen Rückzugsraum finden? In welchen Geschäften können Eltern wickeln und stillen, wenn die Zeit drängt?

Die Filialen der Drogeriekette „dm“ in der Bahnhofstraße 44a und der Langen Straße 90 bieten sowohl Still- als auch Wickelmöglichkeiten an. Am Standort Innenstadt nutzen täglich Mütter und Väter das Angebot, berichtet Filialleiterin Jenny Feuerstein. Wickelfläche, Windeln und Feuchttücher stehen gratis zur Verfügung. „Das gehört einfach zum Service dazu. Wir haben auch viele junge Mütter im Team, die jungen Eltern helfen, wenn sie Fragen haben und vielleicht zum ersten Mal die Windel wechseln“, sagt Feuerstein. In einem separaten Bereich können Mütter abgeschirmt von anderen Kunden in Ruhe stillen und eine Spielecke gibt es auch.

Apotheke nutzt Beratungsraum

Ein Stück weiter runter die Einkaufsmeile bietet das Modehaus „H & M“ Familien in der Hausnummer 79 – 81 ebenfalls einen eigenen Rückzugsraum an. In einer geräumigen Umkleidekabine finden sich ein Wickeltisch und ein Stuhl. Filialleiterin Claudia Heiden sagt, dass es meist Kunden seien, aber der Raum nicht nur für Kunden gedacht ist. „Wenn die Kabine länger besetzt ist, Eltern den Raum aber brauchen, klopfen wir an und fragen freundlich, ob die Kunden eine andere Kabine nutzen, sodass der Raum schnell bereitsteht.“ Der Bedarf sei da, wie Heiden an der steten Nachfrage sehe. Für den Eintritt gelten die jeweils aktuellen Coronaregeln.

Neu dabei ist die Jacobi-Apotheke von Inhaberin Pia Stübs in der Langen Straße 27. Ein Beratungsraum wird zugleich als Still- und Wickelraum hergerichtet, inklusive ausklappbarer Wickelfläche. Das Angebot stehe jedem offen, sagt Mitarbeiterin Gabi Teschke. Sie ist selbst Mutter zweier Kinder im Alter von vier Jahren und elf Monaten.

Rathaus und Bibliothek für Eltern offen

Während der Elternzeit habe sie häufig die Filialen von „dm“ genutzt. „Als junge Mutter ist man sowieso häufig da. Dieses Angebot hat mir immer ausgereicht, zumal es auch Restaurants und Geschäfte gibt, in denen man fragen kann“, sagt die 33-Jährige.

Die Stadt bietet laut Claudia Kowalzyck, Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Senioren, zusätzliche Möglichkeiten an: Im Rathaus und im Stadthaus gibt es eine öffentliche und barrierefreie Toilette mit Wickelmöglichkeit für Eltern. Im St. Spiritus fänden Eltern auf Nachfrage stets einen Rückzugsort, sagt Kowalzyck. Die Stadtbibliothek hat einen Wickeltisch für Mütter und Väter. Es gibt laut Kowalzyck keinen eigenen Stillraum. In der Praxis habe sich bewehrt, dass Mütter jederzeit einen ruhigen Ort zum Stillen finden, weil es in der Bibliothek viele Sitzmöglichkeiten gebe. Für eine schnelle Übersicht werde geprüft, ob alle öffentlichen Still- und Wickelorte in der Greifswald-App hinterlegt werden, sagt die Beauftragte.

Cafés wie die Bäckerei Junge im Schuhhagen 24 oder die Mecklenburger Backstuben in der Knopfstraße 12 haben Spielecken und bieten Rückzugsräume auch zum Stillen und Wickeln an. Zu den Läden, die unkompliziert mit dem Stillen umgehen, gehört auch der Laden „Bellanatur“ im Schuhhagen 10. Im hinteren Bereich des Bekleidungsgeschäftes finden Kundinnen eine Couch, auf der sie ihr Baby stillen können. Mitarbeiterin Jana Ewert sagt, dass Kinder auch Malstifte und Holzspielzeug nutzen können. „Auch wer spontan reinkommt und fragt, kann hier stillen. Das ist gar kein Problem“, sagt Ewert.

Von Christopher Gottschalk