Stimmung mit Auflagen: So lief der Herrentag in Greifswald

Greifswald

Eigentlich war am Herrentag ganz traditionell eine Motorradtour geplant. Stattdessen ging es für die Familienväter Christoph und Henry mit dem Rad durch die Hansestadt. Normalerweise seien sie immer in einer größeren Gruppe unterwegs. Doch in diesem Jahr war das untersagt. Grund dafür sind die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie, die auch am gestrigen Feiertag galten. Hübsch geschmückte Bollerwagen blieben im Stadtbild die Ausnahme.

Um wenigstens etwas in Festtagsstimmung zu kommen, brachten Christoph und Henry Blumen an dem Fahrrad-Kinderanhänger an. Ein kühles Blondes durfte natürlich auch nicht fehlen. „Ich habe schon Verständnis für die Maßnahmen. Allerdings haben wir sehr wenige Infizierte“, sagte der 35-Jährige Henry.

Anzeige

Wiedersehen am Feiertag

Raik und Karl sind aus Rostock angereist, um ihren Kumpel Tom zu besuchen. „Wir haben uns bestimmt seit drei oder vier Jahren nicht mehr gesehen“, erklärt der 23-jährige Raik. Die Freunde nutzen den Feiertag für ein Wiedersehen und machten es sich mit einem Kasten Bier auf der Wiese der Credner-Anlage gemütlich. Sie zeigten Verständnis für die verschärften Regelungen: „Ich arbeite selbst im medizinischen Bereich.

Weitere OZ+ Artikel

Raik aus Rostock ist nach Greifswald angereist, um den Herrentag mit Kumpel Tom (r.) zu feiern. Quelle: Christin Lachmann

Manche Lockerungen, zum Beispiel dass Touristen wieder einreisen dürfen, gehen mir sogar etwas zu schnell“, sagte der 26-jährige Tom. Ausschweifend gefeiert wurde der Feiertag bei der Truppe nicht. „Wir müssen morgen wieder arbeiten. Deswegen geht es für uns um 21 Uhr mit dem Zug auch wieder zurück nach Rostock“, so Raik.

Outdoor-Sport bei schönem Wetter

Nur wenige Meter weiter nutzten die Freunde Annina, Mona, Jette und Dominic das schöne Wetter für ein wenig Outdoor-Sport. „Da wir im Moment nicht in die Halle dürfen, haben wir beschlossen, draußen ein paar Turn- und Kraftübungen zu machen“, erklärte Mona, die bei der HSG Turnen trainiert.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Auflagen störten die Freunde nicht. „Ich trinke seit zehn Jahren sowieso keinen Alkohol mehr“, sagte Dominic, der den Herrentag beim Grillen ausklingen ließ.

Annina, Mona, Jette und Dominic gingen es sportlicher an. Sie machten Turnübungen auf der Credner-Anlage. Quelle: Christin Lachmann

Mehr zum Thema:

Von Christin Lachmann