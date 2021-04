Stolpe

Das malerisch an der Peene gelegene Stolpe ist für die Christianisierung Pommerns von großer Bedeutung. Hier wurde 1153 ein Benediktinerkloster gegründet, das erste Kloster überhaupt im Land am Meer. Bei Stolpe soll zudem der Begründer des pommerschen Herzoggeschlechts der Greifen, Wartislaw I., vor 1148 erschlagen worden sein. In seinem Beisein hatten sich 1128 Pommerns Adlige in Usedom zum Christentum bekannt.

Mönch am Ortseingang Quelle: Eckhard Oberdörfer

Diese Geschichte ist bis heute nachvollziehbar. Im Ort stehen zudem dank eines EU-Projektes an vielen Stellen aus Bronze gedengelte Mönche, die auf die Geschichte/die Bedeutung des Ortes verweisen und dafür mit verschiedenen Attributen ausgestattet wurden. „Geschaffen hat sie der Finowfurter Eckhard Herrmann“, erzählt Bürgermeister Marcel Falk. Von diesem Künstler stammt zum Beispiel das Denkmal der Brüder Lilienthal vor der Anklamer Marienkirche. Ein Mönch soll noch aufgestellt und neben allen Figuren Tafeln mit Erklärungen aufgestellt werden. „Aber dafür muss erst das nötige Geld vorhanden sein“, so Falk.

Wer mit dem Auto von Jarmen Richtung Stolpe auf der B 110 reist, sollte indes zuerst an der Straße am Wartislawstein halten. Auf einer Seite ist eine Figur dargestellt, auf der anderen Kreuz und Horn. Als wahrscheinlich gilt heute, dass der Stein von Wartislaws Bruder Ratibor als Gedenkstein für den ermordeten Herzog aufgestellt und später mit Kreuz (Klosterbesitz) und Horn (landesherrlicher Besitz) versehen als Grenzstein neu verwendet wurde. An den jetzigen Standort gelangte er beim Bau der Straße Mitte des 19. Jahrhunderts.

Im Fährkrug tafelte schon Fritz Reuter

Wartislawstein Quelle: Eckhard Oberdörfer

Unseren Rundgang beginnen wir am drei Jahrhunderte alten Fährkrug, der hier sitzende Mönch verweist unverkennbar auf die gebotenen Gaumenfreunden. Hier tafelte einst Fritz Reuter, der davon seiner „Urgeschicht von Mekelnborg“ erzählt. Die Bank, auf der der Dichter gesessen haben soll, ist noch da. Wenn die Coronapandemie vorbei ist, wird man mit der inzwischen reparierten Personenfähre auch wieder auf die andere Seite der Peene übersetzen können. Unweit befindet sich seit zwei Jahrzehnten ein beliebter Wasserwanderrastplatz.

Wir gehen auf der Straße Peeneblick parallel am alten Schulhaus und dem Dorfteich vorbei. Am Weg liegt am Ende der Straße das Grundstück von „Obstfritze“. Er offeriert Selbstbedienungsangebote am Weg. Zwei gusseiserne Grabkreuze erinnern auf dem hangaufwärts angelegten Friedhof an den Gutsadministrator (Gutsverwalter) Friedrich Christian Ferdinand von Knitschky (1799 bis 1868) und Caroline Johanne Sophie Neukirch (1819 bis 1877). Beide sind Reuterkennern ein Begriff, Frau Neukirch als wortgewaltige, allgegenwärtige Mamsell.

Stolpe an der Peene Quelle: Eckhard Oberdörfer

Spielplatz und Bienenhaus am Naturparkzentrum

Grabkreuze für Mamsell und Administrator Quelle: Eckhard Oberdörfer

Durch das obere Friedhofstor erreicht man wieder die Straße Peeneblick. geht Richtung Peenstraße und gelangt zum derzeit wegen der Pandemie geschlossenen Besucherinformationszentrum des Naturparks Flusslandschaft Peenetal. Zu der gepflegten Anlage gehören ein schöner Spielplatz und das Bienenhaus mit Informationszentrum des Imkervereins Anklam. Auch hier hat die EU gefördert. Honig kann erworben werden.

Von hier führt ein Weg zur 1893 eingeweihten neugotischen Wartislawkirche, die im Stile eines Doms in Kreuzform errichtet wurde. Über dem Eingang sind außer Christus der Klostergründer Herzog Ratibor I. und der Pommernapostel Otto von Bamberg zu sehen. Architekt war der Berliner Theodor Prüfer, der Sohn eines Wusterhuseners Pfarrers.

Denkmal für die Christianisierung Pommerns

Otto von Bamberg und Ratibor I. flankieren Christus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Finanziert wurde der Bau durch Spenden, für die die Pastoren Blume (Hohenbollentin) und Braun (Medow) nach einem Besuch Stolpes 1886 einen Aufruf starteten. Sie bekamen Unterstützung von der Synode und vom pommerschen Adel, der auch die Ausstattung finanzierte. Kaiser Wilhelm II, der sich in seinem Titel Herzog zu Pommern und Fürst zu Rügen nannte, spendierte die Orgel.

Die Wartislawkirche Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das Grundstück für die Kirche wurde von den Besitzern Stolpes, der Familie von Bülow, zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhielten sie einen Begräbnisplatz nahe der Kirche. Einige der einheitlichen weißen Kreuze gehören ihren Nachfolgern, den Stürkens.

Das Gutshaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Auf dem Gutshof Quelle: Eckhard Oberdörfer

Ihnen begegnen wir auf der anderen Seite der Peenstraße auf dem Gutshof erneut. Sanierte Ställe und eine gepflegte Anlage ziehen nicht nur die Besucher der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern an. Die Wirtschaftsgebäude wurden durch Kurt Stürken gebaut, der 1926 Ursula Bülow-Maltzan geheiratet hatte. Der aus Hamburg stammende studierte Landwirt sanierte das verschuldete Gut. Wie alle, die über 100 Hektar Land besaßen, wurde er 1945 enteignet. 1994 erwarb sein Sohn den Gutshof des Volkseigenen Gutes Stolpe sowie 150 Hektar Wald und Wiesen und investierte in Hotel und Restaurant.

Der älteste Steinbau Pommerns

Das Herrenhaus am Ende der Allee wirkt klein, die Säulen am Eingang sind eine moderne Zutat für Hotel und Edelgastronomie-Gaststätte. Der Ursprungsbau wurde Mitte des 19. Jahrhunderts für den Gutspächter gebaut. Nach Zerstörung 1945 wurde es in historischen Formen etwas versetzt wieder aufgebaut und war dann Lehrlingswohnheim.

Die historische Schmiede Quelle: Eckhard Oberdörfer

Vom Gutshof kann man auf das Gelände des Benediktinerklosters (ab 1304 Zisterzienserkloster) gehen. Hier wurde vermutlich Wartislaw I. begraben. Selbst das wenige erhaltene Feldsteinmauerwerk ist beeindruckend. Es ist die Ruine des Westturms der bis 1190 erichteten Kirche. Dank der 2002 nach archäologischen Untersuchungen verlegten Steine im Boden kann man sich ein Bild von den Ausmaßen des ältesten pommerschen Steinbaus machen.

Unscheinbar ist das vor der Einweihung der Wartislawkirche genutzte Gotteshaus, das zuvor nach der Reformation als Gebäude des Amtes genutzt wurde. 1637 war das Kloster durch schwedische Truppen zerstört worden. Richtung Peene steht auf der Wiese die alte, fast im Originalzustand erhaltene Schmiede, die der Familie Stürken gehört. Sie wird die nächste Attraktion des Ortes. Gefördert von der EU soll in diesem Gebäude eine Erlebnisschmiede entstehen.

Letzte Station ist der Klosterkräutergarten mit Spielplatz gegenüber dem Fährkrug. Er wird ehrenamtlich gepflegt, so Bürgermeister Falk. Wer mag, könne auch Kräuter für seine Küche mitnehmen.

Von Eckhard Oberdörfer