Stopp für Schiffe: Greifswalder Sperrwerk wird erneut gesperrt

Greifswald

Knapp drei Monate nach den Arbeiten am Sperrwerk in Greifswald-Wieck wird das Bauwerk erneut untersucht. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der fünfwöchigen Revision im vergangenen November/Dezember, wie der Leiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt, Matthias Wolters, sagte. Für Schiffe ist die Durchfahrt deshalb am 10. März zwischen 7.15 Uhr und 17 Uhr verboten. Interessierte können sich auf ein spektakuläres Bild freuen: Das Drehsegment wird für die Arbeiten komplett aus dem Wasser gehoben und überdacht dann quasi den Ryck. „Dieser Betriebszustand ist notwendig, um die Hydraulikbolzen komplett herausfahren und prüfen zu können“, so Wolters weiter.

Fischer von Sperrung betroffen – verzichten auf Ausfahrt

Von der Sperrung sind auch die Wiecker Fischer betroffen, die derzeit auf Heringsfang gehen „Unsere Fischer haben sich auf die Sperrung eingestellt und verzichten an diesem Tag auf die Ausfahrt“, sagte Geschäftsführerin Ilona Volkwardt. Ohnehin dürfen die sieben Fischer in diesem Jahr nur 60 Tonnen Hering aus dem Greifswalder Bodden holen. Die Hälfte sei bereits abgefischt.

Gewährleistungsfrist für Sperrwerk läuft ab

Weil im April die vierjährige Gewährleistungsfrist für das 32 Millionen Euro teure Sperrwerk abläuft, hatten Fachleute Ende 2019 den Bau auf Mängel untersucht. Neben kleineren Schäden an der Beschichtung wurde ein Schaden nach einer Kutter-Kollision mit dem Drehsegment ausgebessert, hieß es. Zudem wurden die Spüldüsen am Drehsegment zurückgebaut. Die Arbeiten an den Hydraulikbolzen des Drehsegments seien aus Zeitgründen auf März verschoben worden.

Von Martina Rathke