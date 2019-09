Stotterstart in Greifswalds Stadtteilen

Greifswald

Sie sind der Arm der Bürgerschaft, der bis in den letzten Stadtwinkel reicht. Sie haben ein offenes Ohr für den Bürger, um deren Probleme in das Stadtparlament zu tragen – die Mitglieder der Ortsteilvertretungen (OTV). Dreieinhalb Monate nach der Kommunalwahl sind die Stadtteilgremien noch immer nicht in ihre politische Arbeit gestartet. Bislang ist sogar unklar, wie viele Sitze den einzelnen Fraktionen in den OTV zustehen. Fraktionen, Bürgerschaftspräsidium und Rechtsamt müssen sich derzeit mit einer Reihe von rechtlichen Haken befassen. „Der Karren wurde mächtig an die Wand gefahren“, wettert SPD-Fraktionschef Andreas Kerath.

Briefwähler lassen sich nicht Ortsteilen zuordnen

Problem Nummer 1: Die Ergebnisse aus der Briefwahl lassen sich nicht eindeutig den Ortsteilen zuordnen, da der Zuschnitt der Briefwahlbezirke nicht dem Zuschnitt der Ortsteile entspricht. Problem Nummer 2: Eigentlich ist laut Kommunalverfassung der Besetzung der Ortsteilvertretungen das Ergebnis der Verhältniswahl für die Bürgerschaft zugrunde zu legen. Die Kommunalverfassung räumt den Kommunen aber auch die Möglichkeit ein, die Besetzung nach den Wahlergebnissen in den Ortsteilen zu regeln – und von letzterem macht Greifswald in seiner Hauptsatzung Gebrauch.

Rechtsamtsleiter Tobias Schreiber, ehemals Reinsch, spricht von „zwei sehr schwer miteinander zu vereinbarenden Systemen“. Denn die Ergebnisse in den einzelnen Ortsteilen weichen deutlich von dem Gesamtergebnis ab. So errangen zum Beispiel die Grünen in der Innenstadt Spitzenwerte von 30,3 Prozent der Stimmen, die AfD fuhr dort ihr mit 6,2 Prozent schlechtestes Stadtteil-Ergebnis ein. In der Bürgerschaft sind die Grünen mit 17,8 Prozent vertreten, die AfD mit 11,7 Prozent.

Grüne sehen sich benachteiligt

„Wir sind in der Bürgerschaft nach der CDU die zweitstärkste Fraktion“, moniert Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger, der eine Überprüfung der Vorschläge für die OTV-Besetzung gefordert hatte. „Das spiegelt sich in der Besetzung der Ortsteilvertretungen bislang nicht wider.“ Nach dem letzten Vorschlag aus dem Rechtsamt kommen die Grünen/AL in den acht Greifswalder Ortsteilen auf insgesamt elf Sitze. Die Fraktion von Kompetenz für Vorpommern, FDP und Bürgerliste sowie die AfD, die mit einem schlechteren Gesamtwahlergebnis in die Bürgerschaft einzogen, sind demnach mit zusammengerechnet elf beziehungsweise zwölf Sitzen in allen OTV präsent.

Ein wesentlicher Grund für die Verschiebungen: In allen Ortsteilen – egal wie groß – sind neun Sitze in den OTV zu vergeben. Bei größeren Ortsteilen wie der Innenstadt, in der die Grünen besonders stark waren, sind für einen Sitz in der OTV mehr Stimmen erforderlich als in kleineren Ortsteilen.

Stadt spricht von „gewisser Fehlerquote“

Hinzu kommt das Problem der Briefwähler. Bei der Wahl am 26. Mai gaben rund 26 700 Greifswalder ihre Stimme für die Bürgerschaft ab. Knapp 7300 von ihnen – und damit so viele wie bei keiner Kommunalwahl je zuvor – votierten per Briefwahl in einem der 13 Briefwahlbezirke. Die Stadtverwaltung spricht nun selbst von „einer gewissen Fehlerquote“ bei der Zuordnung dieser Stimmen zu den Ortsteilen. Zwar werde das Briefwahlergebnis auf die entsprechenden Wahlbezirke aufgeteilt in dem Verhältnis, wie für den jeweiligen Wahlbezirk Wahlscheine ausgestellt wurden. Doch nicht alle, die eine Briefwahl beantragt haben, gingen tatsächlich zur Wahl. Zudem durften die Unterlagen auch in einem anderen Briefwahllokal abgegeben werden, sagt eine Stadtsprecherin.

Diese konfliktbehaftete Gemengelage ist nach Auffassung des Rechtsamtes jetzt nur im Konsens unter den Fraktionen zu klären. Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow ( CDU) hat empfohlen, dem letzten Besetzungsvorschlag des Rechtsamtes zu folgen. „Wir wollen eine einvernehmliche Lösung unter den Fraktionen“, sagt er. „Wir müssen eine Besetzung der Ortsteilvertretungen hinbekommen, die ziemlich nahe dran ist an den Wahlergebnissen.“ Doch an welchen – den Ortsteil- oder Gesamtergebnissen? SPD-Mann Kerath wünscht sich da mehr Engagement des Bürgerschaftspräsidenten. „ Liskow sitzt aber in seinem Landeshauptdorf und tut nichts.“

OTV sollen handlungsfähig werden

Die Grünen wollen sich einem Kompromiss nicht verschließen, wie Krüger betonte. „Die Ortsteilvertretungen müssten endlich handlungsfähig werden.“ Er verwies auf den Masterplan Dänische Wiek, der wegen einer fehlenden Stellungnahme der OTV bereits in einen neuen Beratungszyklus geschoben werden musste. Der Vorschlag des Rechtsamtes ist für die Grünen nicht wirklich zufriedenstellend. Um bei der nächsten Bürgerschaftswahl eine Unschärfe zu beseitigen, fordert er, den Zuschnitt der Briefwahlbezirke endlich den Wahlbezirken anzupassen. „Wir hatten das Problem ja bereits 2014“, dringt er auf eine Anpassung durch die Verwaltung.

Eine Option wäre, die Hauptsatzung der Stadt zu ändern und das Gesamtergebnis der Bürgerschaftswahl für die Besetzung der Ortsteilvertretungen anzuwenden. Dann würde sich in den Ortsteilvertretungen auch das Gesamtwahlergebnis der Stadt widerspiegeln, so Krüger. Ähnlich argumentiert die SPD, die ebenfalls eine Änderung der Hauptsatzung in der nächsten Bürgerschaftssitzung anstrebt. „Das Bürgerschaftsergebnis als Grundlage für die Sitzverteilung der Ortsteilvertretungen zu nehmen, wäre ein sauberer Weg “, so Kerath.

Gewaltige Mitschuld bei der Stadtverwaltung

Dagegen hat allerdings die Kompetenz für Vorpommern etwas. „Nur weil einem das Ergebnis nicht passt, kann man nicht einfach die Hauptsatzung ändern“, schäumt KfV-Mann Frank Hardtke. Dass sich die Besetzung der OTV an den Wahlergebnissen in den Ortsteilen orientiert, sei richtig. Allerdings sieht auch er eine gewaltige Mitschuld für das Dilemma bei der Verwaltung. Die Verwaltung habe es verschlafen, die Briefwahlbezirke den Ortsteilen anzupassen, so Hardtke.

Auch Liskow plädiert für die Anpassung: „Es muss eine technisch saubere Zuordnung der Stimmen zu den Ortsteilen geben.“ Sollten die Fraktionen keinen Konsens finden, wird sich am kommenden Freitag das Erweiterte Bürgerschaftspräsidium mit der Problematik befassen. Wenn auch dort keine Einigung gelingt, wird das Thema in die Bürgerschaft am 16. September getragen.

Von Martina Rathke