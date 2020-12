Vorpommern

Kommt die Oma? Darf die Tante auch dabei sein? Bleiben wir lieber allein zu Hause? Dieses Weihnachtsfest wird für viele Familien ganz anders als sonst. Wir haben Familien aus Vorpommern befragt, wie sie die Feiertage in Corona-Zeiten verbringen werden. Die meisten sind sich einig: Weihnachten wird trotzdem schön!

Das erste Fest für Lukas soll etwas ganz Besonderes werden

Philipp und Fanny Sternberg hatten das perfekte Fest geplant. Im Juli bekam das junge Paar aus Greifswald sein erstes Kind. Fünf Monate später hätte das erste Weihnachten für den kleinen Lukas etwas ganz Besonderes werden sollen – doch die Corona-Pandemie und der verschärfte Lockdown machten der Familie einen Strich durch die Rechnung.

Philipp und Fanny Sternberg lassen sich Weihnachten nicht von Corona vermiesen. Für das junge Paar ist es das erste Fest mit ihrem Sohn Lukas. Quelle: Alexander Kruggel

„Wir wollten, dass Lukas die Feiertage zu Hause verbringt, zusammen mit uns, seinen vier Großeltern und einer seiner Urgroßmütter“, erzählt Philipp Sternberg. Stattdessen verbringen er, seine Frau und Lukas den 24. und 25. Dezember bei seinen Schwiegereltern in Abtshagen bei Grimmen. Seine eigenen Eltern, die im 400 Kilometer entfernten Wittenberg in Sachsen-Anhalt leben, sehen der 32-Jährige und seine Familie erst zum Jahreswechsel.

Und auch der bereite dem Paar Sorgen. „Ich bin mir zwar sicher, dass wir alles Corona-konform geplant haben, aber in den jeweiligen Bundesländern und in den Landkreisen gelten überall unterschiedliche Regeln. Das Gefühl, vielleicht doch etwas falsch zu machen, bleibt“, gibt der Familienvater zu. Doch am Ende sei es, da sind sich beide einig, noch immer das erste Weihnachtsfest mit ihrem Sohn. „Und das wird trotzdem wunderschön.“

Bei Kösters kommt nur ein Teil der Großeltern

In ihrem jungen Leben hat die kleine Stralsunderin Elli Köster bisher erst ein Weihnachtsfest erlebt, da sie gerade einmal ein Jahr und acht Monate auf dieser Erde weilt.

Familie Köster feiert Weihnachten im engsten Verwandtenkreis: Stefanie Köster (35, links) und ihr Mann Maik (32) verbringen mit ihrer Tochter Elli (1 Jahr und 8 Monate) nur den Heiligabend mit den Eltern von Stefanie gemeinsam. Ansonsten verlebt die kleine Familie die Feiertage berwusst nur zu Dritt. Quelle: Christian Rödel

Das zweite gemeinsame Fest der Familie mit ihren Eltern Stefanie (35) und Maik (32) Köster steht vor der Tür, und es wird ein etwas anderer Heiligabend werden als das Jahr davor. Nur einen Teil der Großeltern wird Elli in diesem Jahr bei der Bescherung sehen. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, am Heiligabend nur meine Eltern zu uns einzuladen, und die anderen zwei Feiertage werden wir keinerlei Besuch empfangen“, sagt Stefanie Köster, die als Angestellte bei der Deutschen Rentenversicherung an der Schwedenschanze arbeitet.

Der junge Vater Maik, der im Schichtbetrieb bei dem Unternehmen Folian in Groß Lüdershagen bei Stralsund arbeitet, fügt hinzu: „Wir werden für uns eine Ente braten, die Feiertage ganz in Ruhe zu Dritt genießen und bestimmt spazieren gehen, aber in diesem Jahr überhaupt keine persönlichen Besuche von Freunden oder Verwandten haben.“

Gemeinsamer Ausritt am Heiligabend

Anders als in den Vorjahren sieht Martina Herrmann von ihren sieben Kindern dieses Jahr nur drei. Im vergangenen Jahr war sogar der in China lebende Sohn angereist. „Das geht in diesem Jahr wegen Corona leider nicht“, bedauert Martina Herrmann. Tochter Lea hat Dienst im Landesgestüt Redefin und auch zwei weitere im Land verstreute Kinder besuchen in diesem Jahr ihre Mutter wegen Corona nicht.

Martina Herrmann und ihre Tochter Melina haben auch an Weihnachten auf dem heimischen Pferdehof zu tun. Quelle: Uwe Driest

Die Familie feiere aber ohnehin nicht klassisch mit Baum und Geschenken. Dafür gibt es zwei Gründe. „Wir möchten dem ganzen Konsumstress entgehen und weil ich mit einem Arzt verheiratet war, bekam ich häufig mit, wie viel Leid es auch an Weihnachten gibt, während ich oft mit den Kindern allein zu Hause saß“, erzählt die Betreiberin des Pferdehofs in Viervitz auf Rügen. „Daher genieße ich die Ruhe an den Feiertagen und nutze sie zur Besinnung.“

So wird Weihnachten auf Hof Viervitz mit „nur“ drei der sieben Kinder, einem Enkel sowie der ebenfalls in Viervitz lebenden Oma verbracht. „Morgens versorgen wir unsere 30 Pferde und Ponys des Hofs und später reiten wir einen Weihnachtsausflug nur im Kreis der Familie“, sagt Tochter Melina Herrmann (21). Am Abend aber trifft sich dann doch der Rügener Teil der Familie zum gemeinsamen Käse-Fondue-Essen. Weil Tochter Melina Vegetarierin ist, überleben auch Gans und Karpfen das Weihnachtsfest.

Den Weihnachtsmarkt im Hobbyraum

Hans-Otto Schröder aus Damgarten freut sich auf Weihnachten. Allerdings werde man in diesem Jahr wegen Corona in ganz kleinem Familienkreis feiern, so der 72-Jährige, der nach dem Tod seiner Frau vor einigen Jahren allein lebt. „Meine Tochter sowie mein Enkel und dessen Frau werden kommen. Mit ihnen werde ich ganz traditionell die Weihnachtstage verbringen.“

Hans-Otto Schröder aus Damgarten ist seit Jahrzehnten begeisterter Modelleisenbahnbauer. Quelle: Edwin Sternkiker

Dazu gehöre natürlich am 24. Dezember die Bescherung unterm Tannenbaum. Aber in der Familie Schröder wird auch der skandinavische Brauch des Julklapp zu Weihnachten gepflegt. Mit dem Ruf „Julklapp“ werden dann eingewickelte Geschenke in die gute Stube geworfen. Anschließend geht es in die Garage, wo der Damgartener seinem Hobby nachgeht: dem Modelleisenbahnbau. „Hier trinken wir Bowle, die nach einem Spezialrezept angesetzt wurde“, erzählt Hans-Otto Schröder. Zuvor aber setzt er die Züge in Bewegung, die durch wunderschöne verträumte Landschaften fahren.

Und während in diesem Jahr allenthalben Weihnachtsmärkte abgesagt werden mussten – bei Hans-Otto Schröder gibt es einen Weihnachtsmarkt, eben nur en minature. Um die Stimmung perfekt zu machen, verströmen die Lämpchen der Mini-Weihnachtsbäume warmes Licht, und in der Kirche hoch oben auf einem Berg läuten die Glocken.

Familie Max feiert in ganz kleinem Kreis

Bei der Familie Max aus Grimmen wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr in kleinem Kreis gefeiert. „Wir haben eine Tochter, die erst Zweidreiviertel Jahre alt ist. Da können wir mit der Lütten nicht so viel rumreisen. Mit Corona wäre das ja momentan auch nicht möglich“, erzählt Marcel Max. Somit bleibt die kleine Familie zu Hause und die Großmütter kommen getrennt voneinander an den Feiertagen zu Besuch.

Marcel Max (l.) feiert Weihnachten mit seiner Tochter und Frau. Vor dem Fest kam noch einmal der Neffe zu Besuch. Quelle: Niklas Kunkel

Damit verändert sich einiges zu den Jahren zuvor, denn normalerweise trifft sich die ganze Familie in großer Runde an einem Ort und feiert das Fest zusammen. „Es ist sonst eine schöne Zeit, weil man auch mal die Familienmitglieder trifft, die man über das Jahr nicht so häufig sehen kann“, sagt der Trainer der Fußballer des Grimmener SV. Ganz ohne Kontakt wird die Familie Max über die Feiertage aber nicht bleiben müssen: „Wir werden von Videotelefonie wohl mehr Gebrauch machen als sonst. Wir hätten es zwar lieber, uns richtig zu treffen, aber dieses Jahr geht es ja nicht anders.

Bei Völkers gibt’s Steak mit Letscho und Klassisches

Bei den meisten Deutschen kommt an Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat auf den Tisch. Das ist auch bei den Völkers am Heringsdorfer Schulberg so. Nur der Papa bricht mit dieser Tradition Jahr für Jahr – Steak mit Letscho muss es bei Ingbert Völker sein.

Familie Völker aus Heringsdorf freut sich auf Weihnachten: Paula, Emilia und Hanna (v.l.) mit den Eltern Gisela und Ingbert. Quelle: Henrik Nitzsche

Dass die Familie schon die Vorweihnachtszeit gemeinsam genießen kann, ist was Besonderes, findet Gisela Völker. Ihr Mann ist nämlich in dieser Zeit deutschlandweit unterwegs, um Weihnachtsmärkte mit Dekoartikeln zu versorgen. Doch auch seine Firma FXdeco ist von Corona gebeutelt. „Ich weiß jetzt, was Plätzchen backen bedeutet oder auch mal auf der Couch sitzen“, sagt der 51-Jährige und schaut in die Runde. Alle sind sie da – die Zwillinge Hanna und Paula (20), die in Potsdam studieren und Emilia, Zwölftklässlerin an der Europaschule.

Zu den festen Weihnachtsritualen gehören zum Heiligabend der Gang in die Kirche, Zimtsterne, Entenbraten am ersten Feiertag und das Treffen mit den Laufmützen. Und Musik – Paula und Emilia spielen Klavier, Hanna Blockflöte und Klarinette.

