Stralsund

Als Urlaubsregion ist Vorpommern bestens aufgestellt in Sachen Zoo und Co. Sechs von ihnen gibt es zwischen Grimmen und Ueckermünde. Die OZ-Übersicht zeigt, wo Sie was erwarten können.

Zoo Stralsund

Mehr als 1000 Tiere leben auf rund 16 Hektar, darunter Barock-Esel, Kängurus, Löwen, Bären und diverse Vogelarten. Für Kinder gibt es viel Platz zum Spielen. Das Restaurant Delikater hat allerhand Snacks im Angebot. Flugshows dienen der Unterhaltung und vermitteln gleichzeitig Wissen über die Vogelarten.

Wo, wann, wie viel? Grünhufer Bogen 2, 03831 / 253 480, Öffnungszeiten bis September: 9 bis 18.30 Uhr, danach kürzer. Eintritt im Sommer: 7, im Winter 5 Euro, Kinder (3 bis 16 Jahre) 3, im Winter 2 Euro, Ermäßigungen für Senioren, Schwerbehinderte, Schüler, Studenten, Arbeitslose, Tierpaten, Förderer und Inhaber des Strela-Passes.

Lohnt es sich? Manch ein Gehege ist etwas in die Jahre gekommen. Auch die Wege stehen auf der To-do-Liste. Dennoch können Besucher hier eine tolle Zeit verbringen. Tipp: Am besten einen ganzen Vor- oder Nachmittag einplanen.

Eine syrische Braunbärin liegt im Stralsunder Zoo und genießt die Mittagssonne. Quelle: Christian Rödel

Tierpark Greifswald

Vier Hektar große Anlage am Rande der Altstadt. Der Park hat sich gemacht in den vergangenen Jahren. Immer wieder bekommen die Bewohner neue, größere und ansprechend gestaltete Gehege – zum Beispiel die Affen oder die Erdmännchen. Schöner Rundgang einmal um den Teich.

Wo, wann, wie viel? Anlagen 3, 038 34 / 50 22 79, Öffnungszeiten: April und Oktober – 9 bis 17 Uhr, Mai bis September – 9 bis 18 Uhr, im Winter kürzer, Tickets: 5 Euro, Kinder (ab 3 Jahren) 2,50 Euro, Ermäßigungen für Senioren und Studenten.

Lohnt es sich? Auf jeden Fall. Es ist zwar nicht der größte Park, die Atmosphäre ist nett. Beim Spaziergang um den Schwanenteich können Besucher mit so manchem Tier auf Tuchfühlung gehen.

Ein verschlafener Waschbär guckt im Greifswalder Tierpark aus seiner Behausung. Quelle: Anke Stendorf (Leserfoto)

Tierpark Wolgast

Der kleine Familientierpark am Rand von Wolgast liegt in einem Wald und ist das Zuhause von Tieren aus über 40 Arten. Die Gehege sind zum Teil begehbar. Besonderer Hingucker sind die putzigen Erdmännchen.

Wo, wann, wie viel? Am Tierpark, 038 36 / 20 37 13, Öffnungszeiten: 10 bis 15.30 Uhr, von Mai bis September 9 bis 17.30 Uhr, Tickets: 7,50 Euro, Kinder (3 bis 14 Jahre) 5 Euro, Ermäßigungen für Schüler, Azubis, Studenten, Senioren und Schwerbehinderte.

Lohnt es sich? In der Anlage steckt viel Herzblut, doch der Tierpark hatte zuletzt manchen Sturmschaden zu bewältigen. Für Familien gut geeignet. In zwei Stunden ist man durch. Faire Preise.

Phoebe Bartschies aus Karlshagen kann vieles gleichzeitig: den Malwettbewerb des Tierparks Wolgast 2021 gewinnen, ihr Sieger-Bild zeigen, Ponys füttern und stolz in die Kamera lächeln. Quelle: Tilo Wallrodt

Tierpark Grimmen

Ponys, Äffchen, Alpakas, Emus und Frettchen: Der Bestand ist eine bunte Mischung mit 250 Tieren aus 35 Arten auf 2,6 Hektar. Künftig sollen Millionen in die Modernisierung fließen.

Wo, wann, wie viel? Von-Homeyer-Straße 4a, 038 326 /22 20, Öffnungszeiten: April bis September, 9 bis 18 Uhr, danach kürzer, Tickets: 4 Euro, Kinder (ab 3 Jahren) und Azubis 2 Euro.

Lohnt es sich? Die kleine Anlage inmitten des Stadtparks punktet mit familiärer Atmosphäre und Übersichtlichkeit, zeigt aber auch hier und da, dass es Zeit für eine Modernisierung ist. Danach soll es dort unter anderem ein neues Restaurant geben.

Frisch verliebt zeigen sich die Muntjaks in Grimmens Heimattierpark. Quelle: Uta Friebel (Leserfoto)

Tierpark Ueckermünde

400 heimische und exotische Tiere in 100 Arten leben in den meist großzügigen Gehegen. Besonders stolz sind die Ueckermünder auf ihre Löwen Lula und Aramis. Der Park ist familienfreundlich, die Zooschule vermittelt viel Wissenswertes.

Wo, wann, wie viel? Chausseestraße 76, 03 97 71 / 54 940. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, Tickets: 10 Euro, Kinder (3 bis 15 Jahre) 5 Euro.

Lohnt es sich? Ueckermünde ist etwas ab vom Schuss, doch als Ausflugsziel eine gute Idee. Nach einem Zoo-Besuch lassen sich das Städtchen und die Strandpromenade erkunden.

Kuschelige Erdmännchen warten in Ueckermünde auf Bewunderer. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Tierpark Sassnitz

Der Park wird derzeit grundhaft saniert und ist in der Saison 2022 geschlossen.

Zu putzig: Emma Trhal umarmt ein Uhu-Trio im Vogelpark Marlow. Quelle: Franzi Haase

Noch mehr tierisches Vergnügen in Vorpommern

Tropenzoo Bansin (beliebtes Ausflugsziel auf Usedom), Ozeaneum Stralsund (Fische gucken in Perfektion und noch etwas über die Ozeane lernen), Wildgehege Putbus (Rot- und Dammwild auf acht Hektar), Wisentgehege Prätenow und Wisentreservoir Damerow auf Usedom, Schmetterlingsfarm Trassenheide (mehrere Tausend Flattermänner in tropisch warmer Halle), Vogelpark Marlow (ein Höhepunkt der Region).

Von Kai Lachmann