Stralsund

Man muss sicher nicht viele Worte über die „Pension Schöller“ verlieren, denn diese Klamotte kennt wohl jeder. Dreimal wurde das Stück von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs bereits verfilmt, X-Mal gab es an deutschsprachigen Theatern Inszenierungen, von denen es auch nicht wenige ins Fernsehen geschafft haben. Viele Namen unvergessener großer Schauspieler sind eng mit der „Pension Schöller“ verbunden: Willy Millowitsch, Harald Juhnke, Günter Pfitzmann und auch Herbert Köfer.

Nun kommt die „Pension Schöller“ nach Stralsund. Am Freitag ist die Premiere. Und schaut man auf die Darstellerliste, dann dürfte auch bei uns viel Lachen gar mit Schenkelklopfen angesagt sein. Denn mit Jan Bernhardt, Lutz Jesse, Markus Voigt und Gabriele M. Püttner spielen altgediente Komödianten aus dem Ensemble mit, die uns schon in so vielen Stücken erfreuen konnten. Denken wir nur an „Ladies night“ oder „Noch ist Polen nicht verloren“.

Schwank vereint junge und alte Ensemble-Mitglieder

„Wir haben mit der Auswahl dieses Stückes nicht nur bewusst auf einen Schwank gesetzt, sondern auch auf ein wunderbares Ensemblestück“, sagt Dramaturg Oliver Lisewski. Spannend werde nämlich auch sein, wie die altgedienten Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich ja über Jahrzehnte kennen, mit den ganz jungen auf der Bühne harmonieren. Man bedenke: Als Markus Voigt 1996 ans Theater Vorpommern kam, wurde Philipp Staschull, der seit dieser Spielzeit das Schauspiel-Ensemble verstärkt, gerade erst geboren. Gabriele M. Püttner, die bereits ihre Rente genießt, war zuvor 42 Jahre lang am Haus. Jan Bernhardt kam 1989 und noch länger dabei ist mittlerweile Lutz Jesse.

Kurz zum Inhalt des Stückes: Philipp Klapproth aus Kyritz an der Knatter hat den Wunsch, eine Irrenanstalt von innen zu sehen. Sein in Berlin lebender Neffe Alfred soll das organisieren. Der wiederum kann das dafür in Aussicht gestellte Geld gut gebrauchen. Also führt er seinen Onkel in die „Pension Schöller“. Dort haben aber ganz reale Zeitgenossen Quartier genommen. Klapproth genießt den Abend, ahnt aber noch nicht, was auf ihn zukommt. Denn diese etwas schrägen Vögel aus der „Pension Schöller“ tauchen kurze Zeit später alle auf seinem Landgut auf.

Komödie mit viel Tempo

Der aus Schwerin stammende Maik Priebe, der als Gast die „Pension Schöller“ fürs Theater Vorpommern inszeniert hat, verspricht, dass in ihr alles drin sein wird, was man in einer guten Komödie erwartet: Verwechslungen, unerwartete Wendungen, viel Tempo und dazu noch Treppen die es hoch und runter geht. Dabei fliegen auch immer wieder Türen auf und zu. „Viele Türen“, ergänzt Christine Jacob, die für Bühne und Kostüme zuständig ist.

Maik Priebe sagt, dass alle Gewerke am Theater eine wahnsinnig tolle Arbeit geleistet haben. Deshalb meint er, dass auch das Bühnenbild ein Genuss für alle sein wird, die Theater lieben. Natürlich kommt auch die Drehbühne zum Einsatz. Und es gibt Kaffeehausmusik, dargeboten von Sebastian Undisz.

Uraufführung vor 130 Jahren in Berlin

Die Uraufführung erlebte die „Pension Schöller“ übrigens 1890, also vor über 130 Jahren, am Berliner Wallner-Theater. Das war eines von unendlich vielen privaten Spielstätten, die sich im damaligen Berlin gegründet hatten. In Berlin war das Stück noch bis vor kurzem auch in der „Komödie am Kurfürstendamm“ – die nun leider abgerissen ist – ein Dauerbrenner.

Die „Pension Schöller“ wird zwei Stunden und zehn Minuten dauern. Es gibt eine Pause. Beachtet werden muss in Stralsund, dass seit Mittwoch hier die Corona-Warnampel auf Orange steht. Es gilt deshalb 2G. Das heißt, Zutritt haben nur noch von Corona Genesene und Geimpfte. Auf allen Laufwegen besteht Maskenpflicht. Am Platz dürfen die Masken dann abgenommen werden. Für die Premiere am Freitag und die zweite Vorstellung am Sonnabend gibt es nur noch wenige Karten. In Greifswald steht die „Pension Schöller“ Silvester als Premiere auf dem Spielplan. Beide Vorstellungen dort sind aber bereits ausverkauft.

Von Reinhard Amler