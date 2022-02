Stralsund

Stralsund ist gegen neue Wohngebiete außerhalb des Oberzentrums. Gespräche mit Umlandgemeinden sind nicht geplant, so Peter Koslik, Sprecher von Stralsunds OB Alexander Badrow (CDU). Er widerspricht damit einer Äußerung des Leiters des Amtes für Raumordnung, Roland Wenk. Dieser hatte gegenüber der OZ gesagt, dass es solche Überlegungen gebe, aber Gespräche Stralsunds mit dem Umland auch wegen der Corona-Pandemie noch nicht stattgefunden hätten.

Greifswald, das zweite vorpommersche Oberzentrum, ermöglicht fünf Gemeinden des Umlandes Flächen für 300 Eigenheime. Laut dessen OB Stefan Fassbinder könne das zweite vorpommersche Oberzentrum den Bedarf in Greifswald praktisch nicht decken und auch nicht den Wunsch nach großen Grundstücken oder ländlichem Wohnen.

„Mit der Erschließung unserer B-Plangebiete besteht keine Notwendigkeit, die Bevölkerung ins Umland zu zerstreuen“, sagt Koslik dagegen. Es gebe aktuell zum Beispiel Pläne für den Stadtteil Andershof, in dem künftig 2500 Stralsunderinnen und Stralsunder leben würden. Durch die Entwicklung in der Stadt vermeide man zusätzlichen Pkw-Verkehr und höheren Flächenverbrauch wegen der niedrigeren Siedlungsdichte, argumentiert Koslik. Außerdem verlöre Stralsund keine Steuereinnahmen an die Dörfer.

Nach Einschätzung von Koslik schätzen viele die Vorzüge der Stadt mit ihren kurzen Wegen, gutem ÖPNV usw. Die gut konzipierte Siedlungsdichte sei ebenfalls vorteilhaft.

Von eob