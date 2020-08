Greifswald

Die Entscheidung, wie es nun mit der ehemaligen Gaststätte „Flora“ in der Stralsunder Straße 47 weitergehen soll, ist weiter offen. Die Altstadtinitiative hatte Ende Juni einen Antrag auf Denkmalschutz gestellt, der derzeit geprüft wird. Jetzt melden sich die Investoren Braun und Fehlhaber zu Wort. Sie planen an diesem Standort die Errichtung eines modernen Wohnhauses mit 48 Wohneinheiten, Tiefgarage und begrüntem Dach. Ein „Denkmal“ sehen sie in dem Gebäudeensemble, dessen Geschichte teilweise bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreicht, allerdings nicht.

Prägend für den Stadteingang

Die Altstadtinitiative hatte nicht nur auf das hohe Alter des ehemaligen Gasthauses hingewiesen, sondern die Gesamtanlage bewertet. „Das hofartige Ensemble mit zurückgesetzter Straßenfassade prägt dabei den Stadteingang an der Ryckbrücke und dem Hafen entscheidend mit“, wurde im Antrag auf Denkmalschutz argumentiert. „In Kubatur und Maß der Bebauung ist es zudem typisch für die ursprüngliche Bebauung der klassizistischen Steinbecker Vorstadt.“

Doch kein Ensemble, sondern ein Konglomerat?

„Ein Ensembleschutz kann für das Gelände, dass – wie der gestellte Antrag selbst darstellt – wiederholt verändert wurde, unseres Erachtens nicht in Anspruch genommen werden“, heißt es hingegen in einer Stellungnahme der Investoren. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Ensemble im eigentlichen Sinne. „Vielmehr findet sich vor Ort ein Konglomerat von verschiedenen Gebäuden, die nach den jeweiligen Bedürfnissen ihrer Eigentümer zu gänzlich verschiedenen historischen Phasen umgebaut worden sind.“ Auch der Umstand, dass die ehemalige Gaststätte Flora, einem typischen Baustil des beginnenden 19. Jahrhunderts zu entsprechen scheine, sei allein kein Anlass für eine Unterschutzstellung. „Ein prägender Charakter, der es als denkmalwürdig und erhaltenswert erscheinen lässt, haftet dem Haus gerade nicht an“, so die Stellungnahme von Braun und Fehlhaber.

Soll das Quartier „Am Hospital“ heißen?

Bezüglich des ebenfalls im Antrag auf Denkmalschutz aufgeführten Hospitals, welches in den 1330er-Jahren belegt ist, seien die Investoren sowohl verpflichtet als auch gerne auch bereit, bodenarchäologische Untersuchungen durchführen zu lassen. Die frühere Nutzung als Hospital könnte beispielsweise in der Namensgebung des Quartiers aufgenommen werden. Auch die Ausstellung von Fundstücken sei möglich.

Bausubstanz der Gebäude ist sehr schlecht

Gegen die weitere Nutzung der Häuser auf dem Grundstück spreche nach Ansicht von Sebastian Braun auch die schlechte Bausubstanz. „Das Gebäude, in dem sich das Autohaus befand, ist einsturzgefährdet“, sagt er. „Nicht umsonst mussten sie umziehen“. Dazu kommt voraussichtlich noch eine Bodenbelastung mit Schadstoffen, schließlich habe das Gelände auch lange Zeit als Standort für eine Fabrik gedient. „Eigentlich ist es aus ökologischer Sicht das Beste, den Boden zu entnehmen“, sagt Sebastian Braun. „Das wäre beim Bau der Tiefgarage der Fall.“ Nun ist für alle Beteiligten erst einmal Geduld gefragt. Nach Erfahrungen der Altstadtinitiative dauert die Prüfung eines Antrags auf Unterschutzstellung mindestens ein halbes Jahr.

