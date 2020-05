Stralsunder Verein hilft seit über 25 Jahren Dorfkirchen in Not

Stralsund

In Zeiten der Corona-Krise haben es Themen abseits der Pandemie schwerer, die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Dabei gibt es in vielen Bereichen Missstände. Seit über 25 Jahren etwa kümmert sich ein Stralsunder Verein mit dem Namen „ Dorfkirchen in Not“ um eben diese in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 1000 Gotteshäuser sind im ländlichen Raum zu finden, zumeist Jahrhunderte alt und dementsprechend nicht immer im besten Zustand.

Der Verein will zur „Bewahrung dieser hervorragenden orts- und landschaftsprägenden Wahrzeichen unserer Kultur und des christlichen Glaubens in Mecklenburg-Vorpommern für die heutige und für spätere Generationen beitragen“, heißt es auf der Homepage. Und dafür sind Spenden notwendig, womit wir wieder bei der Corona-Krise wären. Haben die Menschen gerade Sinn und Geld für die Sanierung von Dorfkirchen?

Straftäter helfen indirekt den Kirchen

„Bisher habe ich zum Glück keine Änderung festgestellt“, sagt Jens Amelung. Er ist seit 2013 Vorsitzender bei „ Dorfkirchen in Not“. Das Geld, das verteilt wird, kommt aus mehreren Quellen, etwa den Mitgliedsbeiträgen. 180 Personen machen im Verein mit. Hinzu kommen Dauerspender, die jedes Jahr ihre Summen beitragen. „In einem Weihnachtsbrief weisen wir auf besonders förderwürdige Kirchen hin“, berichtet Amelung. Einige Tausend Euro würde das immer bringen.

Neben größeren Einzelspenden komme auch mal eine Erbschaft dazu. „Wir erhalten zudem Geld aus Gerichtsauflagen.“ Das heißt, wenn eine verurteilte Person als Strafe zum Beispiel 40 Tagessätze á 15 Euro zu zahlen hat, kann es sein, dass das Geld an den Verein und dann weiter in den Erhalt von Dorfkirchen fließt. „Unsere Einnahmen sind stabil“, sagt Amelung. Jedes Jahr seien es um die 50 000 bis 60 000 Euro. Corona-Delle? Fehlanzeige.

Sinkende Mitgliederzahlen Die beiden großen christlichen Kirchen in Vorpommern verzeichnen seit Jahrzehnten rückläufige Mitgliederzahlen. Ende der 1950er-Jahre hatte die evangelische Kirche in diesem Landstrich 700 000 Mitglieder. Mittlerweile sind es noch rund 80 000. Auch die katholische Kirche kennt dieses Problem. Anfang des Jahres wurden im Nordosten deshalb größere Pfarreien gebildet. Stralsund, Rügen und Demmin gingen zusammen, ebenso Greifswald, Usedom und Anklam. Viele Kirchenangehörige sind im Rentenalter. Die Konsequenz: Die Einnahmen aus der der Kirchensteuer sinken, da sich diese an der Lohnsteuer orientiert. Das hat wiederum zur Folge, dass der Erhalt der Gotteshäuser – rund 500 Kirchen und Kapellen gibt es in den beiden vorpommerschen Landkreisen – komplizierter wird. Pastoren sind oftmals intensiv damit beschäftigt, Gelder zu beschaffen, also Fördermittel zu beantragen, Stiftungen und Privatpersonen zu überzeugen, um das bauliche Erbe bewahren zu können.

Kirchen in allen Ecken Vorpommerns profitieren

Die Erfolge des Vereins sind mitunter spektakulär. So wurde beim Wiederaufbau eines völlig verfallenen Gebäuderestes in Zernin bei Bützow geholfen. Heute ist es ein schmuckes, helles Gotteshaus. Aktuell steht die Rettung der einsturzgefährdeten Kirche in Klempenow im vorpommerschen Teil des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte an. Gefördert wurden unter anderem die Dachsanierungen in Groß Mohrdorf nördlich von Stralsund und in Groß Kiesow südlich von Greifswald.

Der ehrenamtliche Küster Detlef Niemann steht in der renovierten Schlosskapelle Ludwigsburg. Fachwerk und Dachkonstruktion waren beschädigt. Quelle: Eckhard Oberdörfer (Foto von 2018)

In beiden Vorpommern-Kreisen haben bisher 32 Projekte profitiert. Vom Kloster Wulfshagen bei Marlow über die Backsteinkirche in Lancken-Granitz auf Rügen und die Gotteshäuser in Zinnowitz und Benz auf Usedom bis zur aus Feldsteinquadern errichteten Kirche in Hohenholz im Süden von Vorpommern-Greifswald.

Innensanierung wird nicht gefördert

Aber wie genau kommt das Geld vor Ort an? Wie wird entschieden, wer wie viel bekommt? Und wofür wird es verwendet? „Wir sind acht Personen im Vorstand und halten vier Sitzungen im Jahr ab“, berichtet der Vorsitzende. Im Februar, also kurz vor Beginn der Corona-Krise, wurde über die eingereichten Förderanträge entschieden. „Wir bewerten, ob die Kirchen überhaupt förderfähig sind. Aber das sind sie fast immer. Es sei denn, es geht um Innensanierung.“

Das bedeutet: Das Instandsetzen von Fassaden, Dächern, Gewölbe, Fachwerk, Fenstern und Türen wird unterstützt, die Reparatur von Heizung oder Elektrik nicht. Dann wird auf einer Prioritätenliste festgehalten, wo die Not am größten ist. „Wir bekommen pro Jahr etwa 20 bis 25 Anträge und bewilligen etwa die Hälfte“, bilanziert Amelung.

Der Verein „Dorfkirchen in Not“ listet auch die Kirche in Rambin als Projekt. Thema hier: das Mauerwerk. Aufgrund von Feuchtigkeit wurden massive Schäden festgestellt. Quelle: Guido Siebert

Gefördert werden die Projekte in der Regel mit 5000 oder 10 000 Euro, selten auch mal mehr. Mit dem Geld soll nicht das komplette Bauvorhaben bezahlt werden. „Das Geld kann den Gemeinden als Eigenmittel für Förderanträge beim Bund und beim Land dienen“, erläutert Amelung.

Denn wer an die dortigen Fördertöpfe will, muss je nach Programm einen beistimmten Eigenbetrag leisten. Der Betrag vom Dorfkircheverein hilft also, noch mehr einwerben zu können.

Gotteshäuser dienen der Identifikation

Ein Beispiel: Angenommen eine Gemeinde müsste für eine Förderung des Landes zehn Prozent Eigenmittel aufbringen, hätte aber nur 5000 Euro zur Verfügung. Dann könnte sie für ein Projekt bis zu 50 000 Euro Fördermittel in Schwerin beantragen. Mit weiteren 5000 Euro Unterstützung von „ Dorfkirchen in Not“, hätte sie 10 000 Euro Eigenmittel und könnte demnach Geld für ein 100 000-Euro-Projekt beantragen.

Kontakt Wer dem Vereinund damit den Dorfkirchen im Land etwas Gutes tun möchte, kann Geld auf folgendes Spendenkonto überweisen: Evangelische Bank eG, IBAN: DE42 5206 0410 0007 3114 00. Auch Sachspenden nimmt der Verein entgegen. Ebenso freut sich „ Dorfkirchen in Not“ über ehrenamtliches Engagement. Kontakt: info@dorfkirchen-in-not.de, Tel.: 038 31/30 64 95.

Der Verein ist zwar überkonfessionell, doch bislang erhielten fast nur evangelische Kirchen Unterstützung. Das liegt daran, dass katholische Gotteshäuser hier meist in Städten zu finden sind und der Verein tatsächlich im ländlichen Raum fördert. „Unabhängig davon, ob man Christ ist oder nicht, sind die Kirchen der Mittelpunkt des Dorfes und dienen den Einwohnern zur Identifikation. Zudem haben sie oftmals wertvolle Ausstattungen, Altäre, Kanzeln und Epitaphe, die zu schützen sind“, führt Amelung aus. Deshalb sei es in jedem Fall eine lohnenswerte Aufgabe.

Interesse für Kirchen von Kindesbeinen an

Dieser widmet sich der 58-Jährige seit nunmehr sieben Jahren im Verein. Beruflich schlägt der studierte Architekt in dieselbe Kerbe, war schon für die katholische Kathedrale in Dresden tätig und ist beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege für die Sakralbauten zuständig. „Ich komme selbst vom Dorf und habe mich sehr früh für die Kirchen interessiert. Es sind künstlerische Zeugnisse unserer Kultur“, meint Amelung. „Von daher ist es für mich eine große Freude, im Verein mitzumachen. Es ist wie eine Krönung.“

In der Kirche in Behrenhoff wurden 2016 im Chor wertvolle Wandmalerein restauriert, die durch Feuchtigkeit, Algen- und Schimmel akut gefährdet waren. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Kai Lachmann