Stralsunderin häkelt Nester und Höhlen für kranke Vögel

Die ungewöhnliche Geschichte beginnt in Stralsund, bei Susann Lüthke. Im vierten Stock eines Wohnblocks im Westen der Stadt sitzt sie auf ihrem Sofa. Vor ihr ausgebreitet liegen gehäkelte Körbe. Brötchen könnte man sich darin vorstellen. Daneben stehen einige geschlossene Körbe, auch gehäkelt, mit nur einer kleinen Öffnung an der Seite. Vielleicht sollen sie ja doch die Frühstückseier von Susann Lüthke und ihrem Mann warmhalten? Einige der Körbe und Taschen sind knallig bunt, andere etwas gedeckter gehalten, in verschiedenen Rosa- und Blautönen. In wenigen Tagen wird sie die ganze Häkelware zusammenpacken und mit der Post nach Züssow schicken. Dort werden sie gebraucht.

Stralsund und Züssow trennen etwa 50 Kilometer Luftlinie. Das ist ziemlich genau die Entfernung, die ein gesunder Mauersegler auf seinen langen Reisen im Gleitflug in einer Stunde zurücklegen kann. Wenn er denn gesund ist. Oft genug passiert es jedoch, dass die Küken von den Elterntieren getrennt werden. Seien es Fressfeinde oder weil das Nest bei Bauarbeiten freigelegt worden ist. Einige der jungen Vögel haben jedoch Glück. Sie werden gefunden und aufgepäppelt, auf die große weite Welt vorbereitet und wieder ausgewildert. Das passiert in Pflegestellen, wie der Biologielehrer Alexander Pfeil sie in Züssow betreibt. Hier werden die Häkelkünste von Frau Lüthke sehr geschätzt. Denn sie macht die Nester und Höhlen, in denen die kranken und verlassenen Jungvögel wieder zu Kräften kommen.

Suche nach einem Sinn

Für Lüthke begann das Engagement in der Tierhilfe vor etwa einem halben Jahr. Gehäkelt hat die 54-Jährige schon immer. Mützen, Söckchen und Decken für ihre drei Enkel. Doch im Sommer diesen Jahres brachte eine Bekannte Wolle und eine Geschichte mit. Sie spende gerade an die Tierrettung in Vorpommern-Greifswald und habe gehört, dass sie Nester benötigen würden. Vielleicht könne Lüthke ja welche häkeln. „Ich fand die Idee super cool“, erinnert sich Lüthke an den Moment. Und nicht nur das.

Für die EU-Rentnerin ergab sich dadurch ein ganz neuer Sinn. „Ich bin Sozialpädagogin. Nachdem ich in Rente ging, hat es mir an einem Sinn gefehlt.“ Den findet die Stralsunderin, indem sie beginnt, Nester und Höhlen für kranke Vögel zu häkeln. Doch wieso gerade das? Die Gutherzigkeit spürt man bei Lüthke mit jedem Satz, den sie sagt, jeder Erklärung, die sie vorbringt. Einfach Deckchen für ihr Wohnzimmer häkeln? Nein, nein, das sei überhaupt nichts, lacht sie. Das müsse schon alles einen Zweck erfüllen. Den hat sie nun gefunden.

„Die wollten die Tiere verfüttern“

Für die emphatische Stralsunderin gab es jedoch noch einen anderen Grund, mit der ehrenamtlichen Häkelarbeit zu beginnen. „Wir haben einen großen Garten, in dem wir viel Gemüse anbauen und in dem auch viele Vögel brüten“, erinnert sie sich. Vor drei Jahren machte sie mit einem ihrer Enkel eine traurige Entdeckung: ein Vogelnest mit fünf kleinen Tieren. Für sie stand sofort fest, dass die Tiere gerettet werden müssen. „Es war gar nicht so leicht, Informationen zu finden, wie man kleine Vögel aufpäppelt.

Sie hatten keine Federn und die Augen waren noch zu.“ Neben Hilfe gab es auch ganz andere Angebote: „Der Tierpark meinte, dass ich die Vögelchen vorbei bringen solle, man könne sie verfüttern.“ Nichts da. Immerhin ein Jungtier konnten Lüthke und ihr Enkel großziehen. Er wurde flügge. Ein Bild vom Tier und ihrem Enkelkind erinnert im Wohnzimmer an die Rettung. Ungleich mehr Tiere kann sie nun mit etwas Wolle und geschickten Händen retten. Besonders nachts, wenn sie nicht schlafen könne, häkelt sie eine oder zwei Stunden. Zwei Tage benötigt sie etwa für eine Höhle. Nach kurzer Zeit schickte sie die ersten 20 Nester los.

Unterstützung für die Lebensretter

Den Kontakt zwischen Stralsund und Züssow, Susann Lüthke und Alexander Pfeil, organisierte Klaus Kraft. Er leitet die Tierrettung in Vorpommern-Greifswald. Menschen, die Tiere in Not finden, melden sich bei Kraft. Der kommt und rettet sie. Vögel landen dann mit großer Wahrscheinlichkeit bei Pfeil in Züssow. Spatzen, Amseln, Meisen, Schwalben und eben auch Mauersegler. Es gibt kaum einen heimischen Singvogel, den der Biolehrer in den vergangenen 20 Jahren noch nicht großgezogen hat.

Lüthke hat nur eine Sorge: die Wollpreise. Etwa zwei Knäul fließen in eine Höhle, in der übrigens auch Mäuse, Siebenschläfer und andere Kleinnager wieder gesund werden können. „Ich häkle besonders engmaschig und mit doppeltem Faden, damit alles stabil bleibt“, erklärt Lüthke die Technik. Wolle hat aber ihren Preis. „Ich habe schon einmal eine Anzeige bei ebay Kleinanzeigen geschaltet und um Spenden gebeten“, erinnert sie sich. Einige sind der Bitte nachgekommen. Aber sie könnte noch Hilfe gebrauchen. „Wer Wolle spenden möchte, kann mich gerne unter stralsunderin@web.de erreichen“, erklärt sie.

Mittlerweile hat sie schon die zweite Charge nach Züssow geschickt. Alexander Pfeil und Klaus Kraft begutachten die Werke staunend. „Ohne so selbstlose Menschen wie Frau Lüthke könnten wir die Arbeit nicht machen“, erklärt Kraft, während er eine der Höhlen anerkennend prüft. Er übergibt sie Pfeil, der einem kranken Jungvogel eine zweite Chance geben wird. Dank Häkelnadel und ehrenamtlichem Einsatz.

Von Philipp Schulz