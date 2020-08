Strand bei Greifswald wegen Blaualgen gesperrt – Zwei Hunde tot

Greifswald

Der Strand Wampen bei Greifswald ist wegen Blaualgen gesperrt worden. Dies bestätigte der Landeskreissprecher Achim Froitzheim am Montagmorgen auf OZ-Nachfrage. Wie er ebenfalls bejahte, sind deshalb zwei Hunde, die dort im Wasser waren, gestorben.

Laut Froitzheim finden Badewasserkontrollen nach EU-Vorschrift einmal pro Monat statt, anlassbezogen jedoch durchaus auch häufiger. „Wir werden mit Sicherheit am Montag nachkontrollieren und weiter Badestellen in Augenschein nehmen“, sagt er. Mehr in Kürze.

Von OZ