Strandbad Eldena: deutlich mehr Müll, aber nur wenige Partynächte

Das Müllaufkommen im Strandbad Eldena hat sich im Vergleich von 2018 zu 2019 verdreifacht. Das teilt Andrea Reimann, Sprecherin der städtischen Pressestelle auf OZ-Nachfrage mit. Für das aktuelle Jahr könne derzeit noch keine Bilanz gezogen werden. Wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen sei es über mehrere Monate deutlich ruhiger gewesen als im Vorjahr.

Mehrheit der Besucher entsorgt Müll

Derzeit ist das Strandbad tagsüber rappelvoll. „Die Mehrheit der Besucher des Strandbades hinterlässt ihren Müll in den dafür vorgesehenen Mülltonnen. Auch die Mehrzahl der Nutzer des Grillplatzes beseitigt ihren Müll ordnungsgemäß“, sagt Reimann. Es sei vor allem die Gruppe der nächtlichen Partygäste, die ihren Müll direkt an Ort und Stelle statt in den dafür vorgesehenen Behältnissen hinterlässt und damit für einen deutlich höheren Arbeitsaufwand der Reinigungsfirma sorgt.

Mehr Gäste, mehr Müll

Seit 2019 ist das Strandbad Eldena kostenfrei. In den Jahren zuvor musste ein Erwachsener 2,50 Euro Eintritt zahlen. Lange hatten die Politiker der Bürgerschaft hitzig über den Wegfall des Eintrittes diskutiert. Die Gegner einer kostenfreien Badestelle hatten argumentiert, dass nächtliche Partys und ein deutlich höheres Müllaufkommen die Konsequenz sein würden. Früher war das Strandbad nachts abgesperrt. Eine Firma führte Kontrollen durch. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gebe es regelmäßige Begehungen durch den Kommunalen Ordnungsdienst. Auch die Polizei führe stichprobenartig Kontrollen durch.

Kaum ruhestörender Lärm

Ruhestörender Lärm sei jedoch relativ selten, wie Reimann betont. Sie spricht von „vereinzelten“ Partys, die dazu führen, „dass sich im Einzelfall Anwohner gestört fühlen“. Die ruhigen Nächte führt Reimann auch auf das bislang mittelmäßige Wetter zurück.

Doch selbst angesichts der milden Nachttemperaturen um die 24 Grad Celsius am vergangenen Wochenende blieb es im Strandbad nachts ruhig. Gegen 2 Uhr am Sonnabendmorgen saßen acht Jugendliche auf der Bank des Deiches bei leiser Musik zusammen, während eine weitere Gruppe Teenager badete.

„Der Strand ist sehr sauber“

Am nächsten Morgen sind der Strand und die angrenzenden Rasenflächen längst wieder gereinigt, als ab 9 Uhr die ersten Familien eintreffen. „Der Strand ist sehr sauber und macht einen guten Eindruck. Wir sehen jeden Morgen den Traktor, der den Müll einsammelt“, sagt Christian Laube. Der gebürtige Greifswalder lebt mit seiner Frau Silke und den beiden Kindern Coralie (4) und Celin (2) in Lichtenfels ( Oberfranken). Wie jeden Sommer macht er auch in diesem Jahr Urlaub in Greifswald und besucht täglich das Strandbad. Er freut sich, dass mittlerweile kein Eintritt mehr gezahlt werden muss.

Von Katharina Degrassi