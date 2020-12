Greifswald/Strasburg

Die Kleinstadt Strasburg im Kreis Vorpommern-Greifswald ist Hotspot der Corona-Pandemie. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist die 7-Tage-Inzidenz in der 4500 Einwohner zählenden Stadt auf 820 angewachsen. Damit ist Strasburg der Ort mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz im Kreis Vorpommern-Greifswald.

„Wir haben es mit einem sehr massiven Geschehen zu tun“, sagte Landrat Michael Sack ( CDU) am Freitag. Ursache dafür sind Ausbrüche in zwei Schulen, einem Hort sowie zwei Pflegeeinrichtungen. In Strasburg wurden bislang 82 Menschen positiv getestet, von denen 36 genesen sind. Das bedeutet, dass aktuell 46 Personen infiziert sind.

Kein diffuses Geschehen

Die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Kontaktbeschränkungen seien in Zusammenarbeit mit der Kommune verstärkt worden. Schärfere Maßnahmen, wie Ausgangssperren, hält Sack allerdings derzeit für nicht erforderlich, da die Infektionen auf die Einrichtungen begrenzt seien. „Wir haben es nicht mit einem diffusen Geschehen zu tun, bei dem wir nicht wissen, woher die Infektionen kommen“, so Sack. Wichtig sei jetzt, aufzuklären und an die Menschen zu appellieren, die Kontaktbeschränkungen und Quarantäne-Regeln einzuhalten. „Wir haben deutlich mehr Kontrollen, wir sind deutlich präsenter.“

Lage im Kreis sehr unterschiedlich

Vorpommern-Greifswald hatte zuletzt 109,5 und liegt knapp über dem Landesdurchschnitt von 99,7. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen hochgerechnet auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf den Erreger positiv getestet wurden. Die Werte im Kreis differieren stark. Im Norden der Insel Usedom liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 11, in Lubmin bei 19.

Ob Strasburg die landesweit höchste Inzidenz hat, ist nicht zu ermitteln. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat keine Kenntnis über die jeweilige Teil-Inzidenz in den einzelnen Amtsbereichen, wie Behörden-Sprecherin Anja Neutzling sagte. Das Vorgehen bei solch hohen Werten liegt allein bei den kommunalen Behörden. „Die Gesundheits- und Ordnungsbehörden vor Ort können die Situation am besten einschätzen.“

