Straßenbau: Wovon Kreis und Kommunen nur träumen können

Vorpommern-Greifswald

In dieser Woche begann die Sanierung der Greifswalder Ortsumgehung von Neuenkirchen bis zur Gützkower Landstraße. Für 1,23 Millionen Euro lässt das für Bundes- und Landesstraßen in Vorpommern-Greifswald zuständige Straßenbauamt Neustrelitz die Fahrbahn auf einer Länge von knapp neun Kilometern erneuern. Die Arbeiten sollen am 6. November beendet sein. OZ nahm dies zum Anlass, um mit Behördenleiter Jens Krage über die Notwendigkeit dieser und weiterer Baumaßnahmen, Lücken im Radwegenetz und andere Probleme zu sprechen.

Herr Krage, kürzlich wurde die B 109 von der Autobahnabfahrt Richtung Griebenow erneuert. Aktuell findet die Sanierung der B 109 zwischen Karlsburg und Klein Bünzow ihren Abschluss. Ende September war ein Stück der Anklamer Straße in Greifswald gesperrt, weil sie neuen Asphalt erhielt. Und jetzt auch noch die Greifswalder Ortsumgehung: Alles Straßen, die auf den ersten Blick gut aussehen, keine Schlaglöcher haben. Warum diese Investitionen? Verfügt Ihr Amt über zu viel Geld?

Anzeige

Vom Grundsatz her müssen Straßen, die ein besonders hohes Verkehrsaufkommen haben, auch häufiger instandgesetzt werden. Da hier ein schnellerer Verschleiß der oberen Asphaltschichten eintritt, werden Binder- und Deckschichten der Bundes- und Landesstraßen in der Regel alle zwölf Jahre erneuert, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Auf der Ortsumgehung sind in letzter Zeit verstärkt Schäden aufgetreten. Neben einer Rissbildung gibt es eine sehr unterschiedliche Abnutzung der Fahrbahn. Dadurch sammelt sich Regenwasser, kann nicht zur Seite abfließen. Dieses Wasser kann im Winter verstärkt in die offenen Bereiche der Straße eindringen und zu größeren Frostschäden führen. In der Folge platzen weitere Bereiche heraus, die zu einer zusätzlichen Gefährdung der Verkehrsteilnehmer führen können.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Jens Krage, Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz Quelle: Tom Schröter

Wovon lassen Sie sich bei Erhaltungsmaßnahmen leiten?

In Deutschland gibt es eine einheitliche Systematik zur Erfassung des Zustandes von Bundes- und Landesstraßen: Alle fünf Jahre werden mit digitaler Technik Risse, Spurrinnen, Griffigkeit und andere Schäden aufgenommen. Danach erfolgt dann die Benotung: Die Zustandsnoten eins und zwei spiegeln einen sehr guten und guten Zustand der Straßen wieder. Ab Note drei und vier sind wir als verantwortlicher Baulastträger verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Zusätzlich werden die einzelnen Straßenabschnitte alle zwei Jahre in einer sogenannten Frühjahrsbereisung von Kollegen visuell begutachtet. Hier werden dann letzte Entscheidungen zu Erhaltungsmaßnahmen getroffen.

Wie langfristig planen Sie solche Projekte? Die Ankündigung der Arbeiten auf der Ortsumgehung kam gerade einmal fünf Tage vor dem Start.

Für die Vorbereitung einer Erhaltungsmaßnahme werden ein bis zwei Jahre benötigt. Bei einer komplexen Ortsdurchfahrt sind nicht selten drei bis sieben Jahre für Vorbereitung und Durchführung notwendig, weil umfangreiche Abstimmungen mit Anliegern, Trägern öffentlicher Belange und Leistungserbringern stattfinden.

Zahlen und Fakten Das Straßenbauamt Neustrelitz ist für rund 2000 Kilometer Bundes- und Landesstraßen inklusive Brücken und straßenbegleitende Radwege in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte zuständig. Es hat 320 Mitarbeiter, davon 220 Kollegen in den neun Straßenmeistereien inklusive Stützpunkten. Die übrigen 100 Mitarbeiter kümmern sich im Innendienst um die Vorbereitung von Baumaßnahmen, Natur- und Umweltschutz, Haushaltsplanung etc. Im Jahr 2020 realisiert das Amt fast 40 Bauvorhaben mit etwa 44 Millionen Euro, die Bund und Land zur Verfügung stellen. Im Bereich der Bundesstraßen werden dieses Jahr ca. 27,8 Mio. Euro ausgegeben, davon allein für die Erhaltung 14,8 Mio. Euro. Im Bereich der Landesstraßen fließen 16,2 Mio. Euro. Darüber hinaus erfolgen auch Ausgaben in den Bereichen Bahnübergänge, Grunderwerb und Planungsleistungen.

Haben Sie jedes Jahr genügend Finanzen, um die von Ihnen als notwendig eingestuften Arbeiten immer planmäßig zu realisieren?

Im Großen und Ganzen ja. Auf der Basis der Zustandserfassung teilen wir Bund und Land unseren Bedarf mit und erhalten die Haushaltsmittel in der Regel auch. In diesem Jahr sind es für Bundes- und Landesstraßen rund 44 Millionen Euro, die in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte zum Einsatz kommen. Im Vergleich zu Vorjahren liegen die Investitionen etwa in gleicher Höhe.

Auf der Ortsumgehung von Greifswald kommt es zum Stau. Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 6. November an. Quelle: Petra Hase

Also bleiben keine Wünsche offen?

Oberflächlich sehen unsere Straßen gut aus. Das Problem liegt leider oft in den Fahrbahnbreiten. Diese entsprechen häufig nicht mehr dem heutigen Regelwerk. Hier würden wir uns tatsächlich mehr Haushaltsmittel wünschen. Dann aber auch das dafür benötigte Personal, das diese zusätzlich notwendigen, meist sehr umfangreichen Planungen begleitet. Mehrere dieser großen Vorhabenplanungen laufen derzeit – zum Beispiel an der B 110 von Anklam/ Stolpe zur A 20.

Wie viel kostet die Sanierung pro Kilometer Bundes- oder Landesstraße?

Zwischen 150 000 und 200 000 Euro, wenn die Binder- und Deckschicht in einer Stärke von etwa acht Zentimetern erneuert wird. Aber zu den Arbeiten im Bereich der Straße müssen oft auch Leistungen für das Abbauen und Neuerrichten der Schutzplanken, für die Markierung und Beschilderung sowie Arbeiten zur Ausweisung von Umleitungsstrecken mit eingeplant werden.

In der Fahrbahn haben sich Risse und Unebenheiten gebildet. Quelle: Straßenbauamt Neustrelitz

Spüren Sie auch die Auswirkungen des Baubooms?

Ja, die Preise für Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau sind in den vergangenen drei bis fünf Jahren um etwa 20 bis 30 Prozent gestiegen. In den letzten Monaten war der Anstieg allerdings nicht mehr so stark. Das bedeutet für unsere Planung, dass wir die Kostenschätzungen für zukünftige Baumaßnahmen auch immer wieder regelmäßig aktualisieren müssen.

Auch der Radwegebau an Landes- und Bundesstraßen gehört zu Ihrem Aufgabenbereich. So wird seit März für 2,4 Millionen Euro an der B 109 von Greifswald nach Hanshagen ein Radweg gebaut, obwohl im Abschnitt Diedrichshagen bis Hanshagen ein Radweg durch den Wald führt. Hätte man diesen nicht mit wenig Geld ertüchtigen und die Mittel anderswo sinnvoller einsetzen können?

In der Regel werden bei Radwegeneubauten alle möglichen Varianten nach ihrer Eignung, den Kosten, Umweltauswirkungen und dem verkehrlichen Nutzen untersucht. Für Außenstehende ist es oft nur sehr schwer, nachzuvollziehen, warum eine Variante nicht in die engere Wahl kommt. Während der Planung werden viele Untersuchungen getätigt, damit der Abwägungsprozess letztlich „gerichtsfest“ erfolgen kann. Parallele Wege sind auch schon genutzt worden. Aber gerade bei Waldwegen ist eine gemeinsame Nutzung durch Forsttechnik und Radfahrer schwierig, die Wege dürfen nicht versiegelt werden. Aber immer gilt: Jeder Fall wird einzeln geprüft und abgewogen. Die straßenbegleitenden Radwege sollen in erster Linie den Alltagsverkehr verbessern, also Fahrten zur Arbeit, zur Schule, zu öffentlichen Einrichtungen. Diesem Ziel dient auch der im Bau befindliche Radweg von Levenhagen nach Greifswald.

Trotz Radwegebau gibt es immer noch große Lücken. Nur zwei Beispiele: Die Strecken von Moeckowberg nach Wolgast und von Gützkow nach Züssow.

Unserem Amt stehen für Radwege an Bundesstraßen in diesem Jahr 6,2 Millionen Euro und an Landesstraßen 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Bei etwa gleichen Investitionsvolumen gehen wir davon aus, in den nächsten drei Jahrzehnten eine ausreichende Radwegenetzstruktur an Bundes- und Landesstraßen zu schaffen und damit auch Lücken zu schließen. Doch nicht immer ist das so einfach. Probleme beim Grunderwerb etwa führen zu Verzögerungen. Baurechtsverfahren können sich über Jahre hinziehen. Mit dem 2. Bauabschnitt des Radwegs an der B 109 zwischen Hanshagen und Moeckowberg beispielsweise ist wohl erst 2024 zu rechnen.

Die Gützkower leiden besonders im Sommer am Stau der Fahrzeuge, die zur Insel Usedom wollen oder von dort kommen. Das Queren der B 111 ist schwierig. Zudem staut es sich von Gützkow bis zur A 20. Viele hoffen dort auf einen Kreisel.

Eine Entscheidung ist dazu noch nicht gefallen, weitere Untersuchungen sind erforderlich, auch die Auswertung der Verkehrsunfallstatistik. Bis zu einer baulichen Realisierung bedarf es beim Ausbau eines Knotenpunktes von der Planung bis zum Bau meist zwei bis vier Jahre. Mitteilen kann ich, dass die Neugestaltung des Parkplatzes an der A 20-Auffahrt 2021 in die Planung gehen wird.

Von Petra Hase