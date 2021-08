Straßenbau bei Lubmin startet am 6. September

Lubmin

Am Ortseingang von Lubmin wird am 6. September mit dem Ausbau der Kreuzung Landesstraße 262/Kreisstraße VG 23 in Richtung Wusterhusen begonnen. Wie das Straßenbauamt Neustrelitz mitteilt, soll damit die Verkehrssicherheit erhöht werden. Auf der Kreuzung sei in den vergangenen Jahren eine Zunahme von Verkehrsunfällen beim Einbiegen beziehungsweise beim Kreuzen festgestellt worden. Die Gesamtbaukosten in Höhe von rund 940.000 Euro teilen sich Land, Gemeinde und Landkreis.

Vorgesehen ist, die Fahrbahnen im Kreuzungsbereich aufzuweiten, wobei alle Zufahrten Fahrbahnteiler erhalten sollen. Die Kreismittelinsel wird in eingefärbtem Asphalt hergestellt, so dass die Überfahrbarkeit für übergroßen Schwerverkehr gewährleistet bleibt. Zusätzlich wird der Fahrbahnrand in der Eckbeziehung von Lubmin nach Greifswald zur Gewährleistung der Befahrbarkeit für den Schwerverkehr in Pflasterbauweise erweitert.

Verkehr wird halbseitig an Baustelle vorbei geführt

Die Fertigstellung ist für Dezember 2021 geplant. Um die Verkehrseinschränkungen während der Arbeiten so gering wie möglich zu halten, wurde die Baumaßnahme in drei Phasen eingeteilt. Der Pkw- und Anliegerverkehr, so informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV, werde halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Auch könne der Baustellenbereich weiter von Nahverkehrsbussen befahren werden. Der Zugang der Abfallentsorgung zu den Grundstücken sei ebenfalls gesichert. Zuwegungen für Fußgänger und Radfahrer seien bis auf kurzzeitige Einschränkungen durchgängig möglich. Hingegen werde der Lkw-Verkehr großräumig umgeleitet.

Der Ausbau der Kreisstraße VG 23 erfolgt bis zum Bahnübergang. „Diese Ausbaulänge ist notwendig, um eine sichere Radwegführung mit Anschluss an den vorhandenen Radweg in Richtung Wusterhusen herzustellen“, heißt es weiter. „Der nördlich der L 262 verlaufende Radweg wird über die Zufahrt Lubmin geführt. Für den Radweg an der Kreisstraße aus Richtung Wusterhusen erfolgt eine Querung nördlich des Bahnüberganges und eine Weiterführung bis zum Kreisverkehr auf der östlichen Seite der Kreisstraße. Der Radweg quert die L 262 über den Fahrbahnteiler in Richtung Freest.“

