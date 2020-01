Straßenlärm in Greifswald: Gesundheit von 1500 Einwohnern gefährdet

Greifswald

Der erste Blick auf das Kartenwerk des aktuellen Lärmaktionsplans der Hansestadt stimmt bedenklich: 1268 Menschen in der Hansestadt leben in der „roten Zone“ – hier liegt die durchschnittliche Lärmbelastung während der Nacht im Bereich der Gesundheitsschädigung. Die errechneten 55-60 Dezibel (dB) entsprechen etwa dem Geräuschpegel eines Regengusses oder eines laufenden Kühlschrankes, permanent, versteht sich.

Für 264 Einwohner werden sogar Durchschnittswerte von über 65 dB ermittelt, das kann man etwa mit der Lautstärke einer laufenden Nähmaschine vergleichen. Hier attestiert das Gutachten durch die permanente Beschallung eine „erhebliche Gesundheitsgefahr.“ Kopfschmerzen, Schlafprobleme und Stress gehören zu den möglichen Auswirkungen.

Verkehrsplaner: Tempo 30 ist das Maß der Dinge

Tobias Schönefeld vom Dresdner Planungsbüro SVU, welches die aktuelle Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Hansestadt erstellt hat, relativiert die Werte. „Es gibt einzelne Lärm-Hotspots in Greifswald, das stimmt“, sagt er. „Man kann aber sehen, dass sich die Situation durch die Einrichtung von nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h deutlich verbessert hat. Gerade im Bereich der Bahnhofsstraße oder der Anklamer Straße.“

Die Lärmschwerpunkte, die in der Untersuchung aufgelistet sind, sind „alte Bekannte“ und spielten bereits im vergangenen Lärmaktionsplan eine Rolle. Die Haupteinfallsstraßen Wolgaster Straße und Anklamer Straße sind dabei, auch die Kreuzung Stephanistraße/ Goethestraße nimmt einen Top-Platz ein. Ebenfalls aufgeführt ist der Ortseingang von Greifswald an der Stralsunder Straße und die Ortsdurchfahrt Eldena. Eine Ausweitung der Geschwindigkeitsbegrenzung „Tempo 30“ wäre hier nach Angaben der Planer das Maß der Dinge. Bestehende nächtliche Tempo-30-Zonen in der Wolgaster Straße und der Anklamer Straße sollten bis zum St. Georgsfeld beziehungsweise der Rathenaustraße verlängert werden, für den Bereich an der Stephanistraße bis zur Europakreuzung ist ein ganztägiges Tempo-30-Gebot vorgesehen. Der Ortseingang an der Stralsunder Straße soll ebenfalls zur nächtlichen 30er Zone werden.

Tempo 30 reduziert Schallbelastung

„Die Schallbelastung verringert sich um etwa 3 dB, wenn man die Geschwindigkeit von 50 auf Tempo 30 verringert“, so der Planer. „Das entspricht in etwa dem Effekt, wie wenn man die Verkehrsmenge halbiert.“ Die Stadt will die Vorschläge überprüfen lassen, hierfür sind neue Verkehrszählungen nötig. „Es wird damit gerechnet, dass die Ergebnisse bis Mitte April vorliegen“, erklärt Pressesprecherin Andrea Reimann. „Unmittelbar danach folgt – im Falle tatsächlicher Überschreitungen der Werte – der Antrag bei der obersten Verkehrsbehörde des Landes zur Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30.“

Schallgutachten ohne Mikro Die Kartierung des Lärmaktionsplans berücksichtigt nur den Lärm, der vom Straßenverkehr ausgeht – und nicht den von zum Beispiel Bahnverkehr oder Hubschraubern. Der Straßenverkehr wird dabei nicht mit dem Mikro gemessen, sondern durch die Anzahl der vorbeifahrenden Autos hochgerechnet. Hierfür sind Verkehrszählungen nötig. Auch besonders leise Ecken hat Greifswald: Als wertvolle innerstädtische Ruheinseln gelten etwa: der Strandbereich Eldena, Botanischer Garten, Rosengarten, die Wallanlagen, der Parkteich und die Fleischerwiese.

Eldena wartet seit Langem auf Tempo 30

Wie schwierig so ein Unterfangen allerdings sein kann, zeigt sich am Beispiel Eldena. Hier versuchen die Einwohner seit über zehn Jahren für die Wolgaster Landstraße eine durchgängige und ganztägige Tempo-30-Zone zu erwirken. Doch das Prozedere ist kompliziert. Eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit darf nämlich nur aus der bewiesenen Überschreitung von festgelegten Parametern heraus geschehen. Aus Gründen der Sicherheit oder der Lärms zum Beispiel, beides wurde in der Vergangenheit abgelehnt. Messungen hätten ergeben, dass die meisten Autofahrer unter der 50-km/h-Marke bleiben würden, hieß es in der Begründung 2006.

„Eine Auswertung des derzeitigen Unfallgeschehens wies auf keine weitere konkrete Gefahrenlage hin.“ Auch das 2012 erstelltes Schallgutachten brachte keinen Erfolg. Die errechneten Werte in der Wolgaster Landstraße lagen geringfügig unter den Grenzwerten von 72 dB/Tag und 62 dB/Nacht, nur an einem Punkt wurden die Werte überschritten. Das Landesamt blieb hart und versagte die Zustimmung. Nun soll es aus den Empfehlungen der Kernmaßnahmen des aktuellen Lärmaktionsplanes einen erneuten Anlauf geben. „Die Prüfung der aktuellen Lärmsituation ist bereits beauftragt“, so Reimann. „Dann könnte es erneut einen Antrag bei der obersten Verkehrsbehörde geben.“

Auch ein Tunnel würde die Stadt leiser machen

Doch auch noch andere Maßnahmen als Tempo 30 finden sich im Lärmaktionsplan wieder. Zur Verringerung des Verkehrs von Norden könnte eine neue Osttangente beitragen – der viel diskutierte Ryck-Tunnel. Auch eine Verlängerung der Herrenhufenstraße wäre aus Sicht der Planer sinnvoll, um den Bereich um die Schillerstraße zu entlasten. Nicht zuletzt würden die Pendlerströme und das Mobilitätsverhalten der Greifswalder eine große Rolle spielen. „Es sind viele kleine Maßnahmen, die zum Ziel führen“, meint Schönefeld. „Ich habe aber das Gefühl, dass man sich hier in Greifswald bemüht, die Vorschläge auch wirklich umzusetzen. Das ist nicht in allen Gemeinden der Fall.“

