Straßensanierung: Jetzt fallen die Pappeln zwischen Leist und Neuenkirchen

Neuenkirchen

In Vorbereitung auf den Ausbau der Kreisstraße von Neuenkirchen bis Karrendorf werden derzeit für den Abschnitt von Neuenkirchen bis zum Knotenpunkt Bäume gefällt und Gehölze zurückgeschnitten. Vor allem sind sogenannte Hybridpappeln betroffen. Diese Bäume wurden zu DDR-Zeiten aufgrund ihres schnellen Wachstums als Windschutz und zur Holzgewinnung gepflanzt.

Ihr Wurzelwachstum führt aber häufig zu Straßenschäden, wie auch im Fall dieser Kreisstraße. Im Zuge des Ausbaus würden die in die Fahrbahn gewachsenen Wurzeln dieser Bäume in jedem Fall entfernt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, informierte die Kreisverwaltung. Damit könnten die Pappeln nicht erhalten werden. Bäume außerhalb des Baufeldes würden nicht gefällt, das betreffe insbesondere einzelne Kopfweiden.

Für die Gesamtmaßnahme liegt die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde vor. Die Fällarbeiten sollen Ende Februar abgeschlossen sein. Die Kreisstraße von Neuenkirchen bis Karrendorf ist seit Jahren in einem schlechten Zustand und seit 2012 in einem Teilbereich von Neuenkirchen bis zum Knotenpunkt zur Kreisstraße 3 kurz vor Leist gesperrt. Nach Beendigung der Straßenbauarbeiten sollen Ersatzbäume gepflanzt werden. Zum einen wolle man Hecken auf insgesamt rund 2450 Quadratmeter neu anlegen. Zudem würden an der Straße 306 Alleebäume und Hochstämme als Baumreihe und in Einzelstellung gepflanzt werden, so die Kreisverwaltung

Von OZ