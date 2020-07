Straßensperrung: Griebenow wieder jederzeit erreichbar

Griebenow

Es gibt Veränderungen bei der Straßensperrung auf der Bundesstraße 109 zwischen der Autobahnauffahrt Greifswald/ Süderholz und Levenhagen. Die Sperrungen sollen jetzt abschnittsweise erfolgen. In den vergangenen Tagen hatten sich wiederholt Anwohner, Vereine, die Gemeinde Süderholz und ansässige Unternehmen dafür stark gemacht, die Region nicht für acht Wochen vollständig abzuschneiden. Zunächst war eine vollständige Sperrung bis Ende August geplant. Fräsarbeiten an der Straße sind bereits erfolgt.

Griebenower Kreuzung meist frei

Zugesagt wird nun vom Straßenbauamt Stralsund, dass der Ort Griebenow entweder aus Richtung Greifswald oder aus Richtung A 20 erreichbar ist, da der Ausbau der Kreuzung Griebenow halbseitig erfolgt.

Ab jetzt ist deshalb ab der Kreuzung in Griebenow in Richtung Greifswald für Anwohner die gefräste Fahrbahn, mit der entsprechenden Vorsicht im Baustellenbereich, befahrbar. Die Bauabschnitte von Griebenow bis zur Anschlussstelle der A 20 und dem Abzweig nach Groß Bisdorf bleiben voll gesperrt.

Griebenow –Levenhagen von 7. und 9. Juli gesperrt

Am Dienstag, dem 7. Juli 2020, ab 8 Uhr, wird bereits der Bereich zwischen Levenhagen und Griebenow und der Anschlussstelle Greifswald angespritzt und ist deshalb nicht befahrbar. Einen Tag später, am 8. Juli, ist geplant, in diesem Bereich die Binder einzubauen. Somit ist auch dann das Befahren – auch für Anwohner – auf der Strecke nicht möglich.

Anschließend kann jedoch die Griebenower Kreuzung in Nord-Süd-Richtung, also aus Richtung Kreuzmannshagen kommend in Richtung Dersekow, wieder genutzt werden. In Richtung Greifswald allerdings dürfen Kraftfahrer – nach den derzeitigen Plänen – erst wieder einen Tag später ab dem 9. Juli um 5 Uhr morgens, unterwegs sein.

