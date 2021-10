Greifswald

Die Ryckbrücke an der Bundesstraße 105 ist sanierungsbedürftig. Das Straßenbauamt Neustrelitz startet am Montag, 11. Oktober, mit den Arbeiten und kündigt halbseitige Straßensperrungen an. Die B105 führt im Westen Greifswalds an Wackerow vorbei Richtung Stralsund.

Die Brücke führe seit 1997 über den Ryck. Während der letzten Fahrbahnsanierung im Jahr 2020 sei festgestellt worden, dass Wasser von der Straße auf die Lager der Brücke laufe. Das könne laut Straßenbauamt zu Schäden führen. Deswegen werden der Korrosionsschutz, ein Dehnungsprofil und sämtliche Fugen der 44 Meter langen Brücke erneuert. Für die Arbeiten veranschlage das Straßenbauamt zwölf Werktage, abhängig vom Wetter.

So könnte die Fahrbahn in der letzten Oktoberwoche wieder freigegeben werden. Die Korrosionsschutzarbeiten erfordern Trocknungszeiten, an denen keine Bautätigkeit möglich ist. Die Instandsetzung der Brücke kostet rund 70.000 Euro.

Von OZ