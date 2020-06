Griebenow

Zu kurzfristig und zur falschen Zeit. Das Urteil von Stefan Schuldt, Leiter der Querbeet-Gärtnerei der Peene-Werkstätten, und Christoph Dragheim von der Griebenower Genussmanufaktur ist eindeutig. Ab Montag soll die Straße bei Griebenow gesperrt werden, erfahren haben sie davon erst vor wenigen Tagen. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 109, der Landesstraße 26 und der A 20 auf Anschlussstelle Greifswald sind für acht Wochen bis Ende August geplant.

Keine langfristige Planung

Die Bioland Gärtnerei Querbeet-Gärtnerei der Peenewerkstätten GmbH liegt direkt an der Bundesstraße, beschäftigt 24 behinderte Mitarbeiter und sieben Gruppenleiter und Verkäufer und betreibt einen Hofladen. „Wir haben extra 2900 Tomatenpflanzen gesetzt, weil wir nicht wussten, dass jetzt in unserer Hauptsaison an der Straße gearbeitet wird und niemand zu uns kommen kann“, sagt Stefan Schuldt. Nicht die Tatsache, dass die Straße überhaupt saniert wird, ärgert ihn, sondern dass es keine Informationen gab. „Da wird uns richtig vor den Bug geschossen. Alles lief nach Corona gerade wieder an und nun das“, sagt er.

Anzeige

Die Straße sollte ursprünglich schon im vergangenen Oktober saniert werden, das wurde verschoben. „Gegen diese Arbeiten haben wir gar nichts, im Gegenteil“, betonen Schuldt und Dragheim. Aber neue Informationen habe es nicht gegeben. Christoph Dragheim und auch Anwohner der Straße seien jetzt nur von Stefan Schuldt informiert worden.

Weitere OZ+ Artikel

Fünf Bauabschnitte ab Levenhagen

Gebaut wird in fünf Abschnitten, informiert das Straßenbauamt jetzt. Zunächst soll ab dem Ende der Ortsumgehung Levenhagen bis Mitte der Kreuzung in Griebenow gearbeitet werden, anschließend von dort weiter bis vor die Zufahrt der Autobahnmeisterei Süderholz. Von dieser Autobahnmeisterei bis zum Ende der B 109 an der Anschlussstelle zur A 20 ist der dritte Abschnitt, bevor es an der Landesstraße etwa 500 Meter weitergeht in Richtung Kandelin. Arbeiten an den Rampen der A-20- Anschlussstelle und am Radweg zwischen Griebenow und der Autobahn folgen. Als letztes soll die alte B 109 im Bereich Levenhagen an der Pumpstation zurückgebaut werden.

Die Kunden sollen doch ihr Auto an der Sperrung stehen lassen und zu Fuß zum Hofladen kommen, wurde Stefan Schuldt gesagt. „Macht das jemand? Wir leben doch von Pendlern, von Menschen, die hier vorbeifahren und anhalten, um frisches Bio-Gemüse mitzunehmen“, erklärt er und meint, er müsse sich jetzt neue Vermarktungsstrategien überlegen. „Aber jeder weiß, dass ich zu viel im Angebot habe“, sagt Schuldt. Vernünftige Preise könne er so nicht erzielen. Zweimal in der Woche bietet die Gärtnerei ihre Produkte außerdem auf dem Greifswalder Markt an. Schuldt: „Das könnten wir ausbauen. Hoffentlich kommen wir dahin, aber für Anlieger soll die Straße ja weitestgehend weiter befahrbar sein.“

Viele Probleme für Querbeet-Gärtnerei

Der Absatz von Tomaten & Co. ist nicht das einzige Problem, das Schuldt hat. Denn nicht geklärt ist bisher, wie die behinderten Mitarbeiter aus Grimmen und Tribsees während der Zeit der Sperrung in die Gärtnerei zur Arbeit kommen. Der öffentliche Bus darf wohl nicht fahren, weiß der Hausleiter bereits. „Wenn wir private Taxiunternehmen beauftragen müssen, kostet uns das noch mehr“, sagt er. Auch Lieferfahrzeuge, die beispielsweise Kartoffeln in den Hofladen bringen, weil es die derzeit nicht im eigenen Angebot gibt, kommen nicht mehr auf den Hof. Diese Waren werden jetzt bis Grimmen geliefert und dann von dort abgeholt. „Ich rechne mit Kosten in Höhe eines guten Mittelklassewagens, die uns diese Kurzfristigkeit des Straßenbauamts bringt“, sagt Schuldt. Wenn die Gärtnerei-Mitarbeiter eher von den Plänen erfahren hätten, hätten sie das gesamte Konzept für diesen Sommer umgestellt, versichert er.

Dazu kommt, dass die Motivation der Mitarbeiter kaputt gehen wird, prognostiziert er: Die vielen Pflanzen wurden umsonst angebaut, die Arbeit ist vergebens, für den Mitarbeiter im Hofladen, der dort lernen soll, eigenverantwortlich zu arbeiten, ist wenig zu tun. Das alles sei in der Arbeit mit Behinderten sehr schwierig.

Gemeinde nicht informiert

Alexander Benkert, Bürgermeister der Gemeinde Süderholz: „Nur durch Zufall haben wir vom Beginn der Arbeiten und der Sperrung als Gemeinde erfahren.“ Quelle: Anja Krüger

Auch die Gemeinde Süderholz hätte von den Bauarbeiten erst kurzfristig erfahren, ergänzt Christoph Dragheim. „Wir haben davon durch Zufall bei einem anderen Termin mit dem Grimmener Straßenmeister erfahren“, sagt Bürgermeister Alexander Benkert. Und weil die Gemeinde ihre Einwohner informieren wollte, habe sie selbst recherchiert und am Mittwochabend auf der Internetseite des Straßenbauamtes von den geplanten Arbeiten und der Sperrung gelesen und diese Informationen dann auch auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. „Aber das ist schon sehr knapp“, sagt Benkert. „Wir hätten uns das im Interesse der Anwohner anders gewünscht“.

Arbeitsplätze gehen verloren

„Viele sehen sicher jetzt auf der A 20 die Sperrungs- und Umleitungsschilder“, sagt Dragheim. Er selbst betreibt die Vorpommersche Genussmanufaktur in Griebenow gemeinsam mit Daniel Bense, bietet dort beispielsweise Waren im Laden und Bistro an. „Wir hatten jetzt zwei Arbeitsplätze ausgeschrieben, die wir besetzen wollten. Diese Ausschreibung ziehen wir zurück, weil wir mit wesentlich weniger Menschen rechnen, die zu uns finden“, erklärt er. „Diese Arbeitsplätze wird es vorläufig nicht geben.“ Dabei habe die Entwicklung in den letzten Tagen wirklich gut ausgesehen, die Menschen kamen nach der kargen Corona-Zeit wieder gern nach Griebenow. Dragheim: „Wenn wir eher von der langfristigen Sperrung gewusst hätten, hätten wir unsere Arbeit darauf eingestellt, beispielsweise Catering-Aufträge angenommen statt vorrangig auf den Laden zu setzen.“

Anwohner vom Busverkehr abgeschnitten

Schlimm werde diese Zeit sicher auch für einige Anwohner, ist sich Dragheim sicher. „Sie sind vom öffentlichen Busverkehr abgeschnitten“, sagt Schuldt. Er weiß von einem Fall, in dem schon die Verwandtschaft beauftragt wurde, zu helfen und einzukaufen. Laut Straßenbauamt Stralsund sollen die Anwohner lediglich vom Baubetrieb, der GP Verkehrswegebau Papenburg GmbH Grimmen, informiert werden. Eine Information über eventuelle Einschränkungen im Personennahverkehr erfolge über die Busbetriebe.

Fest steht, am Dienstag um 7.30 Uhr wird gefräst. „Dann müssen wir unseren Marktwagen auf den Weg nach Greifswald gebracht haben“, erzählt Stefan Schuldt. Ob er abends wieder zurück auf den Griebenower Hof kommt, weiß er nicht.

Umleitung über Dersekow

Nach diesen Fräsarbeiten soll laut Auskunft des Straßenbauamtes Stralsund die Bundesstraße und teilweise auch die Landesstraße eine neue Deck- und Binderschicht erhalten. Dafür sind Vollsperrungen notwendig. Im Senkenbereich der L 26 ist ein Komplettausbau der Fahrbahn geplant.

Umgeleitet wird offiziell über die Landesstraße L 261 Hinrichshagen, Dersekow, Görmin, Trantow weiter über die Bundesstraße B 194 Poggendorf und umgekehrt. Anliegerverkehr soll mit Einschränkungen möglich sein, informiert der Leiter des Stralsunder Straßenbauamtes, Ralf Sendrowski.

Mehr zum Autor

Von Almut Jaekel