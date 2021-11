Greifswald

Jugendlichen in Greifswald fehlen Orte, an denen sie ihre Freizeit verbringen können. Das haben die Streetworker der Stadt in Gesprächen erfahren: „Es gibt wenige dafür vorgesehene öffentliche Orte, an denen sie sich draußen treffen können, um beispielsweise Musik zu hören. Zudem gibt es wenige überdachte Plätze, an denen Kinder und Jugendliche sich im Freien aufhalten können. Das ist ein Riesenmangel“, sagt Erik Völskow (24).

Es müssten neue Plätze geschaffen werden, sagt er. Eine der wenigen überdachten Ausnahmen sei der Dubnaring in Schönwalde I. Völskow und seine drei Kollegen Mareen Reschke (31), Jan Peter Götz (31) und Laura Heuer (24) gehören zum Internationalen Bund, einem Träger der Jugendhilfe.

Misstrauen gegenüber Streetworkern

Die Vier haben ihre Stellen im Juli angetreten. Vorher gab es für knapp ein Jahr keine Streetworker in Greifswald. Völskow kommt aus der Jugendhilfe in Wolgast, Mareen Reschke hat vorher Wohngruppen betreut und Jan Peter Götz sowie Laura Heuer sind Erzieher und pendeln nun von Stralsund aus nach Greifswald.

„Die Kontaktaufnahme gelingt. Aber wir wissen auch, wann wir uns zurückziehen müssen. Überwiegend wird aber positiv auf uns reagiert“, sagt Mareen Reschke über die ersten Wochen, in denen die Streetworker Jugendliche sowohl in Schönwalde I und II, im Ostseeviertel als auch in der Innen- und Südstadt angesprochen haben, um Beziehungen aufzubauen. „Da ist aber auch immer noch ein Misstrauen, weil sich die Kinder und Jugendlichen fragen: ,Wer sind die Leute und können die uns wirklich helfen?’“

Ihre Arbeit bedeute, dauerhaft in Kontakt und vor allem für die Jugendlichen da zu sein – nicht dafür zu sorgen, dass diese ihre Treffpunkte verlassen, weil Anwohner sich mokieren oder belästigt fühlen, erklärt Mareen Reschke. Ziel sei es, den Lebensalltag der Jugendlichen zu verbessern, aber nicht „für Ruhe zu sorgen.“ Erik Völskow ergänzt: „Verdrängung wäre im Endeffekt sogar schlecht für unsere Arbeit. Im schlimmsten Fall wechseln die Treffpunkte und wir müssen unsere Klientel immer wieder neu suchen.“

Greifswald finanziert Jugendhilfe Der Jugendhilfeträger Internationaler Bund übernimmt im Auftrag der Stadt Greifswald die Straßensozialarbeit. Dazu kam es, weil es seit Sommer 2020 keine Streetworker mehr in Greifswald gab. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald beendete die Arbeit der letzten zwei Straßensozialarbeiter, weil sie nicht in der Fläche, sondern nur in einer Stadt arbeiteten. Nach Protesten gegen den Wegfall machte die Bürgerschaft den Weg frei, neue Stellen für mindestens drei Jahre zu schaffen. In diesem Jahr stehen insgesamt 301.700 Euro für Streetwork zur Verfügung, davon 124.500 Euro vom Landkreis. Kontakt: Pestalozzistraße 11/12, 03834 / 77 63 55 oder streetwork-greifswald@ib.de

Sie wollen deswegen die Ideen der Jugendlichen einholen, um konkrete Probleme zu verbessern. Jugendzentren wie das „Takt“ oder die „Schwalbe“ hätten speziell für Jugendliche im Alter ab 14 Jahren aufwärts zu früh geschlossen, stellt Jan Peter Götz fest, sodass längere Öffnungszeiten eine Lösung sein könnten. „Für die Älteren ist es schade, weil es für sie kaum geeignete Orte gibt. Deswegen wollen wir schauen, wie wir neben Gesprächen mit bestehenden Vereinen auch in unseren Räumen Treffpunkte schaffen.“

Es käme bisher nur selten vor, dass Jugendliche aus der Innenstadt Angebote in Schönwalde nutzen oder umgekehrt, denn es gebe eine Hemmschwelle. „Hier könnte man über ein Jugendticket für den ÖPNV nachdenken, um bessere Verbindungen zu schaffen“, sagt Götz.

Neue Treffpunkte für Jugendliche

In den kommenden Wochen wollen die Straßensozialarbeiter ihre Räume in der Pestalozzistraße ausbauen: Ein Freizeitraum mit Sitzsäcken solle entstehen, ein Beratungsraum, dazu ein Zimmer, in dem Filmabende stattfinden. In der hauseigenen Küche können die Streetworker Kochabende anbieten und auf dem Gelände immer wieder kleine Feste veranstalten – wie in der vergangenen Woche als sie zu Musik und Workshops eingeladen haben. Zudem wollen sie einen Transporter zu einem mobilen Treffpunkt ausbauen.

„Der Vorteil unseres Standortes ist, dass wir hier viele Möglichkeiten haben. Allerdings ist er auch eine Hürde, weil manche Kinder und Jugendliche den Weg aus einem anderen Stadtteil scheuen“, schätzt Mareen Reschke ein. Werbung für sich machen die Vier auch in den sozialen Netzwerken: Neben Instagram sind sie auf dem Dienst TikTok mit kurzen Videos aktiv.

Von Christopher Gottschalk