Greifswald

Peter Multhauf spricht aufgeregt. Er verteidigt seinen Stadtteil Schönwalde I, er will in diesem Moment das Image der Freizeitanlage am Dubnaring retten. „Dramatisieren Sie die Situation doch nicht“, entgegnet der Ortsrat einem aufgebrachten Einwohner. „Hier wird gesoffen, hier wird gedealt. Wenn diese Jugendlichen da sind, dann gehen Familien da doch nicht mehr hin“, monierte der kurz vorher.

Der Ortstermin der Ortsteilvertretung Schönwalde I/ Südstadt am Dienstagabend mit Einwohnern, Polizei und Verwaltung an der Freizeitanlage am Dubnaring macht klar, dass der Ort die Gemüter weiter erhitzt.

Fördermittel für Schönwalde I

Nachdem Unbekannte die Freizeitanlage zum Jahreswechsel beschädigt hatten und Jugendliche in der OSTSEE-ZEITUNG den Ort als Drogenumschlagplatz beschrieben hatten, streben die Ortsteilvertreter nach ihrer Sitzung am Dienstagabend nach mehr Geld und mehr sozialen Angeboten im Stadtteil.

Wie können Interessen der Jugendlichen, Familien mit Kindern und Anwohnern unter einen Hut gebracht werden? „Ich unterstütze energisch einen Anlauf, Schönwalde I in das Programm ’Soziale Stadt’ aufzunehmen“, sagt Peter Multhauf (für FDP/Kompetenz für Vorpommern/Bürgerliste).

Neues Landesprogramm „Sozialer Zusammenhalt“

Von den Fördergeldern solle ein Quartiersmanagement finanziert werden, das ähnlich wie das Quartiersmanagement im Nachbarstadtteil Schönwalde II sozialer Trennung entgegensteuert. Das soziale Miteinander solle unter anderem durch Stadtteilfeste und Projekte aus dem Stadtteil gefestigt werden. Bund und Länder finanzieren mit den Fördermitteln Projekte in Stadtteilen mit „besonderem Entwicklungsbedarf.“

Unbekannte haben Teile der Fassade an der Aula der Grundschule Greif beschädigt. Quelle: Christopher Gottschalk

Unter dem neuen Namen „Sozialer Zusammenhalt“ wird das Programm seit Beginn des Jahres von Bund und Land fortgeführt. Den Bedarf für ein Quartiersmanagement sehe man in Schönwalde I, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Man überlege zudem, wie eine Finanzierung auch ohne Fördermittel gelingen könne.

Mehr Streetworker für den Stadtteil

Neben dem Antrag auf Fördermittel erneuern die Ortsteilvertreter einstimmig ihre Forderung nach mehr Straßensozialarbeitern für Greifswald. Die Stadt solle prüfen, ob und wie sie mehr Stellen für Streetworker finanzieren kann. Die Zuständigkeit für die Straßensozialarbeit ging 2011 mit der Kreisgebietsreform von der Stadt auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald über. Der wehrt sich bisher gegen eine Aufstockung der zwei Stellen für Greifswald. „Die Möglichkeiten, die wir auf Ebene der Stadt haben, um Straßensozialarbeit aufzustocken, sollten wir nutzen“, plädiert Sandy Preusche (für Linke und Tierschutzpartei).

Schaden an Freizeitanlage Die Stadt eröffnete die Freizeitanlage am Dubnaring nach drei Monaten Bauzeit im September 2019 als Areal für alle Generationen in Schönwalde I. Rund 275 000 Euro aus Städtebaufördermitteln und dem Stadtsäckl flossen in überdachte Sitzmöglichkeiten, einen Kinderspielplatz und Bewegungsgeräte. In den direkt daneben liegenden Sportplatz waren vorher bereits 400.000 Euro geflossen. Bereits einen Monat nach Eröffnung der Freizeitanlage wurden Überdachungen beschädigt und Hakenkreuze auf die Anlage geschmiert. Zum Jahreswechsel 2019/20 wurden Sitzgelegenheiten, Verkleidungen und Mülleimer demoliert. Lokalpolitiker, Verwaltung und Betroffene suchen seitdem nach Lösungen.

Freizeitanlage am Dubnaring beliebter Treffpunkt

Unterstützung von Streetworker Hans-Jörg Guderian: „Wie stehen die Stadt und politische Gremien zur Straßensozialarbeit? Die Pubertierenden auf der Straße müssen begleitet werden und sie müssen wissen, wann jemand da ist, mit dem sie reden können.“ Seit Monaten kümmert Guderian sich alleine; eine erkrankte Kollegin sei nun zurück im Dienst. Weil die Stadt die Notwendigkeit ebenfalls sehe, prüfe sie, ob und wie Streetworker über einen Träger finanziert werden können.

Jugendliche bräuchten Plätze, an denen sie ihre Zeit verbringen, nur gebe es diese Plätze kaum noch, so Guderian. Deswegen sei die Freizeitanlage am Dubnaring beliebt, werde tagsüber, wenn Guderian vor Ort ist, auch von Jugendlichen und jungen Eltern mit ihren Kindern genutzt.

Unbekannte haben Teile der Fassade der Greif-Schule zerstört. Quelle: Christopher Gottschalk

Dass Kinder und Jugendliche Anlagen beschmieren oder randalieren, müsse man verkraften, so Guderian. An der Greif-Schule waren vor kurzem Fassaden beschädigt worden. Alkohol- und Drogenkonsum werde man nicht verhindern, sondern an andere Orte im Freien verdrängen, sagt Kira Wisneswki (Grüne). Jugendliche bräuchten andere Angebote wie Jugendklubs mit längeren Öffnungszeiten oder E-Sport-Vereine. Direkt vor Ort würde zudem mehr Beleuchtung helfen, schätzt ein Polizeibeamter ein. Nachdem in den vergangenen Wochen mehr Präsenz gezeigt wurde, wollen Mitglieder der Stadtverwaltung und der Polizei das weitere Vorgehen bei einem Treffen am Freitag festlegen.

Lesen Sie auch:

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk