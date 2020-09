Rostock

Verdi hat für Freitag und Samstag ab 8 Uhr die Mitarbeiter bei der Deutschen Post AG in Mecklenburg-Vorpommern zu gezielten Warnstreiks aufgerufen. Davon betroffen sind unter anderem die Orte Wismar, Güstrow, Greifswald, Bad Doberan, Ribnitz-Damgarten, Neustrelitz, die Paketzustellung Rostock und Amt Carbäk/Rostocker Heide.

Damit bleiben an diesem Wochenende bis zu 440 000 Briefe und bis zu 50 000 Pakete liegen. Hiervon sind rund 360 000 Haushalte betroffen. Auch in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Brandenburg wird an beiden Tagen gestreikt.

Anzeige

Keine Warnstreiks am Montag und Dienstag

Die Gewerkschaft fordert für die rund 140 000 Tarifbeschäftigten bundesweit eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Zudem verlangen sie für die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Montags keine Briefe mehr in MV? Post will nur noch an fünf Tagen zustellen

Für Montag und Dienstag sind keine Warnstreiks vorgesehen. Der nächste Verhandlungstermin findet an diesen Tagen (21./22. September) in Kassel statt. „Die Warnstreiks der letzten Tage waren nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie entschlossen die Beschäftigten sind, ihren berechtigten Anspruch am Unternehmenserfolg einzufordern“, so Verdi-Fachbereichsleiter Postdienste Nord Lars-Uwe Rieck.

Von OZ