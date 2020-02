Streik in Greifswald: Darum fahren Dienstag und Mittwoch auch keine Schulbusse

Greifswald

Die Busfahrer in der Hansestadt Greifswald sind wieder in den Warnstreik getreten: Am Dienstag und Mittwoch fahren keine Stadtbusse.

Während bei den vorherigen Streiks der Schülerverkehr durch Subunternehmen sichergestellt wurde, können die Schüler dieses Mal nicht zu den Schulen gebracht werden.

Subunternehmer werden als Streikbrecher beschimpft

Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Steffi Borkmann, Sprecherin der Greifswalder Stadtwerke erklärt. „Wir haben erst am Montag um 17 Uhr aus dem Radio von dem erneuten Streik erfahren“, sagt sie. „Es ist die erklärte Politik von Verdi möglichst spät oder gar nicht über Streiks zu informieren, damit es uns unmöglich ist, Ersatz zu organisieren.“

Außerdem würde das Subunternehmen nicht mehr den Schülerverkehr übernehmen, weil „das Personal unser befreundeten Subunternehmer dem emotionalen Druck, als Streikbrecher beschimpft zu werden, nicht länger standhalten“ würde, sagt Borgmann. „Dafür haben wir Verständnis, wenn wir es auch sehr im Interesse der Schülerbildung bedauern.“

„Sonst verpufft die Wirkung von Streiks “

Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz-Pliete bestätigt die späte Information über die geplanten Streiks. „Wenn wir es nicht so machen, würde die Wirkung verpuffen“, sagt er. Beschimpfungen gegenüber Busfahrern, die sich nicht an Streiks beteiligen, lehnt er hingegen strikt ab. „Die Kollegen anzusprechen ist in Ordnung. Alles andere geht gar nicht. Das sage ich den Leuten auch so deutlich.“

An den Greifswalder Schulen hat die Organisation der Eltern trotz des Streiks offenbar gut funktioniert. Ute Prochnow, Schulleiterin der Käthe-Kollwitz-Grundschule, sagt, sie habe keine Auswirkungen gespürt. „Alle Kinder waren da“, sagte sie.

Von Stefanie Ploch