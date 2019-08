Greifswald

Die Grünen kämpfen seit Jahren für eine Biotonne (Grüne Tonne) in Vorpommern-Greifswald. „Wir starten einen neuen Vorstoß“, kündigt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Waldemar Okon an. In der kommenden Woche ist dazu Gelegenheit, dann beginnt die Debatte über das ab 2020 geltende Abfallkonzept.

In der Kreisstadt gab es die Grüne Tonne schon

Vor der Kreisgebietsreform gab es mehr Komfort in Greifswald. Auch an Feiertagen wurden Tonnen geleert, Grünschnitt kostenlos abgeholt. Es gab eine Biotonne. Am 1. Januar 2017 war Schluss, denn im Rest des Kreises gab es das nicht. Allerdings wird seit 2018 eine zweimal jährliche straßenweise Abholung von Grünschnitt in Greifswald angeboten.

Der Greifswalder Innenstadtbewohner Dr. Thomas Nowotny wünscht sich die Biotonne zurück, um dort zum Beispiel Gemüsereste zu entsorgen. Grünschnitt zum Wertstoffhof am Eckhardsberg zu bringen, verursache unnötigen Verkehr und belaste die Umwelt, argumentiert er.

Neubrandenburg hat die Tonne/der Rest des Kreises nicht

In den Nachbarkreisen setzt man bereits überwiegend auf die Biotonne. Im Landkreis Rostock ist sie seit Langem und sie habe sich bewährt, betont Pressereferent Michael Fengler. In der Mecklenburgischen Seenplatte gibt es die Biotonne nur in der Kreisstadt Neubrandenburg. Vorpommern-Rügen ist für die Grünen des Kreises das Vorbild. „Dort wird grundsätzlich am Wohnort eine Biotonne zur Verfügung gestellt“, argumentiert Okon. „Größere Mengen können zu Wertstoffhöfen gebracht werden und die Abfallgebühren sind trotzdem nicht höher.“

„Die flächendeckende Einführung der Bioabfallsammlung ist eine Erfolgsgeschichte“, betonen unisono Kreissprecher Olaf Manzke und der Chef der Abfallwirtschaft, Torsten Ewert. Schließlich fordere der Bund seit 2015 die getrennte Erfassung von Bioabfällen. Wer die Möglichkeit dafür hat, kann alternativ kompostieren. „Das mache ich zum Beispiel“, sagt Manzke.

Erstmals mehr als 100 Kilogramm je Einwohner

In Vorpommern-Rügen konnte die Menge eingesammelter organischer Abfälle stetig gesteigert werden. Von 2016 mit etwa 17.000 Tonnen wuchs das Aufkommen auf voraussichtlich etwa 26.000 Tonnen in diesem Jahr. Das wären mehr als 100 Kilogramm je Einwohner. Ein Detektionssystem und gute Öffentlichkeitsarbeit sorgten für eine „hervorragende Qualität“ des Sammelgutes, so Ewert. Der Fremdstoffanteil, zum Beispiel Plastik, liege deutlich unter einem Prozent.

Mit dem eingesammelten Abfall produziert ein Werk in Reinberg jährlich etwa 11 000 Tonnen Kompost. Landwirte sowie Garten- und Landschaftsbaubetriebe würden ihn abnehmen, so Ewert. Der Kompost sei qualitätsgeprüft und verfüge über ein Gütesiegel.

Jeannette von Busse, Chefin der größten Fraktion im Kreistag von Vorpommern-Greifswald, der CDU, überzeugt das nicht. Auch die Linken können sich mit der Biotonne an den Häusern nicht anfreunden.

Sie könne den Wunsch einiger Bürger nach einer Biotonne verstehen, sagt von Busse. „Im Unterschied zu anderen Kreisen ist es bei uns im Landkreis aber schon jetzt an vielen Stellen möglich, Grünschnitt und Gartenabfälle kostenlos auf Wertstoffhöfen oder in speziell dafür bereitgestellten Containern zu entsorgen“, betont sie. Außerdem sei geplant, künftig Biotonnen auf den Wertstoffhöfen aufzustellen.

CDU und Linke wollen erst Abnahme des Kompost sicherstellen

Es gehe nicht nur um das Abholen, sondern auch die Verwertung beziehungsweise Entsorgung, sagt von Busse. „Aufgrund geänderter Vorschriften wie der Düngemittelverordnung ist die anschließende Verwertung des Kompostes nicht sichergestellt.“ Die müsse geklärt sein. Linke-Fraktionschef Michael Harcks sieht das auch so. Er erinnert an den Widerstand von Reinbergern gegen das dortige Kompostwerk. Wegen der Geruchsbelästigung formierte sich 2017 eine Bürgerinitiative gegen den Betrieb.

Grüne: Vorpommern-Greifswald hat die schlechtesten Bedingungen

Harcks sieht noch ein weiteres Problem. In warmen Sommern wie 2018 ist bei 14-tägiger Abholung schnell „Leben in der Biotonne“. Die Kreisverwaltung halte die Biotonne zumindest derzeit weder ökonomisch noch ökologisch für sinnvoll, informiert Sprecher Achim Froitzheim. Man benötige nicht nur Tonnen, sondern auch spezielle Fahrzeuge, Mitarbeiter sowie einen Bearbeitungsplatz nebst eigener Oberflächenwasseraufbereitung.

Waldemar Okon hält dagegen. Die Bürger Vorpommern-Greifswalds hätten die schlechtmöglichsten Bedingungen. „Sie haben keine Biotonne, sie dürfen ihre Restgartenabfälle nicht verbrennen, obwohl sich nicht alles kompostieren lässt. Dafür müssen sie die pflanzlichen Abfälle auf eigene Kosten und mit eigenen Fahrzeugen zu einem Wertstoffhof bringen.“

Laut der aktuellen Analyse der Ostmecklenburgisch Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH (OVVD) von 2019 sind, bezogen auf die Masse, 28 bis 35 Prozent des Hausmülls in Vorpommern-Greifswald Bio- bzw. Grünabfall. Der Entwurf des Abfallkonzepts geht von künftig etwa 90 Tonnen Bio/ Grünabfall pro Einwohner aus. Eine Biotonne würde pro Einwohner zehn Euro Kosten jährlich verursachen, heißt es dort. Die Anlieferung organischer Küchenabfälle zu den Wertstoffhöfen soll kostenfrei sein. Dort soll es Biotonnen geben. An ausgewählten Standorten soll der aus dem Grünabfall erzeugte Kompost verkauft werden.

Kontakt zum Autor:

Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer