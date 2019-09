Scheitert Greifswalder Vorzeigewohnprojekt in letzter Minute?

Greifswald

Jetzt geht es Spitz auf Knopf am Ryck. Am 16. September entscheidet die Bürgerschaft, ob die Berliner Projektentwicklungsgesellschaft UTB sieben Hektar städtisches Land am Ryck (Bebauungsplan 55) kaufen kann oder nicht. Anschließend soll die UTB ein Modellprojekt des sozialen Wohnungsbaus mit einem für Greifswald neuartigen Verkehrskonzept für etwa 1400 Bürger verwirklichen. Die CDU will, dass stattdessen die Stadt die Grundstücke zwischen der Marienstraße und der Straße An den Wurthen erschließt und öffentlich ausschreibt. Dann könnten hier beispielsweise auch die von der CDU seit langem geforderten Eigenheime entstehen.

CDU erwägt Strafanzeige wegen Untreue gegen OB

Nach Ansicht der Christdemokraten hat die UTB die von der Bürgerschaft beschlossenen Bedingungen für den Verkauf der Flächen des B-Plans 55 nicht ausreichend erfüllt. Wenn Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) jetzt nicht die Bürgerschaft beteilige, überlege er, eine Strafanzeige wegen Untreue gegen den OB zu stellen, unterstützt Prof. Frank Hardtke (Kompetenz für Vorpommern). „Es liegen keine unterschriftsreifen Verträge vor.“ CDU und KfV sehen beispielsweise die Finanzierung der voraussichtlich mehr als 20 Millionen Euro für Kauf und Erschließung der Fläche als nicht gesichert an, was die UTB laut Beschluss nachweisen muss.

Verkauf muss nach Bürgerschaftsbeschluss erfolgen

Wenn die CDU scheitert, ist der Verkauf der Grundstücke an die Ryck GmbH mit der UTB als Gesellschafter nur noch eine Frage von Tagen. Laut gültigem Bürgerschaftsbeschluss muss der erfolgen, wenn die UTB die Bedingungen erfüllt. „Dazu gehören zum Beispiel ein Masterplanverfahren mit Bürgerbeteiligung, die Weiterveräußerung von 60 Prozent der Fläche an kommunale Gesellschaften oder Genossenschaften“, erläutert der OB. Für ein Fünftel der Wohnungen sind bezahlbare Mieten vorgeschrieben. Diese Bedingungen seien erfüllt, die Auflagen zur Finanzierung seien teilweise sogar übererfüllt.

Der Plan für die Hafenstraße Der Masterplan für das städtische Land zwischen der Marienstraße und An den Wurthen sowie der Bebauungsplan 55 wurden am 22. August 2018 beziehungsweise dem 29. April 2019 mit Zwei-Drittel-Mehrheiten beschlossen. Ziel ist eine gute soziale Durchmischung. Die Spanne reicht von Sozialwohnungen (5,50 Euro je Quadratmeter) bis zu teuren Eigentumswohnungen. Partner der UTB, die nun im nächsten Schritt über die Ryck GmbH das Gelände erschließen soll, sind lokal die WVG, die WGG und Diakonie sowie überregional die Berliner Genossenschaft BeGeno 16. Diese ist auch bei anderen Projekten ein Partner der UTB, darunter aktuell in Berlin eines für knapp 4000 Wohnungen. Diese Partner bauen ab der zweiten Reihe Richtung Alter Friedhof. Für die Bebauung der ersten Reihemit Eigentumswohnungen und Gewerberäumen im Untergeschoss soll ein Investor aus MV sorgen, mit dem die UTB noch 2019 einen Kaufvertrag schließen will. Dieser muss mehr als den Verkehrswert für die Grundstücke bezahlen, um so den Preis für die Gesellschaften zu subventionieren, die bezahlbaren Wohnraum schaffen. Laut UTB wurde eine Absichtserklärung (Letter of Intent) mit dem Investor unterschrieben. In einem mehrstöckigen Mobilitätszentrum und Dienstleistungszentrum soll es Parkplätze, eine Bus-Haltestelle, Carsharing-Angebote, Fahradstellplätze, eine Paket-Abliefer- und Anlieferstation, eine zentrale Entsorgungstation und anderes geben, um ein weitgehend autofreies Quartier mit rund 700 Wohnungen schaffen zu können.

So könnte sie aussehen, die Häuserzeile an der Uferpromenade des Ryck. Foto: BE Berlin GmbH Quelle: BE Berlin

Vorzeigeprojekt auf der Kippe

Mit der vorgesehenen Anhörung im Bauausschuss wurde die letzte Hürde genommen, sofern nicht das Stadtparlament am 16. September anders entscheidet. „Die Informationen der Verwaltung zur Erfüllung des Vertrags lassen viel Interpretationsspielraum“, sagt FDP-Bürgerschaftsmitglied David Wulff. Wenigstens eine Ehrenrunde sollte sein. Man kann es glauben oder nicht glauben, dass die Voraussetzungen erfüllt sind“, unterstützt Bauausschussmitglied Christian Radicke (Bürgerliste). „Ich wünsche mir, dass dieses innovative Projekt gelingt, glaube es aber nicht.“

Investor steht in den Startlöchern

Dank des beschlossenen B-Plans besteht Baurecht an der Hafenstraße. „Laut Vertrag müssen wir ein Jahr nach Vertragsabschluss mit der Erschließung beginnen“, erläutert UTB-Geschäftsführer Klaus Boemer. „Wir wollen aber früher anfangen.“ Die Gesellschaft habe einen Darlehensvertrag für Kauf und Erschließung mit einer deutschen Bank abgeschlossen und das nötige Eigenkapital nachgewiesen. Boemer war während der nichtöffentlichen Sitzung des Bauausschusses im Rathausfoyer anwesend, wurde aber von keinem Mitglied des Gremiums hereingebeten, um Rede und Antwort zu stehen.

Regionale Unternehmen außen vor

Boemer weist die Kritik des Bauausschussvorsitzenden Jürgen Liedtke ( CDU) zurück. Dieser hätte sich statt des „hochgradig experimentellen Verfahrens“ mit der UTB, die Entwicklung durch Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG) und regionale Firmen gewünscht. Dass nun an der Ryck GmbH entgegen ursprünglichen Planungen nur die UTB beteiligt sei, verstärke seine Zweifel. „Die GmbH hat nur ein Stammkapital von 50 000 Euro“, pflichtet Frank Hardtke bei. Nur die stünden zur Verfügung, wenn der Grundstücksbesitzer Ryck GmbH in Insolvenz gehe. Bei der Beteiligung von WGG und WVG hätten Greifswalder Schwergewichte hinter der GmbH gestanden.

Die Ryck GmbH sei eine reine Erschließungsgesellschaft, so dazu Boemer. Den Bau von Häusern übernähmen die Partner, die vollerschlossene Grundstücke kauften. „Wir werden Ende September/Anfang Oktober einen Kaufvertrag mit der UTB über das voll erschlossene Baufeld 6 abschließen, auf dem dann Sozialwohnungen errichtet werden sollen“, bestätigt WVG-Sprecherin Jana Pohl. „Die WGG steht ebenfalls zum Projekt“, so Boemer.

Linke Mehrheit für das Bauvorhaben steht wohl

Dass die Bürgerschaft für das Ansinnen der CDU stimmt, ist indes sehr unwahrscheinlich. Die linke Mehrheit in der Bürgerschaft steht offenbar. Alles sei im Lot, die CDU treffe eine „falsche Feststellung“, sagt Jörn Kasbohm, Fraktionsvorsitzender Linke/Tierschutzpartei. Die Wahrheit hätte sich die CDU-Fraktion von den Juristen in ihren Reihen erklären lassen können. „Alle vertraglichen Anforderungen sind gemeistert, teilweise übererfüllt“, stellt sich auch SPD-Fraktionschef Andreas Kerath hinter den grünen OB. „Wer etwas anderes behauptet, sagt dir Unwahrheit und will in billigster Populistenmanier die Bevölkerung in die Irre führen.“

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer will sich erst einmal intensiv mit den Unterlagen auseinandersetzen. Mit dem Modellprojekt ausgerechnet in dieser 1A-Lage habe er sich allerdings nie anfreunden können.

