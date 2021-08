Streit um Laubfrösche im Greifswalder Baugebiet – Arbeiten gehen weiter

Greifswald

Fallen streng geschützte Laubfrösche den Erschließungsarbeiten für ein Wohngebiet an der Hafenstraße zum Opfer? Am Donnerstag fahren Lkw auf dem Gelände des Bebauungsplanes 55, ein Bagger hebt Erde aus. Das Vorhaben der Berliner UTB Greifswalder Projektentwicklungsgesellschaft auf dem rund sechs Hektar großen Areal zwischen Marienstraße und An den Wurthen hat wieder Fahrt aufgenommen. Weil Laubfrösche in dem Gebiet nachgewiesen wurden, mussten die Arbeiten zunächst ruhen, bis die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald Ende Juli eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat.

Dass die Laubfrösche durch vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen andernorts effektiv geschützt werden, bezweifelt jedoch Biologe Jan-Hinnerk Schwarz von der Greifswalder Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz BUND. Sie sind gesetzlich geschützt, ihr Lebensraum darf nicht zerstört werden. Die Frösche wurden in dem Gebiet gesichtet und gehört, ihr Vorkommen ist somit nachgewiesen. Das bestätigt eine Sprecherin des Kreises. Erste Hinweise auf den Laubfrosch hätten den Landkreis 2020 erreicht. Die Nachweise und das Fotomaterial wurden an die Behörde weitergeleitet.

BUND hofft auf Rettung der Laubfrösche

Es sei davon auszugehen, dass die Frösche sich weiterhin in dem Gebiet aufhalten, so Schwarz. Dort war ein temporäres Flachwasser entstanden, ein ideales Habitat für die Fortpflanzung der Frösche, das sich nach Abrissarbeiten 2017 entwickelt hat. Sowohl Jung- als auch Alttiere würden den umliegenden Bereich mit seinen verschiedenen Pflanzen weiter nutzen, schätzt Schwarz ein. „Am besten wäre es, bis zum kommenden Frühjahr zu warten und auch die Laichklumpen aus dem Flachwasser in ein anderes Gewässer umzusetzen“, sagt er.

Doch realistisch ist das nicht, weiß auch Schwarz. Der BUND wurde aktiv, weil sich besorgte Bürger an ihn gewandt hatten und er hat nun eine Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehörde wegen Verstößen gegen das Bundes- und Landesnaturschutzgesetz gestellt, in der die Naturschützer argumentieren, dass neben dem Laubfrosch auch andere geschützte Arten und gefährdete Pflanzen vorkommen. Ihr Lösungsvorschlag: Östlich des B-Plan-Gebietes in Richtung Treidelpfad sollten in diesem Herbst Ersatzlaichgewässer angelegt werden. So könne die Laubfroschpopulation überleben, ohne dabei die Erschließungsarbeiten unnötig zu behindern, heißt es in dem Schreiben.

30 Laubfrösche in der Hafenstraße

Den Naturschützern gehe es nicht darum, das Bauprojekt zu stoppen, betont Schwarz. Vielmehr wollen sie, dass der Konflikt zwischen Artenschutz und Bauvorhaben effektiv gelöst wird, ohne dass die vorhandene Population vernichtet wird. Damit sei jedoch zu rechnen, wenn die Arbeiten weitergehen. Laut Schwarz belegen Videoaufnahmen, dass es sich um rund 30 Exemplare des Laubfrosches handelt, die vermutlich aus dem Gebiet eingewandert sind, dass zum Ersatzlaichwasser werden soll.

Ausgleichsmaßnahme in Eldena

Als Ausgleichsmaßnahme sei die Aufwertung des Friedhofsteiches in Eldena geplant, informiert UTB-Geschäftsführer Klaus Boemer. Das städtische Grünflächenamt habe Mitte Juni bestätigt, dass die Fläche genutzt werden könne. Aus Boemers Sicht ergibt die mehrfache Begehung des B-Plan-Gebietes, bei der kein Frosch oder Laich gefunden wurde, dass derzeit kein Frosch auf dem zukünftigen Wohngebiet lebt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Boemer verweist auf die Genehmigungen der zuständigen Behörde und lehnt damit eine weitere Verzögerung der Arbeiten ab. Er respektiere die Arbeit der Naturschützer. Aber: „Aus meiner Sicht sollte man das Tierwohl nicht über das Wohl der Allgemeinheit stellen“, sagt Boemer. Damit gemeint ist der Bau dringend benötigter Wohnungen, unter anderem 100 Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen, die die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft WVG bis Ende 2023 errichten will. Die UTB hat in den vergangenen Jahren mehrere Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt.

Verzögerungen im Wohngebiet Das Areal für den B-Plan 55 erwarb das Berliner Unternehmen UTB 2019 von der Stadt Greifswald. Ursprünglich sollte die Erschließung im Frühjahr 2020 beginnen, doch wegen mehrerer Verzögerungen ist der Zeitplan mittlerweile um ein Jahr in Verzug geraten. Zunächst mussten Böden ausgetauscht und deponiert werden, anschließend stieg das Grundwasser stark an. Für die Ableitung in den Ryck liegt eine Genehmigung vor. Auf dem Gebiet sollen insgesamt rund 1100 Greifswalderinnen und Greifswalder leben. Es entsteht ein Mix aus frei finanzierten Wohnungen und solchen mit Mietpreisbindung: Insgesamt 124 der 700 Wohnungen werden maximal 7,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter kosten.

Landkreis: Maßnahme ist alternativlos

Am Friedhofsteich Ecke Lindenstraße/Gartenstraße sollen laut Kreisverwaltung wirkungsvolle Amphibienschutzzäune errichtet werden, um bisherige verkehrsbedingte Amphibienverluste zu verhindern. Das Laichgewässer soll durch Ausbaggern von Schlamm attraktiver werden, der Baumbestand am Gewässer soll zur Förderung von Großbäumen aufgelichtet werden. Außerdem soll der Wasserhaushalt des Gewässers durch Zuleitung von Regenwasser stabilisiert werden. „Die Untere Naturschutzbehörde hat die Maßnahmen geprüft und als alternativlos eingeschätzt“, so ein Kreissprecher.

Von Christopher Gottschalk