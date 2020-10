Greifswald/Anklam

Lisa-Maria Reimer ist verärgert. Als sie vor wenigen Tagen im Greifswalder Buchladen Hugendubel einkaufen wollte, wurde sie des Ladens verwiesen, weil sie keine Maske getragen hat. „Dabei bin ich aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit“, sagt Lisa-Maria Reimer. Im Laden habe niemand ihr Attest sehen wollen. Geschäftsführer Jens Finger bestätigt den Fall.

Extra Service für Kunden mit Maskenbefreiung

„Wer von der Maskenpflicht befreit ist, darf bei uns im vorderen Bereich Platz nehmen. Ein Mitarbeiter kommt dann zu der Person und geht auf den Kaufwunsch ein. Auf diesem Wege gewährleisten wir, dass der Einkauf zügig abgewickelt werden kann und keine gesundheitsgefährdende Situation für die anderen Kunden und unsere Mitarbeiterinnen auftritt“, erklärt Jens Finger.

„Sicherheit der Kunden ist das Wichtigste“

„Es geht mir grundsätzlich um die Sicherheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter. Wir nehmen die Lage sehr ernst und halten uns hier strikt an die Verordnungen des Landes“, sagt Finger. Auch Lisa-Maria Reimer ist von einer Verkäuferin angeboten worden, im vorderen Bereich zu warten und ihr ihren Wunsch herauszusuchen. Doch dieses Angebot lehnte die junge Dame ab. „Das ist doch Diskriminierung. Ich möchte gerne einkaufen gehen können wie jeder andere auch.“ Reimer fühlt sich ausgegrenzt. „Wenn das so weitergeht, verstärken sich die Konflikte zwischen Menschen mit Attest und Geschäftsleuten weiter auf“, sagt Lisa-Maria Reimer. Auch Vater Norbert Reimer, der ebenfalls von der Maskenpflicht befreit ist, hat bereits mehrfach die Erfahrung machen müssen, ohne Mund-Nasen-Schutz aus Läden verwiesen worden zu sein. „Ich finde das unverschämt. Wir sind kranke Menschen.“ Er wurde auch schon von Mitmenschen angesprochen. „Sie meinten, dass Leute wie ich schuld daran sind, dass die Krankheit noch immer andauere.“

„ Maskenpflicht ist purer Aktionismus“

Lisa-Maria Reimer und Vater Norbert, die beide in Anklam wohnen, räumen ein, die Maskenpflicht grundsätzlich abzulehnen. „Das ist purer Aktionismus der Bundesregierung“, sagt Norbert Reimer. Auch Lisa-Maria Reimer sieht in der Maske eher eine gesundheitliche Einschränkung, denn einen Schutz. „Es ist nachweislich gesundheitsgefährdend, wenn man seine eigene Ausatemluft immer wieder einatmet. Das führt zu Kopfschmerzen, Schwindel und sogar zu Vergesslichkeit.“ Sie hat auch ethische Bedenken.

Händler machen von Hausrecht Gebrauch

Jens Finger betont, dass die strikte Einhaltung der Corona-Regeln in den meisten Fällen von den Kunden akzeptiert wird. Ebenso dass Personen, die von der Maskenpflicht befreit sind, nur im vorderen Teil des Ladens bedient werden. Weil Lisa-Maria Reimer dagegen protestiert hat und im Laden sehr laut geworden ist, habe er von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und sie des Geschäftes verwiesen.

„Wir versuchen, an das Verantwortungsgefühl zu appellieren“

Auch Norbert Reimer hat das bereits erlebt. Er wurde aus einer Filiale der Bäckerei Junge verwiesen, weil er sein Attest nicht dabei hatte. „Wir bitten unsere Gäste, das Attest vorzuzeigen. Das ist die Umsetzung der behördlichen Auflage“, sagt Gerd Hofrichter, Pressesprecher der Bäckerei Junge. Und wenn sich die Kunden dadurch diskriminiert fühlen? „Wir versuchen, sachlich und ruhig auf die gesetzliche Lage hinzuweisen, an das gemeinsame Verantwortungsgefühl zu appellieren und werben um Verständnis“, so Hofrichter weiter.

Ohne Maskenbefreiung kein Einkauf bei Edeka

Gleiches Verfahren bestätigt Sven Schneider, Geschäftsführer des Edeka-Marktes am Bahnhof. „Es ist sicherlich ein bisschen schwierig, dass es in unterschiedlichen Bundesländer verschiedene Regeln gibt. Aber in Mecklenburg-Vorpommern müssen Kunden nachweisen, dass sie von der Maskenpflicht befreit sind. Wir wollen das auch so. Wie sollen wir denn sonst kontrollieren, ob es stimmt, was die Person uns sagt“, erklärt Sven Schneider. „Wer eine Befreiung vorlegen kann, darf einkaufen. Ansonsten machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und verweisen die Person des Hauses“, so Schneider. Er lasse sich dabei auf keinerlei Diskussionen ein. „Ich bin da knallhart. Wir machen die Gesetze nicht. Der Gesetzgeber hat es uns aber auferlegt, die Einhaltung zu kontrollieren.“

