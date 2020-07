Streit um Ostseeküstenradweg: Alte B96 sollte erhalten bleiben

Mesekenhagen

Im Herbst soll der Bau des Ostseeküstenradweges auf der Strecke der alten B 96 in Richtung Riems begonnen werden. Die OZ berichtete am 11. Juli, dass dafür das alte Pflaster der denkmalgeschützten Straße weitgehend durch Asphalt ersetzt wird. Dazu schreibt Gunnar Koschewski aus Groß Karrendorf:

„Es ist beschämend, dass zugunsten einer angeblich attraktiven Route für Touristen offenbar ohne Not Baudenkmäler verschwinden. Der komplette Abriss dieser historisch wertvollen Pflasterung ist, wie man an den Plänen für den Abschnitt in Mesekenhagen sieht, nicht unbedingt notwendig. Es stellt sich die Frage, weshalb ein Radweg nicht in Verbindung mit denkmalschutzgerechtem Erhalt der Pflasterung gebaut werden kann. Dass dies möglich ist, wissen wir, aber es ist hier augenscheinlich wieder der einfachste Weg gewählt worden, um schnell alle unliebsamen Pflegeaufwände loszuwerden.

Die erst kürzlich als Denkmal deklarierte Kleinpflasterstrasse abzureißen konnte schon einmal verhindert worden. Dank dem Einsatz engagierter Bürger wurde dieses Unterfangen in den 80er Jahren unterbunden. Nunmehr scheint mir der Bürgerwillen wohl eher Auslegungssache der Behörden zu sein.

Zudem stellt sich mir die Frage welches Verständnis die Verantwortlichen von einer Weiterentwicklung des Tourismus haben. Es sind neben der Landschaft, die Kultur- und Baudenkmale, die Touristen in unsere Region locken. Dazu gehören doch nicht nur aufwendig sanierte Schlösser sondern eben auch geschichtsträchtige Wege in ländlichen Regionen. Für mich ebenfalls nicht nachvollziehbar ist, dass eine intakte fast hundertjährige Straße abgerissen wird, welche es den Anwohnern (Steuerzahlern) ermöglicht, zum Einkaufen bzw. zur Arbeit zu gelangen. Denn die K2 als eigentliche Verbindung zwischen Neuenkirchen und Leist /Groß Karrendorf wurde ersatzlos abgerissen und ist gesperrt. Offenbar interessiert es den Bürgermeister von Mesekenhagen nur partiell, ob seine Bürger auch Nutznieser der "eierlegenden Wollmilchsau" sind.

Wohlgemerkt, ich bin nicht gegen den Ausbau von Fahrradwegen, aber ein Ostseeküstenradweg entlang einer viel befahrenen Bundesstraße, der keinen Blick auf Sund und Bodden zulässt und auf Kosten von Baudenkmälern errichtet wird, kann seinem Namen nicht gerecht werden.

Von Gunnar Koschewski