Ein Kunde aus Berlin wirft dem Unternehmen vor, bei einem reparierten Crash-Audi Fakten zurückgehalten zu haben. Die Sache sorgt in der Branche für viel Wirbel. Geschäftsführer Holger Neu forderte deshalb eine neue Expertise für das Auto an. Ergebnis: Es sei in einwandfreiem Zustand und verkehrssicher.

Fotos vom Autohaus Greif in Greifswald an der Automeile. Es ist eines von neun in Vorpommern, die zur Neu-Gruppe gehören. Drei davon stehen in Stralsund, Sitz der Gruppe ist Barth. Quelle: Kai Lachmann