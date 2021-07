Wackerow

Die Entscheidung über den neuen Solarpark an der Bahnlinie Greifswald-Stralsund bei Wackerow wurde vertagt. Eine am Dienstag vom Landratsamt anberaumte Sitzung der Gemeindevertretung fand nicht statt. Sie war nicht beschlussfähig. Es fehlten alle fünf Abgeordneten der Bürgergemeinschaft von Bürgermeister Torsten Maaß sowie Dieter Drießner (CDU). Damit waren nur fünf der elf Volksvertreter anwesend. Wie Frank Medwed, Sachgebietsleiter im Amt Landhagen, informierte, wird nun in der nächsten Woche erneut eine Gemeindevertretersitzung stattfinden. Für die Beschlussfähigkeit seien dann nur drei Abgeordnete notwendig.

Hintergrund ist Machtwechsel in der Gemeinde

Es ist eine höchst umstrittene Entscheidung, die die Gemeindevertretung treffen muss: Auf insgesamt 32 Hektar sollen künftig über 30 Megawatt Ökostrom erzeugt werden. Die Investoren der Wackerower Solarpark GmbH sind Landwirte, darunter der ortsansässige Wackerower Bauer Arne Christiansen.

Das Projekt wurde noch in der Amtszeit des bis Mai 2019 abgewählten Langzeitbürgermeisters Manfred Hering (CDU) angeschoben. Damals dominierten die Christdemokraten den Gemeinderat. Seit der Neuwahl hat die Bürgergemeinschaft fünf Vertreter, sechs eine Allianz von CDU mit Frank Heitmann (AfD) und Thomas Propp (Einzelbewerber). Das Ökostromprojekt ist hoch umstritten, die Bürgergemeinschaft sieht die Interessen der Gemeinde nicht ausreichend berücksichtigt, viele Wackerower hätten bedenken.

Ende 2020 wurde das erste Mal über die nötigen Beschlüsse zum Bebauungsplan über den Solarpark abgestimmt und im Februar 2021 erneut. Das Ergebnis lautete beide Male 5:5, das bedeutet Ablehnung. Arne Christiansen, zu diesem Zeitpunkt CDU-Gemeindevertreter, durfte als Investor nicht abstimmen. Er gab sein Mandat zurück und Christdemokrat Dieter Drießner rückte im Mai nach. Im Juni sollte erneut abgestimmt werden, mit voraussichtlich 6:5 wäre der Plan bestätigt worden.

Kommunalaufsicht contra Bürgermeister

Doch Bürgermeister Torsten Maaß setzte trotz Antrag der CDU die Abstimmung nicht auf die Tagesordnung. Er versucht seither, eine erneute Sitzung zu verhindern, bevor eine Bürgerversammlung stattgefunden hat. Die sollte am 10. August mit anschließender Gemeinderatssitzung nach den Ferien stattfinden.

Die Allianz CDU/AfD/Propp will eine frühere Sitzung und beantragt seit dem Mandatswechsel zu Drießner immer wieder eine erneute Abstimmung. Sie argumentiert, dass bereits eine Bürgerbeteiligung stattgefunden habe.

Das ist laut Kommunalverfassung möglich, sofern eine Fraktion das rechtzeitig beantragt, so die Auffassung des Landratsamtes als Kommunalaufsicht, bestätigt durch das Verwaltungsgericht Greifswald. Widersprüche des Bürgermeisters bleiben wirkungslos und haben auch keine aufschiebende Wirkung. Wegen eines Formfehlers war aber eine erste Pro-Solarpark-Abstimmung auf einer wegen der Weigerung von Maaß von der Kommunalaufsicht einberufenen Sitzung am 6. Juli in Abwesenheit der Bürgergemeinschaft ungültig.

Der Grund: Dem Verwaltungsgericht fehlte eine Begründung für das konkrete Datum der Zusammenkunft. Sie war daher kurzfristig abgesagt worden. Nun geht der Streit in eine neue Runde.

Von Eckhard Oberdörfer